El mensaje de Maria Corina Machado agradeciendo a Donald Trump la detención de Nicolás Maduro

La líder opositora María Corina Machado afirmó que la detención de Nicolás Maduro representa un hecho decisivo hacia la transición política en Venezuela. En un mensaje difundido en la red social X, Machado destacó la movilización del “bravo pueblo de Venezuela”, que se manifestó en 30 países y 130 ciudades a nivel mundial para celebrar lo que considera un avance crucial en el proceso de cambio en el país sudamericano. Entre las palabras resaltadas por la líder opositora, subrayó la “inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, situando este momento como un punto de inflexión en la situación nacional.

Machado expresó el agradecimiento de los venezolanos al presidente Donald Trump y a su administración, enfatizando la “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” que, según sus declaraciones en X, han resultado determinantes en el contexto actual. La opositora aseguró que, en el marco de este nuevo escenario, Venezuela aspira a convertirse en “el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

El mensaje publicado por MCM en X

En su mensaje, Machado concluyó señalando que la libertad de Venezuela “está cerca” y alentó a sus compatriotas a prepararse para celebrar, reencontrarse y recibir de regreso a sus hijos que están fuera del país, en un futuro que considera próximo.

EEUU: “María Corina Machado es fantástica”

El Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá “múltiples palancas de presión” sobre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, a la espera de que las autoridades chavistas tomen lo que considera las “decisiones adecuadas”, según afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con CBS News el domingo.

María Corina Machado aseguró que la detención de Nicolás Maduro marca la inminencia de la transición en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario de Estado remarcó que, en lugar de imponer un gobierno de transición liderado por figuras opositoras, Washington está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez, y el resto del gabinete chavista, siempre que “tomen las decisiones correctas”.

Rubio también expresó su apoyo a la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien calificó de “fantástica”

“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. Todo este movimiento es por ella”, dijo.

Rubio habló sobre María Corina Machado y la transición en Venezuela

Sin embargo, sostuvo que, en la coyuntura actual, el enfoque de Washington está marcado por la urgencia de abordar los desafíos inmediatos en Venezuela, donde una parte importante de la oposición se encuentra en el exilio.

“La realidad inmediata es que, lamentablemente, y con tristeza, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos deseamos un futuro brillante para Venezuela, una transición hacia la democracia", explicó Rubio, al tiempo que señaló que las próximas semanas y meses serán cruciales para los intereses de Estados Unidos y para la estabilidad regional.

Rubio subrayó que Washington evaluará las próximas acciones de los integrantes del régimen que aún permanecen en el poder antes de decidir cualquier cambio en su política, señalando que la prioridad principal es la “seguridad, protección, bienestar y prosperidad de los Estados Unidos”.

El funcionario norteamericano aclaró también que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela, sino contra las organizaciones de narcotráfico que operan en el país.