Narcotráfico, terrorismo y corrupción: detalles de la acusación de la Justicia de EEUU contra Maduro y Cilia Flores

Nicolás Maduro y Cilia Flores son acusados de narcoterrorismo por EEUU

Una nueva acta de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos recién desclasificada acusa al ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” avivado por una extensa operación de narcotráfico que llevó miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en una sorprendente operación militar en las primeras horas del sábado en Venezuela, prepara el escenario para una prueba enorme para los fiscales de Estados Unidos al tiempo que buscan asegurar una condena en un tribunal de Manhattan contra el ex mandatario.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, escribió en X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

A continuación se ofrece un vistazo a las acusaciones contra Maduro y los cargos que enfrenta.

Nicolás Maduro y Cilia Flores con el Alto Mando Militar durante el Obratón Militar y Salutación a la FANB.

Maduro enfrenta cargos de drogas y armas

Maduro está acusado junto a su esposa, su hijo y tres personas más. Está imputado con cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El ex dictador enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada contra él en el tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación desclasificada el sábado, que añade cargos contra Flores, fue presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York justo antes de Navidad.

Maduro debe tener su primera comparecencia el lunes en el tribunal federal de Manhattan. Un video publicado el sábado por la noche en redes sociales por una cuenta de la Casa Blanca mostró a Maduro sonriendo al tiempo que dos federales lo escoltaban sujetado de los brazos por una oficina de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en Nueva York. Se prevé que permanezca detenido a la espera de un juicio en una cárcel federal en Brooklyn.

La llegada de Maduro y Cilia Flores a la DEA en Nueva York

Maduro permitió que “floreciera la corrupción alimentada por la cocaína”

Estados Unidos denuncia a Maduro por asociarse con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo” para permitir el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Las autoridades alegan que poderosas y violentas organizaciones de tráfico de drogas, como el cártel de Sinaloa y la pandilla Tren de Aragua, trabajaron directamente con el gobierno venezolano y luego enviaron ganancias a altos funcionarios que los ayudaron y protegieron a cambio.

La acusación alega que Maduro permitió que “la corrupción alimentada por cocaína floreciera para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro y su familia “proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico” a los cárteles que movían drogas por toda la región, resultando en hasta 250 toneladas de cocaína traficadas a través de Venezuela anualmente para 2020, según la acusación.

Diosdado Cabello también es acusado por EEUU de narcoterrorismo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las drogas se movían en lanchas, barcos pesqueros y buques portacontenedores o en avionetas desde pistas clandestinas, dice la acusación.

“Este ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en el extenso texto.

Gobiernos estadounidenses sucesivos han advertido sobre el papel de Venezuela como punto de trasiego de cocaína y un refugio para grupos delictivos, grupos terroristas y rebeldes izquierdistas traficantes de drogas de la vecina Colombia. Aunque es difícil obtener datos confiables, la gran mayoría de la cocaína sale de Sudamérica desde Colombia y Ecuador, dirigiéndose hacia el norte a través del Océano Pacífico oriental, no el Caribe.

Acusaciones de secuestros y asesinatos

Por su parte, Washington acusa a Maduro y su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos “contra aquellos que les debían dinero de drogas o de alguna manera socavaron su operación de tráfico de drogas”. Eso incluye el asesinato de un jefe local de drogas en Caracas, según la acusación.

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. En un acuerdo corrupto, el narcotraficante luego acordó pagar un soborno mensual al director de la oficina antidrogas, así como alrededor de 100.000 dólares por cada vuelo que transportara cocaína “para asegurar el paso seguro del vuelo”. Parte de ese dinero luego fue a parar a la esposa de Maduro, dice la acusación.

Los narcosobrinos de Maduro y Cilia Flores

Sobrinos de la esposa de Maduro fueron escuchados durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales del gobierno de Estados Unidos en 2015 acordando enviar “envíos de cocaína de varios cientos de kilogramos” desde el “hangar presidencial” de Maduro en un aeropuerto venezolano. Durante las reuniones grabadas, los sobrinos explicaron “que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos”, alega la acusación. Ambos fueron sentenciados en 2017 a 18 años de prisión por conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de siete estadounidenses encarcelados.

Rubio llama a la operación una “función de aplicación de la ley”

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, y Dan Caine, el presidente del Estado Mayor Conjunto, presentaron la redada militar que terminó con la captura de Maduro y su esposa como una acción llevada a cabo en nombre del Departamento de Justicia. Caine dijo que la operación se realizó “a petición del Departamento de Justicia”.

El presidente Trump encabezó la conferencia del sábado tras la captura de Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al responder a una pregunta sobre si el Congreso había sido notificado, Rubio aseguró que la operación estadounidense para capturar a la pareja fue “básicamente una función de aplicación de la ley”, añadiendo que fue un caso en el que el “Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia”. Agregó que Maduro era “un fugitivo de la justicia estadounidense con una recompensa de 50 millones de dólares” sobre su cabeza.

La acusación completa:

(Con información de AP)