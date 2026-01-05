Venezuela

Narcotráfico, terrorismo y corrupción: detalles de la acusación de la Justicia de EEUU contra Maduro y Cilia Flores

Tras ser capturados el sábado por el Ejército norteamericano en Caracas, ambos deberán comparecer este lunes ante un juez federal de Nueva York

Guardar
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores son acusados de narcoterrorismo por EEUU

Una nueva acta de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos recién desclasificada acusa al ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” avivado por una extensa operación de narcotráfico que llevó miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en una sorprendente operación militar en las primeras horas del sábado en Venezuela, prepara el escenario para una prueba enorme para los fiscales de Estados Unidos al tiempo que buscan asegurar una condena en un tribunal de Manhattan contra el ex mandatario.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, escribió en X que Maduro y Flores “pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

A continuación se ofrece un vistazo a las acusaciones contra Maduro y los cargos que enfrenta.

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores con el Alto Mando Militar durante el Obratón Militar y Salutación a la FANB.

Maduro enfrenta cargos de drogas y armas

Maduro está acusado junto a su esposa, su hijo y tres personas más. Está imputado con cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El ex dictador enfrenta los mismos cargos que en una acusación anterior presentada contra él en el tribunal federal de Manhattan en 2020, durante la primera presidencia de Trump. La nueva acusación desclasificada el sábado, que añade cargos contra Flores, fue presentada bajo sello en el Distrito Sur de Nueva York justo antes de Navidad.

Maduro debe tener su primera comparecencia el lunes en el tribunal federal de Manhattan. Un video publicado el sábado por la noche en redes sociales por una cuenta de la Casa Blanca mostró a Maduro sonriendo al tiempo que dos federales lo escoltaban sujetado de los brazos por una oficina de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en Nueva York. Se prevé que permanezca detenido a la espera de un juicio en una cárcel federal en Brooklyn.

La llegada de Maduro y Cilia Flores a la DEA en Nueva York

Maduro permitió que “floreciera la corrupción alimentada por la cocaína”

Estados Unidos denuncia a Maduro por asociarse con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo” para permitir el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Las autoridades alegan que poderosas y violentas organizaciones de tráfico de drogas, como el cártel de Sinaloa y la pandilla Tren de Aragua, trabajaron directamente con el gobierno venezolano y luego enviaron ganancias a altos funcionarios que los ayudaron y protegieron a cambio.

La acusación alega que Maduro permitió que “la corrupción alimentada por cocaína floreciera para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.

Las autoridades estadounidenses alegan que Maduro y su familia “proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico” a los cárteles que movían drogas por toda la región, resultando en hasta 250 toneladas de cocaína traficadas a través de Venezuela anualmente para 2020, según la acusación.

Diosdado Cabello también es acusado
Diosdado Cabello también es acusado por EEUU de narcoterrorismo (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las drogas se movían en lanchas, barcos pesqueros y buques portacontenedores o en avionetas desde pistas clandestinas, dice la acusación.

“Este ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en el extenso texto.

Gobiernos estadounidenses sucesivos han advertido sobre el papel de Venezuela como punto de trasiego de cocaína y un refugio para grupos delictivos, grupos terroristas y rebeldes izquierdistas traficantes de drogas de la vecina Colombia. Aunque es difícil obtener datos confiables, la gran mayoría de la cocaína sale de Sudamérica desde Colombia y Ecuador, dirigiéndose hacia el norte a través del Océano Pacífico oriental, no el Caribe.

Acusaciones de secuestros y asesinatos

Por su parte, Washington acusa a Maduro y su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos “contra aquellos que les debían dinero de drogas o de alguna manera socavaron su operación de tráfico de drogas”. Eso incluye el asesinato de un jefe local de drogas en Caracas, según la acusación.

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. En un acuerdo corrupto, el narcotraficante luego acordó pagar un soborno mensual al director de la oficina antidrogas, así como alrededor de 100.000 dólares por cada vuelo que transportara cocaína “para asegurar el paso seguro del vuelo”. Parte de ese dinero luego fue a parar a la esposa de Maduro, dice la acusación.

Los narcosobrinos de Maduro y
Los narcosobrinos de Maduro y Cilia Flores

Sobrinos de la esposa de Maduro fueron escuchados durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales del gobierno de Estados Unidos en 2015 acordando enviar “envíos de cocaína de varios cientos de kilogramos” desde el “hangar presidencial” de Maduro en un aeropuerto venezolano. Durante las reuniones grabadas, los sobrinos explicaron “que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos”, alega la acusación. Ambos fueron sentenciados en 2017 a 18 años de prisión por conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser liberados en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros a cambio de siete estadounidenses encarcelados.

Rubio llama a la operación una “función de aplicación de la ley”

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, y Dan Caine, el presidente del Estado Mayor Conjunto, presentaron la redada militar que terminó con la captura de Maduro y su esposa como una acción llevada a cabo en nombre del Departamento de Justicia. Caine dijo que la operación se realizó “a petición del Departamento de Justicia”.

El presidente Trump encabezó la
El presidente Trump encabezó la conferencia del sábado tras la captura de Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al responder a una pregunta sobre si el Congreso había sido notificado, Rubio aseguró que la operación estadounidense para capturar a la pareja fue “básicamente una función de aplicación de la ley”, añadiendo que fue un caso en el que el “Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia”. Agregó que Maduro era “un fugitivo de la justicia estadounidense con una recompensa de 50 millones de dólares” sobre su cabeza.

La acusación completa:

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Cayó Nicolás MaduroCilia FloresnarcotráficoterrorismocorrupciónEstados UnidosVenezuelaDonald Trump

Últimas Noticias

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

El líder chavista se mostró bailando y cantando ante sus seguidores en actos oficiales, mientras minimizaba las advertencias y el despliegue militar estadounidense en el Caribe

“No crazy war, yes peace”:

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán este lunes ante un juez federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

El ex dictador venezolano y su esposa serán notificado formalmente de las acusaciones por narcotráfico

Nicolás Maduro y Cilia Flores

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”

El líder opositor envió un mensaje al país un días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Insistió en que la legitimidad de su liderazgo se apoya en el resultado electoral de 2024 y en lo establecido por la Constitución venezolana

Edmundo González: “Ninguna transición democrática

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura del ex dictador: “La historia dirá quiénes fueron los traidores”

En un mensaje difundido en redes sociales, “Nicolasito” llamó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse en las calles y advirtió que el movimiento no mostrará debilidad pese a la crisis interna

El mensaje del hijo de

Estados Unidos emitió nuevas alertas aéreas de seguridad en el Caribe tras la captura de Maduro

Avisos de seguridad piden precaución en el espacio aéreo de Venezuela y países vecinos, en un contexto marcado por la presencia militar estadounidense y una transición política aún incierta

Estados Unidos emitió nuevas alertas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Informe de inteligencia militar advierte que más de 6.000 hombres de grupos ilegales operan en la frontera con Venezuela: hay alerta por repliegue en territorio nacional

Mi Beca para Empezar 2026: estos son los montos que recibieron los beneficiarios en enero

Última hora del temporal por la borrasca ‘Francis’: el Ministerio de Transportes despliega 279 quitanieves y 45.000 toneladas de sal ante las nevadas en Cantabria y Madrid

INFOBAE AMÉRICA
Activistas de extrema izquierda reivindican

Activistas de extrema izquierda reivindican el sabotaje de la red eléctrica en Berlín

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

Díaz ve como "un paso más" que España condene junto a la izquierda latinoamericana el ataque de EEUU contra Venezuela

Cientos de manifestantes protestan frente a la prisión de Nueva York en la que está encerrado Maduro

ENTRETENIMIENTO

La Casa del Dragón confirma

La Casa del Dragón confirma su final: la cuarta temporada será la última gran batalla en Poniente

Los posibles destinos a los que se mudará Angelina Jolie tras poner a la venta su mansión de Los Ángeles

North West sorprende en las redes sociales al mostrar un nuevo piercing en su rostro

Cómo Christopher Nolan usó el logo de Batman para anticipar el conflicto de toda su trilogía

El inesperado reto técnico que convirtió a Gwyneth Paltrow en protagonista de uno de los momentos más recordados de “Glee”