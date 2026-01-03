Venezuela

Maduro y Noriega: la historia que se repite un 3 de enero

El operativo de Estados Unidos en Venezuela de este sábado remite a la impactante captura del dictador panameño hace 36 años, dejando a la región dividida sobre los acontecimientos

La detención de Maduro evoca
La detención de Maduro evoca el caso Noriega en Panamá

El 3 de enero vuelve a destacar en la historia política latinoamericana tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en Caracas, exactamente 36 años después de la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá. La operación, ejecutada este sábado y confirmada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reeditó un precedente que marcó la relación entre Washington y los gobiernos latinoamericanos considerados ilegítimos.

En la madrugada, tropas estadounidenses desplegaron una operación en la capital venezolana que resultó en la rendición y detención de Maduro y su esposa. Según detalló Trump la acción se realizó tras semanas de inteligencia y coordinación, siguiendo las imputaciones de narcoterrorismo formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2020. El mandatario estadounidense difundió una fotografía del dictador venezolano bajo custodia y anunció que un equipo designado por Washington asumirá la administración de Venezuela hasta concretar una transición política.

Trump difundió la primera imagen
Trump difundió la primera imagen de Maduro tras su detención

El paralelismo con el 3 de enero de 1990 es inmediato. En esa fecha, Noriega, entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, fue capturado por fuerzas estadounidenses tras refugiarse en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá, al término de una intervención militar. Posteriormente, fue extraditado a Miami y juzgado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, consolidando el precedente de que un jefe de Estado latinoamericano podía ser llevado ante la justicia estadounidense.

La intervención estadounidense en Venezuela
La intervención estadounidense en Venezuela repite el precedente marcado por la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1990 (AFP/ARCHIVO)

Los casos de Noriega y Maduro comparten trayectorias políticas marcadas por el aislamiento internacional y la pérdida de reconocimiento de legitimidad. Noriega gobernó Panamá mediante el control militar y la manipulación del sistema político; Maduro accedió al poder por vía electoral en 2013, pero fue declarado ilegítimo por Estados Unidos y otros países desde 2018, en medio de denuncias sobre deterioro institucional y concentración de poder. Ambos enfrentaron cargos por narcotráfico y conspiración presentados por la justicia estadounidense, lo que sirvió de base para las intervenciones directas de Washington.

La operación, bautizada como Resolución Absoluta, involucró una coordinación inédita en la región, con el despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses y ataques simultáneos sobre objetivos estratégicos en Caracas, incluyendo Fuerte Tiuna y el aeropuerto internacional, así como en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua. Según explicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, la misión fue el resultado de meses de ejercicios y ensayos detallados para garantizar la precisión de la extracción, lo que permitió la rendición de Maduro y Flores sin resistencia ni bajas estadounidenses. Ambos fueron trasladados de inmediato a Nueva York, donde enfrentarán cargos federales por narcotráfico y terrorismo.

La comunidad internacional se divide
La comunidad internacional se divide entre el respaldo y la condena a la intervención militar en Venezuela liderada por Estados Unidos

La reacción internacional mostró una profunda división en la región. Gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá respaldaron la intervención y el inicio de una transición en Venezuela, mientras que Colombia, Brasil, México, Cuba y Uruguay condenaron la operación y reiteraron su apoyo al régimen depuesto. En ciudades del exterior, venezolanos exiliados celebraron la noticia con manifestaciones, mientras que dentro del país persiste la cautela ante posibles reacciones violentas de sectores leales al chavismo.

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos redefine la arquitectura de seguridad hemisférica y anticipa posibles transformaciones en la correlación de fuerzas dentro de América Latina y su relación con actores internacionales

Estados Unidos pone fin a

Un coronel venezolano alertó sobre la compleja fase de estabilización tras la captura de Maduro

El coronel Isidro Ecthan Pérez Villalobos manifestó sus sensaciones en diálogo con Infobae

Un coronel venezolano alertó sobre

“Yo estaría preocupado”: la advertencia de Marco Rubio al régimen de Cuba tras la caída del dictador Nicolás Maduro

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la captura del líder del Cartel de los Soles reveló la influencia de La Habana en los servicios de inteligencia y seguridad venezolanos

“Yo estaría preocupado”: la advertencia

Así fue “Resolución Absoluta”, la operación encubierta de las fuerzas de Estados Unidos para capturar a Maduro en Venezuela

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa”, señaló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense

Así fue “Resolución Absoluta”, la

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

El oficial retirado Javier Nieto Quintero difundió un mensaje dirigido a los comandantes militares, en el que invocó el respeto a la Constitución, denunció más de dos décadas de abusos y distorsiones institucionales, y advirtió sobre la necesidad de evitar un mayor derramamiento de sangre y daños colaterales

Un ex capitán de la
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El mensaje de Claudia Sheinbaum a EEUU tras la captura de Maduro

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

Superluna de enero 2026: cuándo

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El alemán Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

Dove Cameron y Damiano David

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

Lily Phillips, polémica estrella de OnlyFans, se bautizó: “Quiero reencontrarme con Dios”