Venezuela

María Corina Machado aseguró que la detención de Nicolás Maduro marca la inminencia de la transición en Venezuela

La líder opositora agradeció a Donald Trump en nombre del pueblo la operación de extracción del ex dictador que está siendo procesado narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York

Guardar
El mensaje de Maria Corina Machado agradeciendo a Donald Trump la detención de Nicolás Maduro

La líder opositora María Corina Machado afirmó que la detención de Nicolás Maduro representa un hecho decisivo hacia la transición política en Venezuela. En un mensaje difundido en la red social X, Machado destacó la movilización del “bravo pueblo de Venezuela”, que se manifestó en 30 países y 130 ciudades a nivel mundial para celebrar lo que considera un avance crucial en el proceso de cambio en el país sudamericano. Entre las palabras resaltadas por la líder opositora, subrayó la “inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, situando este momento como un punto de inflexión en la situación nacional.

Machado expresó el agradecimiento de los venezolanos al presidente Donald Trump y a su administración, enfatizando la “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” que, según sus declaraciones en X, han resultado determinantes en el contexto actual. La opositora aseguró que, en el marco de este nuevo escenario, Venezuela aspira a convertirse en “el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

El mensaje publicado por MCM
El mensaje publicado por MCM en X

En su mensaje, Machado concluyó señalando que la libertad de Venezuela “está cerca” y alentó a sus compatriotas a prepararse para celebrar, reencontrarse y recibir de regreso a sus hijos que están fuera del país, en un futuro que considera próximo.

EEUU: “María Corina Machado es fantástica”

El Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá “múltiples palancas de presión” sobre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, a la espera de que las autoridades chavistas tomen lo que considera las “decisiones adecuadas”, según afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con CBS News el domingo.

María Corina Machado aseguró que
María Corina Machado aseguró que la detención de Nicolás Maduro marca la inminencia de la transición en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario de Estado remarcó que, en lugar de imponer un gobierno de transición liderado por figuras opositoras, Washington está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez, y el resto del gabinete chavista, siempre que “tomen las decisiones correctas”.

Rubio también expresó su apoyo a la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien calificó de “fantástica”

María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Todo este movimiento es por ella”, dijo.

Rubio habló sobre María Corina Machado y la transición en Venezuela

Sin embargo, sostuvo que, en la coyuntura actual, el enfoque de Washington está marcado por la urgencia de abordar los desafíos inmediatos en Venezuela, donde una parte importante de la oposición se encuentra en el exilio.

La realidad inmediata es que, lamentablemente, y con tristeza, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela, una transición hacia la democracia", explicó Rubio, al tiempo que señaló que las próximas semanas y meses serán cruciales para los intereses de Estados Unidos y para la estabilidad regional.

Rubio subrayó que Washington evaluará las próximas acciones de los integrantes del régimen que aún permanecen en el poder antes de decidir cualquier cambio en su política, señalando que la prioridad principal es la “seguridad, protección, bienestar y prosperidad de los Estados Unidos”.

El funcionario norteamericano aclaró también que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela, sino contra las organizaciones de narcotráfico que operan en el país.

Temas Relacionados

Transición políticaMaría Corina MachadoNicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaOposiciónDerechos humanosSeguridadÚltimas noticias AméricaCayó Nicolás Maduro

Últimas Noticias

El conjunto deportivo que usó Maduro esposado se agotó en horas y lo usa el Real Mallorca

La prenda, valuada en 260 dólares, se viralizó tras las imágenes de la detención. El paralelismo con el equipo español explotó en redes sociales por una coincidencia “tan insólita como incómoda”

El conjunto deportivo que usó

Expectativa por el destino de los 863 presos políticos que aún mantiene cautivos el régimen chavista

Esa es la cantidad de dirigentes que permanecen en diferentes puntos de detención del país. La dictadura por el momento no explicó qué hará con ellos

Expectativa por el destino de

Maduro podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos

Según la legislación federal, los acusados de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua pueden ser elegibles para la pena capital

Maduro podría enfrentar la pena

Fondo de inversión busca captar 2.000 millones de dólares para proyectos petroleros en Venezuela

La iniciativa encabezada por el ex directivo de Chevron planea aprovechar el cambio de escenario tras el derrocamiento de Maduro y la convocatoria de Donald Trump para reactivar la industria energética en el país sudamericano

Fondo de inversión busca captar

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país para evitar su transferencia al extranjero

El Consejo Federal tomó la medida de manera preventiva tras la captura del ex dictador venezolano. Si se comprueba que los posibles fondos fueron obtenidos ilícitamente, buscarán que beneficien al pueblo venezolano

Suiza congeló los activos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Sandra Cuevas responde a amenaza de muerte durante un ‘live’: “Es más fácil que termines tú en bolsas”

“Perú es mi segundo hogar”: venezolanos siguen expectantes a más 48 horas de la caída de Maduro y algunos deciden quedarse

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet mantiene los avisos en la mitad de España

Aumentan dinero en programa del Bienestar: conoce cuál tendrá el incremento para 2026

INFOBAE AMÉRICA
Brasil teme una escalada bélica

Brasil teme una escalada bélica tras la intervención en Venezuela y posibles injerencias en sus elecciones

'El Cascanuces' del Ballet de Kiev visitará 11 ciudades en su gira por España

Al menos cuatro muertos en ataque israelí contra una tienda de campaña que albergaba a desplazados en Gaza

Arturo Ruiz, nuevo entrenador del Coviran Granada

La policía suiza identificó a las 116 personas heridas en el mortal incendio de un bar en Año Nuevo

ENTRETENIMIENTO

De Adam Sandler a Dwayne

De Adam Sandler a Dwayne Johnson: 7 figuras del cine hablaron sobre riesgo, rechazo y transformación actoral

Entre la fama y la rutina cotidiana: la vida de Owen Cooper tras “Adolescencia”

Ryan Coogler recordó a Black Panther y admitió: “La pérdida de Chadwick Boseman me marcó de manera irreparable”

“Si nadie te ha dicho hoy que te quiere, yo te quiero”: el emotivo mensaje de Paris Jackson tras celebrar 6 años sobria

“Avatar: fuego y cenizas” supera los mil millones de dólares en la taquilla global