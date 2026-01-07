Venezuela

María Corina Machado aseguró que su coalición política está lista para gobernar Venezuela: “El pueblo ya ha elegido”

La líder opositora declaró que están “listos y dispuestos a servir” al pueblo venezolano, insistiendo en que reconoce a Edmundo González como presidente electo. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina tras la captura del ex dictador

María Corina Machado aseguró que
María Corina Machado aseguró que su coalición política está lista para gobernar Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó en una entrevista con el canal estadounidense CBS que la coalición política opositora que encabeza “debería liderar Venezuela” tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos. En el contexto de la caída del mandatario, Machado subrayó: "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo“, refiriéndose a las dudas sobre el futuro político de Venezuela tras los recientes acontecimientos.

Machado, ex legisladora y ganadora de las primarias opositoras para las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, fue impedida por el gobierno de postularse, lo que llevó a que el diplomático retirado Edmundo González la reemplazara como candidato. CBS recogió que, tras los comicios, Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como vencedor, luego de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante su diálogo con CBS, Machado insistió en que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debe asumir el gobierno en Caracas tras la salida de Maduro del poder. Ante la pregunta de si ella debería ser la próxima líder del país, respondió: "Absolutamente sí“, destacando que su coalición reconoce a González como presidente electo. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado“, reiteró.

Edmundo González, candidato opositor, es
Edmundo González, candidato opositor, es reconocido como presidente electo de Venezuela por Estados Unidos y otros gobiernos internacionales

La vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, ejerce actualmente como presidenta interina de Venezuela. Sobre Rodríguez, Machado declaró a CBS News que "no es nada moderada" y que "nadie confía en ella“, aludiendo al papel que desempeñó en el gobierno de Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes en una entrevista telefónica con NBC News que Rodríguez está “cooperando” con las autoridades estadounidenses. Trump aseguró: "Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva“, en referencia a la exvicepresidenta de Maduro, capturada el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Trump agregó que no existió contacto previo con Rodríguez desde Washington antes de la operación militar que culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas. Durante la operación también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

TrumP asegura que Delcy Rodríguez
TrumP asegura que Delcy Rodríguez coopera con Estados Unidos para la transición en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

Rodríguez juró el cargo de presidenta encargada este lunes ante su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), que en esa misma jornada inauguró un nuevo periodo legislativo bajo control oficialista. "Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria“, manifestó Rodríguez en el acto, denunciando que Maduro y Flores son “rehenes” en Estados Unidos.

La Administración Trump había identificado a Rodríguez como la principal interlocutora en Caracas antes incluso de su juramentación y por encima de Machado o González, a quienes la oposición considera presidente electo de Venezuela. Tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron a Rodríguez sobre posibles consecuencias "mucho peores" que las enfrentadas por Maduro si no cumple con los lineamientos de Washington. Además, Trump exigió a Rodríguez “acceso total” al petróleo y a otras infraestructuras clave del país.

VenezuelaMaría Corina MachadoNicolás MaduroDelcy RodríguezEdmundo GonzálezDonald TrumpCaracasEstados UnidosPolíticaOposiciónÚltimas noticias América

EN VIVO | La Sociedad

La Sociedad Interamericana de Prensa instó al régimen de Venezuela a respetar la libertad de expresión tras la captura de Maduro

El organismo internacional con sede en Miami instó a las autoridades a garantizar el flujo de información confiable en medio de la detención de comunicadores en territorio venezolano controlado por el régimen chavista

La Sociedad Interamericana de Prensa

EEUU advirtió a Diosdado Cabello

Revelaron que Venezuela trasladó 113

Venezuela detuvo el envío de
