Un ex diputado chavista acusó a una “élite de militares corruptos” de afectar la producción de arroz en Venezuela

Los gremios denuncian que las importaciones están dañando al mercado nacional.

El ex diputado chavista Jesús Cepeda denunció que la crisis que afecta a los productores de arroz en Venezuela responde a la “desidia y voracidad codiciosa importadora de una minúscula élite de militares corruptos, que se ha apoderado de la institucionalidad agroalimentaria de este país”.

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) señaló a mediados de mayo que el incremento de las importaciones, autorizadas por el gobierno chavista, “terminó dañando el mercado nacional”.

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“Se elevaron las licencias de importación sin tomar en consideración la cosecha que estaba en el campo a partir de marzo, lo que ha causado un daño irreversible para el productor primario”, indicó el gremio.

La Federación Venezolana de Arroz (Fevearroz) advirtió que “los almacenes se encuentran saturados por arroz importado que llegó al país en plena cosecha nacional, lo que ha restado interés a la industria por adquirir el producto local al precio convenido”.

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Cepeda acusa de esta situación a “la élite militar que se apoderó de la agricultura y la alimentación del país, que sigue con su negocio de la importación, muy lucrativo para ellos, sin contraloría de ninguna naturaleza”.

Firmes

El régimen chavista ha entregado históricamente a los militares el control de los ministerios de Agricultura y Alimentación. En la actualidad, el primero está en manos del general en jefe Vladimir Padrino López, quien durante más de una década ocupó la cartera de Defensa, y el segundo bajo el control del mayor general Carlos Leal Tellería desde hace siete años.

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El antiguo parlamentario oficialista y profesor universitario destaca que para adelantar su trabajo los productores locales enfrentan la escasez de combustible, destrucción de la vialidad, inflación, falta de mantenimiento del sistema de riego, pobre tecnología, insumos de baja calidad y la ausencia de suficientes cosechadoras, entre otros factores.

Luego del ataque militar de Estados Unidos, Vladimir Padrino López salió del Ministerio de Defensa y pasó a la cartera de Agricultura. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

“Es dantesco observar el deambular agónico de muchos productores tratando de colocar su arroz sin conocer a qué precio lo podrán hacer. No pueden competir con ese arroz importado y tampoco existen subsidios contingenciales, con una agroindustria que también hay que decirlo; ha cerrado su balance en rojo en los últimos años por falta de rentabilidad y tampoco se le puede obligar a que siga recibiendo arroz a pérdida”, sostiene.

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Cepeda subraya que “el destino de la producción nacional está en el limbo”, mientras ironiza sobre el cambio de ramo de Padrino López. “En el gobierno agrícola del país tenemos ahora a quien fue nuestro Ministro de Defensa por más de 10 años. Algo debe saber de agricultura”.