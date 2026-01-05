Venezuela

Estados Unidos confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar en Venezuela

El presidente Donald Trump sostuvo además que Cuba “está a punto de caer” y afirmó que a la isla le resultará muy difícil sostenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que muchos cubanos que integraban el equipo de seguridad del dictador venezolano Nicolás Maduro murieron durante el operativo militar estadounidense que culminó con su captura en Caracas, mientras el gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 de sus ciudadanos.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”. El mandatario sostuvo además que Cuba “está a punto de caer” y estimó que a la isla le resultará muy difícil mantenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró.

En total, 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, informó este domingo el régimen de la isla. “Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, señaló un comunicado leído en la televisión nacional.

La dictadura de Miguel Díaz-Canel admitió que los uniformados, todos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, cumplían misiones en Venezuela “a solicitud de órganos homólogos” de ese país, uno de los principales aliados políticos de La Habana. El texto oficial no detalló funciones específicas ni la localización exacta de los enfrentamientos.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró Trump (RUETERS)

El comunicado subrayó que los militares cubanos “cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.

Tras confirmarse las muertes, el régimen cubano decretó dos días de duelo nacional a partir del amanecer del lunes y anunció que “organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”. La información oficial se difundió a través de los medios estatales.

En un mensaje publicado en la red social X, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel expresó: “Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial”.

Según la información difundida por Estados Unidos, Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano. El mandatario enfrenta acusaciones de narcotráfico y terrorismo y debe comparecer este lunes ante un juez en Nueva York, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El caso está bajo la supervisión del juez de distrito estadounidense Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

Maduro fue extraído el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano

El núcleo del expediente gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas, una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de la violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el ex líder de la dictadura chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, con el Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

(Con información de AFP)

