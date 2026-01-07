Venezuela

Venezuela detuvo el envío de petróleo a China y mantiene a la estadounidense Chevron como único canal de exportación

Datos de seguimiento marítimo confirman que solo buques con licencia de Estados Unidos continúan cargando crudo, mientras decenas de petroleros permanecen anclados o sin destino definido

Guardar
Datos de seguimiento marítimo confirman
Datos de seguimiento marítimo confirman que solo buques con licencia de Estados Unidos continúan cargando crudo, mientras decenas de petroleros permanecen anclados o sin destino definido (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

Venezuela mantiene suspendidos por quinto día consecutivo los envíos de petróleo a China, su principal comprador, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la imposición de un bloqueo por parte de Washington a buques sancionados y el inicio de una transición encabezada por la funcionaria chavista Delcy Rodríguez.

Datos de seguimiento marítimo y documentos internos de la estatal PDVSA a los que tuvo acceso Reuters confirman que, al cierre de este martes, solo se estaban cargando embarques destinados a la petrolera estadounidense Chevron, mientras las operaciones orientadas al mercado asiático seguían detenidas.

Durante los últimos años, el régimen de China absorbió la mayor parte de las exportaciones venezolanas, muchas veces a través de intermediarios y esquemas opacos diseñados para eludir las sanciones de Washington.

La suspensión no solo corta una vía clave de ingresos para PDVSA, sino que también agrava los problemas logísticos de la industria: las instalaciones de almacenamiento terrestre se encuentran prácticamente llenas, lo que obliga a la empresa estatal a reducir la producción si no logra evacuar sus inventarios.

Venezuela detuvo el envío de
Venezuela detuvo el envío de petróleo a China y mantiene a la estadounidense Chevron como único canal de exportación (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

El freno a los envíos coincide con el endurecimiento del cerco estadounidense sobre el comercio petrolero venezolano. El mes pasado, Washington impuso un bloqueo a petroleros sancionados que navegan hacia y desde aguas venezolanas, una medida que dejó fuera de operación a buena parte de la flota utilizada para abastecer a clientes asiáticos.

Desde entonces, Chevron se convirtió en la única compañía con capacidad regular para exportar crudo venezolano, amparada por una licencia especial que la exime de las sanciones impuestas al sector energético del país.

Según datos de monitoreo marítimo, varios buques fletados por Chevron fueron los únicos autorizados a cargar crudo esta semana en los puertos de José y Bajo Grande, las principales terminales de exportación del país.

El resto de las embarcaciones presentes en la zona se encontraba realizando traslados internos o almacenando petróleo en alta mar, una señal de la saturación del sistema. La última carga destinada a un cliente asiático se completó el 1 de enero, antes de que la paralización se hiciera total.

Según datos de monitoreo marítimo,
Según datos de monitoreo marítimo, varios buques fletados por Chevron fueron los únicos autorizados a cargar crudo esta semana en los puertos de Jose y Bajo Grande, los principales terminales de exportación del país

Chevron confirmó que retomó los envíos de crudo hacia Estados Unidos tras una breve pausa de cuatro días y que reactivó operaciones con el regreso de personal a sus oficinas en Venezuela, una vez restablecidos los vuelos internacionales.

Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, señaló un portavoz de la compañía, que evitó referirse a aspectos comerciales específicos. La petrolera estadounidense emerge así como el único actor con flujo estable de exportaciones, en un escenario de alta volatilidad política y militar.

Mientras tanto, al menos una decena de buques que habían cargado crudo venezolano en diciembre lograron salir de aguas del país a comienzos de enero, pese al bloqueo. Esas naves transportaban cerca de 12 millones de barriles de petróleo y combustibles, originalmente destinados a clientes en China.

Varias de ellas navegaron con los transpondedores apagados, una práctica conocida como “modo oscuro”, lo que dificulta rastrear su destino final. El gobierno estadounidense no ha aclarado si esas salidas contaron con autorización, y PDVSA no respondió a consultas sobre el tema.

Chevron confirmó que retomó los
Chevron confirmó que retomó los envíos de crudo hacia Estados Unidos tras una breve pausa de cuatro días y que reactivó operaciones con el regreso de personal a sus oficinas en Venezuela (AP foto/Rogelio V. Solis)

La caída de las exportaciones se produce, además, en un momento de mínimos históricos. En diciembre, los envíos de crudo venezolano descendieron a su nivel más bajo en 17 meses, según datos del mercado, en buena medida por las restricciones impuestas por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump afirmó recientemente que su país “controlará” la situación en Venezuela hasta garantizar una “transición segura” y ha señalado que los activos petroleros deberán volver a manos de empresas estadounidenses.

Para PDVSA, la suspensión prolongada de los envíos a China no es solo un problema comercial, sino un desafío estructural. Sin capacidad de colocar su crudo en el exterior, la estatal enfrenta el riesgo de profundizar los recortes de producción iniciados en los últimos días, con efectos directos sobre una economía altamente dependiente del petróleo.

En el corto plazo, el destino del principal flujo energético venezolano parece atado a las decisiones de Washington y a la única excepción operativa vigente: Chevron.

Temas Relacionados

Estados UnidosPetróleo venezolanoVenezuelaPDVSAChevronÚltimas Noticias AméricaChinaCrudo venezolanoFlota fantasmaBloqueo petroleroDonald TrumpDelcy Rodríguez

Últimas Noticias

Revelaron que Venezuela trasladó 113 toneladas de oro a Suiza bajo el régimen de Nicolás Maduro

Los datos aduaneros indican que las operaciones se realizaron entre 2013 y 2016 con metal procedente del banco central, en medio del deterioro económico y antes de la aplicación de medidas punitivas europeas

Revelaron que Venezuela trasladó 113

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La declaración quedó registrada en una entrevista televisada en 2019, en plena crisis política y bajo fuertes denuncias internacionales sobre la influencia de La Habana en las estructuras de poder en Venezuela

El día que el dictador

Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El mandatario republicano precisó que los recursos estarán bajo control de su administración y se destinarán a iniciativas que favorecerán a ambos países

Donald Trump anunció que Venezuela

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos

Balances oficiales de Caracas y La Habana detallan la magnitud de las bajas y revelan el rol operativo de personal de Cuba en la protección del poder chavista

La captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

La funcionaria chavista también respondió a las advertencias emitidas por Trump sobre eventuales represalias si no aceptaba los lineamientos de su administración. “Mi destino no lo decide sino Dios”, dijo

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cardenal peruano Carlos Castillo acude

Cardenal peruano Carlos Castillo acude al primer consistorio a puerta cerrada del papa León XIV y tendrá audiencia privada

Mar Contreras se encuentra sumamente enferma y pide oraciones para mejorar su salud

Juan Fernando Cristo envió una carta a todos los aspirantes presidenciales para hacer una propuesta: cuál es el acuerdo

Martha Peralta, con fragmento de ‘La estrategia del caracol’, invitó a la marcha en defensa de la soberanía: “Esta movilización no es por Petro”

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

INFOBAE AMÉRICA
El universo primitivo: cómo las

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

La OEA pide una acción coordinada para reducir las tensiones en Venezuela tras la captura de Maduro por EEUU

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 barriles de petróleo sancionado

Un estudio revela cómo la guerra ha afectado a la educación y la vida de los niños en Gaza

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

ENTRETENIMIENTO

La nueva adaptación de ‘Tomb

La nueva adaptación de ‘Tomb Raider’ tiene su elenco completo confirmado: Sophie Turner lidera el reparto

Gwyneth Paltrow reveló que su divorcio de Chris Martin afectó su carrera en Hollywood

Así fue el primer beso de George Clooney a los 11 años: “Fue en la parte trasera de una iglesia”

“Diferente, pero igual”: Steven Knight reveló secretos sobre El hombre inmortal, la próxima película de Peaky Blinders

La decisión de David Bowie que transformó para siempre el tradicional Live Aid y sorprendió al mundo