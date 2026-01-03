Venezuela

Díaz-Balart destacó el liderazgo de Trump tras la captura de Maduro: “Es un día muy importante para Venezuela y el mundo”

El congresista norteamericano subrayó que la operación fue fruto de meses de planificación y evidenció la determinación de EEUU frente al narcoterrorismo. Y advirtió: “Cuba y Nicaragua tienen que estar ahora muy preocupados”

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart
El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart (REUTERS/Ken Cedeno)

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart calificó como “un día muy importante para Venezuela, el hemisferio y todo el mundola operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, en una acción de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

En declaraciones a Actualidad Radio, subrayó que la operación fue fruto de meses de planificación y evidenció la determinación de la Administración Trump frente al narcoterrorismo.

Según relató Díaz-Balart, el presidente Donald Trumpha sido muy claro en no aceptar el narcoterrorismo”. El congresista elogió la actuación de las fuerzas estadounidenses y atribuyó el éxito de la misión al liderazgo de Trump. “Fue una operación de esas que uno ve en películas”, sostuvo.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El legislador aseguró que Maduro permanecerá el resto de su vida en una cárcel norteamericana y advirtió: “Con Trump no se juega. Hay un liderazgo como debe ser para un presidente de Estados Unidos”. Además, reportó que la operación se desarrolló sin bajas para las fuerzas armadas estadounidenses.

Díaz-Balart resaltó que solo Estados Unidos cuenta con la capacidad y el liderazgo necesarios para ejecutar una acción de esta magnitud. Según sus declaraciones, la captura de Maduro abre una nueva oportunidad para que los venezolanos retomen el control de su país. “Maduro tenía una recompensa de 50 millones de dólares y sus dos próximos también”, recordó el congresista.

El representante republicano enfatizó el mensaje que la Administración Trump envía a otros regímenes de la región. “Cuba y Nicaragua tienen que estar ahora muy preocupados porque hemos visto lo que ha hecho el presidente Trump”, afirmó. Advirtió también a quienes colaboran con los aliados de Maduro y Castro que “vivimos en otra era”.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El congresista pronosticó que se avecinan más acciones relevantes en la región y el mundo, impulsadas por la política exterior de Trump. “Trump quiere ser el presidente que elimine este peligro para Estados Unidos”, declaró.

Finalmente, agradeció al mandatario y a su administración por la conducción de la operación; y reiteró el carácter histórico de la jornada para Venezuela y el hemisferio, destacando la gravedad del desafío que representan las narcodictaduras y la promesa de Washington de no tolerarlas en el continente.

