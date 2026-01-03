La última actividad oficial de Maduro horas antes de ser capturado: un encuentro con enviados de China

Qui Xiaoqi, Enviado Especial de Xi Jinping para América Latina, saluda al dictador Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela (@nicolasmaduro)

El dictador Nicolás Maduro se mostró sonriente en las horas previas a ser capturado por la Delta Force de los Estados Unidos en un operativo que contó con múltiples bombardeos sobre objetivos militares chavistas. Fue durante un encuentro con una delegación de China, enviada por Xi Jinping, que le hizo creer al déspota venezolano que con el apoyo de Beijing estaba a salvo. Pero a las pocas horas, su reinado caería. De nada sirvió el sostén del régimen chino.

“Sostuve un grato encuentro con Qui Xiaoqi, Enviado Especial del presidente Xi Jinping. Reafirmamos nuestro compromiso con la relación estratégica que avanza y se fortalece en diversas areas para la construcción del mundo multipolar de desarrollo y Paz. ¡China y Venezuela! ¡Unidas!“, dijo en uno de sus posteos en Instagram el dictador caribeño.

La delegación del régimen chino con Qui Xiaoqi, Enviado Especial de Xi Jinping para América Latina, y Nicolás Maduro, este viernes 2 de enero en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela (@nicolasmaduro)

En total fueron dos publicaciones y varias fotos que Maduro compartió en esa red social. “Recibí al Enviado Especial del presidente Xi Jinping para América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi. Un encuentro fraterno que reafirma los firmes lazos de hermandad y amistad entre China y Venezuela. ¡A Toda Prueba y Todo Tiempo!“, escribió.

Algunos reportes afirmaban que mientras ocurrían las explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, la delegación encabezada por Qiu permanecía aún en el país latinoamericano.

El último encuentro de Maduro con funcionarios chinos 2

Horas después de este encuentro con la delegación del régimen chino, los Estados Unidos iniciaban una campaña militar para extraer a Maduro de Caracas.

Fue el propio presidente Donald Trump quien informó este sábado que el dictador Maduro fue capturado y sacado de Venezuela. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

Delta Force

De acuerdo a información a la periodista Jennifer Jacobs de la cadena norteamericana CBS News, fue la Delta Force la encargada del operativo en Caracas y otros puntos simultáneos del país latinoamericano. La coordinación fue perfecta y sobrepasó las defensas chavistas que quedaron inutilizadas desde el inicio de la misión.

“El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado la mañana del sábado por miembros de la Fuerza Delta, la principal unidad de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News“, señaló Jacobs.

En el corazón de las operaciones especiales de Estados Unidos, Delta Force mantiene un perfil bajo pese a su reconocida eficacia en misiones de alto riesgo. Es la unidad de élite dedicada a operaciones especiales, con un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional.

La fuerza está compuesta por cerca de 2.000 efectivos, con entre 300 y 400 operadores de combate. Esta estructura incluye siete escuadrones, de los cuales cuatro son de asalto directo y uno está dedicado a tareas clandestinas.

La selección de sus miembros proviene principalmente de los Rangers y de los Grupos de Fuerzas Especiales del ejército. Los candidatos deben contar con un historial sobresaliente, al menos dos años y medio de servicio restante y alcanzar el rango de cabo o especialista.

Las causas contra Maduro

En una declaración oficial difundida en redes sociales, la fiscal general Pamela Bondi confirmó la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un hecho que eleva la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. “Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi.

La gravedad de los cargos ilustra la magnitud de la investigación. La funcionaria estadounidense subrayó el alcance internacional de la acusación, al precisar que “pronto, enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

El comunicado reservó palabras de reconocimiento para las autoridades y fuerzas militares estadounidenses involucradas. De acuerdo con Bondi, “en nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”.

Maduroenfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.