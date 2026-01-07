Venezuela detuvo el envío de petróleo a China y mantiene a la estadounidense Chevron como único canal de exportación

Datos de seguimiento marítimo confirman que solo buques con licencia de Estados Unidos continúan cargando crudo, mientras decenas de petroleros permanecen anclados o sin destino definido (REUTERS/Isaac Urrutia/Archivo)

Venezuela mantiene suspendidos por quinto día consecutivo los envíos de petróleo a China, su principal comprador, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la imposición de un bloqueo por parte de Washington a buques sancionados y el inicio de una transición encabezada por la funcionaria chavista Delcy Rodríguez.

Datos de seguimiento marítimo y documentos internos de la estatal PDVSA a los que tuvo acceso Reuters confirman que, al cierre de este martes, solo se estaban cargando embarques destinados a la petrolera estadounidense Chevron, mientras las operaciones orientadas al mercado asiático seguían detenidas.

Durante los últimos años, el régimen de China absorbió la mayor parte de las exportaciones venezolanas, muchas veces a través de intermediarios y esquemas opacos diseñados para eludir las sanciones de Washington.

La suspensión no solo corta una vía clave de ingresos para PDVSA, sino que también agrava los problemas logísticos de la industria: las instalaciones de almacenamiento terrestre se encuentran prácticamente llenas, lo que obliga a la empresa estatal a reducir la producción si no logra evacuar sus inventarios.

El freno a los envíos coincide con el endurecimiento del cerco estadounidense sobre el comercio petrolero venezolano. El mes pasado, Washington impuso un bloqueo a petroleros sancionados que navegan hacia y desde aguas venezolanas, una medida que dejó fuera de operación a buena parte de la flota utilizada para abastecer a clientes asiáticos.

Desde entonces, Chevron se convirtió en la única compañía con capacidad regular para exportar crudo venezolano, amparada por una licencia especial que la exime de las sanciones impuestas al sector energético del país.

Según datos de monitoreo marítimo, varios buques fletados por Chevron fueron los únicos autorizados a cargar crudo esta semana en los puertos de José y Bajo Grande, las principales terminales de exportación del país.

El resto de las embarcaciones presentes en la zona se encontraba realizando traslados internos o almacenando petróleo en alta mar, una señal de la saturación del sistema. La última carga destinada a un cliente asiático se completó el 1 de enero, antes de que la paralización se hiciera total.

Chevron confirmó que retomó los envíos de crudo hacia Estados Unidos tras una breve pausa de cuatro días y que reactivó operaciones con el regreso de personal a sus oficinas en Venezuela, una vez restablecidos los vuelos internacionales.

“Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, señaló un portavoz de la compañía, que evitó referirse a aspectos comerciales específicos. La petrolera estadounidense emerge así como el único actor con flujo estable de exportaciones, en un escenario de alta volatilidad política y militar.

Mientras tanto, al menos una decena de buques que habían cargado crudo venezolano en diciembre lograron salir de aguas del país a comienzos de enero, pese al bloqueo. Esas naves transportaban cerca de 12 millones de barriles de petróleo y combustibles, originalmente destinados a clientes en China.

Varias de ellas navegaron con los transpondedores apagados, una práctica conocida como “modo oscuro”, lo que dificulta rastrear su destino final. El gobierno estadounidense no ha aclarado si esas salidas contaron con autorización, y PDVSA no respondió a consultas sobre el tema.

La caída de las exportaciones se produce, además, en un momento de mínimos históricos. En diciembre, los envíos de crudo venezolano descendieron a su nivel más bajo en 17 meses, según datos del mercado, en buena medida por las restricciones impuestas por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump afirmó recientemente que su país “controlará” la situación en Venezuela hasta garantizar una “transición segura” y ha señalado que los activos petroleros deberán volver a manos de empresas estadounidenses.

Para PDVSA, la suspensión prolongada de los envíos a China no es solo un problema comercial, sino un desafío estructural. Sin capacidad de colocar su crudo en el exterior, la estatal enfrenta el riesgo de profundizar los recortes de producción iniciados en los últimos días, con efectos directos sobre una economía altamente dependiente del petróleo.

En el corto plazo, el destino del principal flujo energético venezolano parece atado a las decisiones de Washington y a la única excepción operativa vigente: Chevron.