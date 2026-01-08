María Corina Machado: “Queremos que la transición en Venezuela sea lo más ordenada y pacífica posible”

María Corina Machado se refirió a la transición en Venezuela

El sábado pasado Venezuela fue el centro de atención mundial por la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes ya se encuentran detenidos en territorio norteamericano para rendir cuentas ante la justicia de ese país por cargos de narcoterrorismo. En paralelo, mientras avanza el proceso judicial en su contra, en el país caribeño, víctima de más de dos décadas de un régimen atroz que provocó una crisis humanitaria sin precedentes, ya se dieron los primeros pasos para la tan ansiada transición que restituya la libertad de Venezuela.

Una lucha que tiene como su bandera a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El propio secretario Marco Rubio afirmó el domingo, horas después del operativo de extracción de Maduro y su esposa, que “todo este movimiento” se logró gracias al liderazgo de la líder opositora venezolana, quien este jueves dialogó en exclusiva con Infobae.

Si bien reconoció que tanto ella como Edmundo González Urrutia están en condiciones de asumir el poder, Machado remarcó que la necesidad de que “la transición sea de la forma más ordenada y pacífica posible”. Consideró, además, que la captura del ex dictador representa el inicio del desmantelamiento “de la estructura de terror y crimen” que ha gobernado Venezuela por más de dos décadas.

Machado dijo que la captura de Maduro representa "el desmontaje de toda una estructura del terror y del mal"

Subrayó, en tanto, que “el primer paso en una transición es la liberación de los presos políticos y el cese de la represión”, y destacó que Estados Unidos instruyó a Delcy Rodríguez, quien quedó al mando en esta primera parte de la transición, “que sea el propio régimen quien desmantele ciertas estructuras de su propio régimen”. Asimismo, agradeció al presidente Donald Trump por su compromiso con la causa venezolana: “Estamos profundamente agradecidos al presidente Trump. Llegar aquí requería visión, coraje, decisión”.

De cara al futuro, remarcó que la recuperación del país requerirá apoyo internacional, especialmente en áreas como servicios públicos, economía y seguridad, ante la magnitud de la crisis heredada, pero afirmó: “Vamos a desmontar el hub del crimen organizado y convertir a Venezuela en un hub de prosperidad y de democracia”.

Sobre esta nueva etapa que comenzó tras la captura del ex dictador, Machado sostuvo que este “es un proceso indetenible”, y aseguró que su intención es regresar a Venezuela “lo antes posible”.

María Corina Machado habló sobre la captura de Maduro

-Antes que nada, de nuevo muchas gracias por estar una vez más con Infobae, y sobre todo en este momento de Venezuela y de la región. Me gustaría empezar hablando sobre lo que fue el operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro. ¿Qué balance haces al respecto y qué representa esto para el presente y el futuro de Venezuela?

-Lo ocurrido el tres de enero en Venezuela representa un paso gigantesco hacia la libertad, la justicia, el reencuentro de los venezolanos y el desmontaje de toda una estructura del terror y del mal para que termine de emerger un país lleno de oportunidades, una verdadera tierra de gracia a la cual puedan regresar nuestros hijos y miles y miles de ciudadanos del mundo entero que van a encontrar en Venezuela la tierra más fértil para el desarrollo, no solamente de sus vidas, sus sueños, sus inversiones también.

-Mucho se especuló en las horas posteriores a posibles traiciones dentro del chavismo. ¿Crees que pudo haber alguien dentro de la estructura del régimen que haya cooperado para conducir a la captura de Maduro? Y también preguntarte qué opinión tenes sobre la reacción internacional a las detenciones de Maduro y Cilia Flores.

-Yo creo que los gobiernos democráticos entienden que esto no solamente favorece a Venezuela, favorece a todos los países vecinos, favorece a las democracias del mundo. Desmontar una estructura del crimen narcoterrorista que ha hecho tanto daño, son decenas, cientos de miles de vidas destruidas, no solamente en personas asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente, personas a las que les han quitado todo, familias separados, forzados a dejar su país, pero además estas redes que desde Venezuela se han ido extendiendo y penetrando, y sabemos, todo el hemisferio. Entonces, las democracias y sobre todo los líderes valientes que llaman las cosas por su nombre, entienden que la justicia internacional y el derecho internacional tiene que estar al servicio de la gente y de los pueblos, no de los tiranos. No se puede convertir en una excusa para la impunidad absoluta y además bendecida en un discurso con dobles estándares. El derecho internacional debe proteger la soberanía de los pueblos. Y en el caso de Venezuela, todos saben que la soberanía se ejerció el 28 de julio y emitió un mandato contundente con la elección de Edmundo González Urrutia como nuestro presidente, pero un mandato a una transición a la democracia. Entonces, creo que es muy importante, y nos reconforta y nos alegra ver líderes que llaman las cosas por su nombre, que entienden que estamos en una situación altamente inestable y que hay que avanzar en este proceso de transición. Pero al final, te lo pongo con una imagen. Esto es un gran dique con una enorme presión y finalmente se abrió aquí una grieta que se va convirtiendo en una enorme apertura de luz, por la cual fluye ahora toda esta energía, este anhelo de paz, de libertad, del amor de los venezolanos, y esto es absolutamente indetenible. Es decir, eso es lo importante, entender que estamos en un proceso indetenible.

Delcy Rodríguez quedó al mando del régimen chavista tras la captura de Maduro (Marcelo Garcia/Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

-En los últimos años vimos todo lo que padeció el pueblo venezolano y mucha gente decía que el problema de los venezolanos lo tenían que resolver los venezolanos, pero vimos cómo terminó la situación. Quedó demostrado la importancia de la implicancia de una potencia como Estados Unidos para restituir la democracia en Venezuela. En las últimas horas Washington expresó su predisposición a trabajar por el momento con Delcy Rodríguez en esta primera etapa de la transición. ¿Crees que funcionará esta transición que propone Estados Unidos? ¿Hay que darle una oportunidad?

-Varias cosas en tu planteamiento. Me parece muy importante la primera afirmación que haces. Durante años dijimos Venezuela es un país invadido por las fuerzas del crimen global. Irán, Rusia, Cuba, grupos terroristas como Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla colombiana, todos aliados y conectados al régimen de Maduro. Esto no es una dictadura convencional con una estructura jerárquica. Es una estructura del crimen, del narcoterrorismo, terrorismo de estado hacia adentro y terrorismo y narcoterrorismo hacia afuera. Evidentemente que era necesario que confluyeran ambas fuerzas, la del pueblo de Venezuela organizado y valiente, que fue capaz de llevar adelante una gesta como la del 28 de julio, que es la que le da legitimidad a todo este proceso de apoyo externo, de desmontar esa estructura. No es llamar una invasión, al contrario, es la liberación de Venezuela de estas fuerzas del mal. Entonces, creo que lo que estamos viendo es cómo se demuestra que frente a tiranía se requiere la fuerza y la organización y la convicción ciudadana, pero desde luego se requiere la responsabilidad y la amenaza real por parte de los factores externos que terminan haciendo que el costo de permanencia sea más alto que el costo de salida. Y eso es lo que estamos viendo ahora.Yo no voy a especular sobre las intenciones, el contenido, las propuestas específicas que ha formulado el gobierno del presidente Donald Trump y que ha ido ejecutando y coordinando el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que sí está claro es que en este momento le han instruido a la señora Delcy Rodríguez, que es una figura esencial, clave de toda la estructura criminal, arquitecta de los mecanismos para evadir sanciones, para la tortura, para el terror, para la corrupción, sancionada por la propia justicia de los Estados Unidos y otros países del mundo, le han dado instrucciones que sea el propio régimen quien desmantele ciertas estructuras de su propio régimen. Y esa es la fase que estamos viendo ahora. Ahora, ¿esto es sostenible? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentalmente, entre otros apoyos, pero el más importante, el de la gente, el del pueblo de Venezuela. Y al final, la gente es el centro de todo y es la fuerza más poderosa que le va a dar estabilidad a una transición a la democracia sostenible y ordenada en Venezuela.

-Los argumentos de muchos era que esta decisión de Estados Unidos se fundamenta en que en este tiempo se necesita una persona que conozca los mecanismos que hay que desarmar, que conozca los cables que hay que cortar para que todo no estalle y no haya crisis, como planteó Marco Rubio en estos días. ¿Qué pensás al respecto?

-La complejidad del caso venezolano es que esto no es una dictadura convencional, con una estructura jerárquica, sino que estos son grupos de mafias, que a lo interno también están profundamente enfrentados. Entonces, al final, cualquiera de estas figuras del régimen se encuentra con toda la presión externa y los compromisos y las instrucciones que recibe. Por otra parte, todas, como tú bien decías antes, las desconfianzas por las traiciones, por los engaños, por las defecciones, porque al final todos están pensando en salvarse, cada uno de ellos. Cómo se pueden salvar cuando ven la inevitabilidad del desmontaje de esta estructura. Entonces, al final, y yo quiero insistir en esto, Venezuela va a avanzar hacia una transición democrática donde restituyamos el estado de derecho, donde se pueda vivir y respirar y ejercer todas las libertades, donde todos los que han tenido que partir puedan regresar. Esto ya se está comenzando a sentir y una vez que esa liberación en el plano, digamos, anímico, espiritual, tiene lugar, lo demás ya es irreversible e inevitable. Entonces, este es un momento donde sí necesitamos que todos los ciudadanos estemos muy activos, muy alertas, muy vigilantes, organizados en las estructuras que ya existen, conscientes de que esto depende de todos, que todos estamos trabajando sin descanso para asegurar que este paso enorme que se ha dado continúa en la dirección que va a permitir que muy pronto podamos traer a nuestros hijos de regreso a casa y tener una Venezuela que sea un verdadero espacio de encuentro, de luz y de libertad para todo el hemisferio. Es decir, desmontar el hub del crimen organizado, convertirlo en un verdadero hub de energía, de tecnología, de prosperidad y de democracia para todos.

María Corina Machado afirmó que están en condiciones de asumir el poder

-Más allá de que hoy de forma circunstancial está Delcy Rodríguez al mando, todavía es una incertidumbre lo que puede llegar a pasar. Teniendo en cuenta de que la oposición en su gran mayoría está en el exilio, ¿ustedes están en condiciones de tomar el poder?

-Absolutamente, sí. Sabemos lo que hay que hacer, no solamente en un área que es comprensible, preocupa mucho a actores internacionales, que es el tema de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Pero tenemos que recordar que en Venezuela tenemos crisis multidimensional, en todas las áreas. Tenemos crisis en servicios, en agua, en luz, en suministro de combustible, de gas. Tenemos una crisis económica, una inflación que terminó el año en más de quinientos por ciento. Tenemos un colapso total del sistema de salud pública. Nuestros hijos no van a la escuela. Las universidades están en el suelo. Es decir, todas las áreas, para que un país funcione, y se pueda atender las necesidades de la población en Venezuela, están en una crisis total. Nosotros hemos hecho un análisis profundo, tenemos la gente lista para actuar en las primeras horas, los primeros días, no solamente para atender la emergencia, sino para empezar a poner en práctica toda la transformación, porque esto es mucho más que una reforma. Esto es una nación que te han dejado en ruinas todas tus instituciones y tienes esa oportunidad única en la historia, de un diseño institucional donde el Estado esté al servicio del ciudadano, donde dejemos atrás y para siempre ese socialismo hambreador y corrupto que ha tenido siempre al Estado pisoteando al individuo y que ahora sea la sociedad realmente la que tenga todas las garantías y los incentivos para crear, para construir, para trabajar, para dar oportunidades a todos los ciudadanos de Venezuela. Así que la respuesta es sí. Es una situación muy compleja y desde luego vamos a necesitar muchísimo apoyo de nuestros aliados internacionales. En primer lugar, Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero muchos otros países en la región con quienes tenemos además estrecha comunicación y un gran respaldo y afecto. El presidente de Argentina, de Ecuador, de Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, del Caribe. O sea, realmente este es un momento donde nos sentimos muy acompañados por la región. Hay algunas excepciones, pero al final, por su propio bien, no tengo duda que esos gobiernos también entenderán que deben colaborar a una transición que respete el mandato de la gente.

-¿En estas horas pudo hablar, ya sea con el presidente Trump o con el secretario Rubio, o con alguien del gobierno de Estados Unidos?

-Tenemos comunicación, sin lugar a duda, con personas del gobierno de Estados Unidos y de muchísimos otros países. Algunas de estas comunicaciones son públicas y yo siempre he optado para que sean mis interlocutores quienes las hagan públicas y, en su momento, otras se conocerán también. Pero en todo caso, yo voy a reiterar lo que he dicho. Estamos profundamente agradecidos al presidente Donald Trump. Llegar aquí requería visión, coraje, decisión. El presidente de los Estados Unidos lo ha hecho por el beneficio de su gente, de sus electores, de la población de los Estados Unidos, pero también por el de los venezolanos y de todas las Américas. Es decir, las Américas las vamos a convertir y estamos viendo ese movimiento que ocurre en un hemisferio donde no habrá regímenes comunistas, dictatoriales o narcoterroristas. Porque tenga seguridad, Lucas, que una vez que terminemos de liberar a Venezuela, liberaremos a Cuba, liberaremos a Nicaragua. Pero además, una tierra donde habrán libertades reales para la propiedad, para la inversión, para la iniciativa individual y donde el Estado estará, insisto, al servicio del ciudadano. Y esto abre una nueva era para América Latina. Y yo quiero decir algo, Lucas, lo hemos hablado muchas veces tú y yo. La fuerza que hemos sentido los venezolanos durante toda esta larga trayectoria es porque entendemos que se ha tratado de una lucha espiritual. Esto no es una lucha electoral o política más. Esto es una lucha espiritual y existencial. Y un país que ha tenido profunda fe en que estamos haciendo lo correcto por las razones correctas, que ha implicado costos personales, sacrificios, riesgos, dolores muy profundos, pero al final todo ha valido la pena. Mira dónde estamos. Nos decían que era imposible, ¡imposible! Y mira dónde estamos. Hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia por los crímenes que le ha hecho al pueblo de Venezuela. Es decir, hoy los venezolanos estamos viendo que lo que nos decían que era imposible ha ocurrido y, por lo tanto, tenemos que seguir confiando en nuestra propia fuerza y en nuestros aliados genuinos. Y seguiremos de la mano de Dios hasta el final.

-María Corina, ayer el secretario Rubio mencionó las tres fases para la recuperación de Venezuela: estabilización, recuperación y transición. El domingo el presidente electo Edmundo González remarcó que no puede haber una transición democrática mientras siga habiendo venezolanos detenidos injustamente. ¿Este es uno de los temas principales que están abordando ustedes con Estados Unidos por estas horas?

-Este es el tema principal en esta hora y lo hemos dicho desde el propio 3 de enero. Es el tema principal. El primer paso en una transición es la liberación inmediata de todos los presos políticos sin condiciones, todos. Es inaceptable hablar de listas, unos sí y otros no. Absolutamente inaceptable. La liberación de todos los presos políticos y el cese inmediato de la represión. Tú has visto como colegas de ustedes en las últimas horas han sido detenidos, cómo sacaron un decreto de conmoción externa donde dice que toda persona que emita algún apoyo a las acciones del 3 de enero irían inmediatamente detenidas, presas, desaparecidas, limitando todos los derechos y las garantías ciudadanas. Esto es inaceptable. Una transición parte por el desmontaje de la represión y la violencia. Y eso es, al final, lo que yo te digo que va a traer y es la garantía de una transición, porque aquí hay un país donde más del noventa por ciento queremos lo mismo y eso incluye a las fuerzas armadas y a las policías, que están siendo hoy víctimas de una represión y de una vigilancia tan feroz como la que están sufriendo los civiles en las calles.

Machado destacó el "coraje" del presidente Trump para capturar el dictador Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

-Desde el sábado ya pasaron muchas cosas. Ayer hubo un anuncio de acuerdo entre PDVSA y EEUU, se incautó otro barco petrolero sancionado, hay versiones sobre el posible cierre de El Helicoide y Washington avanza en la reapertura de su embajada en Caracas. Cuestiones que hasta la semana pasada eran imposibles. ¿Se terminó el chavismo como lo conocíamos? ¿Pensas que van a facilitar todo esto?

-En primer lugar, un día a la vez. Creo que ya estamos casi que una hora a la vez y dentro de poco, un minuto a la vez. Porque la situación en Venezuela, sin lugar a duda, se está acelerando y se está moviendo. Y por eso yo le pido a todos que tengamos mucha serenidad para interpretar y entender la magnitud de cada una de estas acciones, porque están todas relacionadas. Y como yo te he dicho, una vez que se abre este boquete, que se abre esa grieta, ya esto es un torrente indetenible en la dirección correcta. Y todos queremos que sea de la forma más ordenada y pacífica posible. De modo que sí, las declaraciones que hizo el presidente Trump sobre el desmontaje de un centro de tortura nos parecen sumamente positivos. Recordemos que son más noventa centros de detención. Algunos están totalmente escondidos, casas que han tomado y que las usan para colocar allí personas que están desaparecidas. Entonces, esto es la prioridad, en esto debemos avanzar, pero efectivamente muchas otras variables empiezan a desencadenarse. Ahora, recordemos, y es algo que te lo decía antes, Venezuela es el país que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en el planeta. Tiene minerales, metales,una costa extraordinaria, cantidad de oportunidad en generación de energía eléctrica a costos super competitivos. Es decir, Venezuela tiene una oportunidad de más de uno punto siete... En castellano se dice billones, en inglés es uno punto siete trillones de dólares. Es gigantesco, es monumental. Ahora, para que estas inversiones lleguen a Venezuela, lo mínimo que se requiere es un estado de derecho. Venezuela está hoy en el último lugar en el planeta en materia de estado de derecho. Se necesita respeto a la propiedad privada, se necesitan reglas de juego claras, se necesita un marco fiscal super competitivo. Se necesita que existan servicios públicos, tienes que tener electricidad, tienes que tener seguridad. Pero lo más importante de todo, tienes que tener gente, gente competente, gente dispuesta a dedicar toda su vida a todos estos sectores y reconstruir el país. Eso jamás va a ocurrir bajo un régimen corrupto criminal, ni con Delcy Rodríguez ni con ninguno de estos otros que están, además, ya sancionados por la propia justicia internacional. No cuentan con respaldo de nadie afuera y con todo el repudio adentro. Entonces, toda esta recuperación de Venezuela va a venir y va a venir pronto, una vez que exista un gobierno democrático y legítimo en el poder. Y por eso yo quiero transmitirle mucha confianza y mucha fuerza, no solamente a los venezolanos, sino también a los latinoamericanos que nos han acompañado en todo este proceso, porque es la misma causa. La causa de Venezuela es la causa de Bolivia, es la causa de Argentina, es la causa del Perú, es la causa, desde luego, de Cuba y Nicaragua. Estamos unidos más que nunca y Venezuela va a ser un foco de estabilidad, de democracia y libertad. Como te decía, es una lucha espiritual. Vamos de la mano de Dios, traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa y convertiremos a Venezuela en una verdadera tierra de gracia. Así que gracias. Es un momento donde tenemos que mantenernos firmes, organizando, orando y recordando que hemos hecho esto gracias a la confianza que se ha generado entre ciudadanos y desde luego, gracias al respaldo que hemos tenido del presidente Donald Trump, que es algo que la historia de América Latina, de todo el hemisferio, le reconocerá.

-Para cerrar. ¿Cuándo planeas regresar a Venezuela?

-Lo antes posible. Si en algún lugar mi corazón se siente bien, mi cuerpo es plenamente feliz, es cuando estoy en Venezuela. Decidí salir en diciembre porque en ese momento consideré que tomar ese riesgo y ese esfuerzo era lo que más le convenía a nuestra causa. Y tan pronto como pueda estaré de vuelta con los venezolanos. Yo sé que nos vamos a poder abrazar finalmente en una Venezuela libre. Como yo te decía hace unas semanas, sueño con ese día en que me pueda parar en el puente Simón Bolívar con los brazos abiertos, recibiendo miles de venezolanos que regresan a su tierra, a su familia, a trabajar durísimo y a construir ese país que va a ser la envidia del planeta.