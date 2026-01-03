Venezuela

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela y sucesora de Maduro, se encuentra en Rusia

Fuentes de la agencia Reuters informan que la alta funcionaria chavista se encuentra fuera del territorio venezolano

Guardar
La vicepresidenta del régimen de
La vicepresidenta del régimen de Venezuela, sucesora de Maduro, se encuentra en Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia, según informaron a Reuters cuatro fuentes vinculadas al entorno gubernamental. En la madrugada de este sábado, Rodríguez expresó públicamente que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de un ataque militar estadounidense que afectó a la nación caribeña. La funcionaria exigió una “fe de vida” de ambos dirigentes tras los hechos ocurridos, de acuerdo con un audio difundido por televisión y recogido por Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció minutos antes que su ejército había capturado y evacuado a Maduro y Flores de Venezuela tras ejecutar lo que denominó un “ataque a gran escala” sobre el país. Rodríguez, en su declaración, reclamó: “Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”.

Rodríguez, quien es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela, comunicó que los “planes de defensa integral de la nación” se mantienen activos, en respuesta a la denuncia del gobierno de Maduro sobre una “gravísima agresión militar” y la declaración de un estado de excepción, según la transmisión televisiva citada por Reuters.

Captura de Nicolás Maduro genera
Captura de Nicolás Maduro genera crisis profunda en Caracas mientras altos funcionarios demandan pruebas sobre su situación actual (REUTERS/ARCHIVO)

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02:00 (06:00 GMT) mientras que varias ciudades del país también fueron blanco de bombardeos. El gobierno venezolano declaró el “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”, con el objetivo de “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según un comunicado oficial difundido en cadena nacional.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, instó a los colectivos chavistas a movilizarse tras la captura de Maduro y llamó a mantener la calma y la disciplina frente al operativo militar estadounidense. “Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, expresó Cabello en una intervención televisiva. El dirigente aseguró que “el país está en completa calma” pese a las explosiones y al despliegue de helicópteros de combate estadounidenses, y agradeció la labor de los patrullajes civiles y militares en la capital.

La vicepresidenta venezolana manifestó su
La vicepresidenta venezolana manifestó su preocupación tras los sucesos recientes en Caracas. Rodríguez, primera en la sucesión gobernante, mostró firmeza frente a la ausencia del mandatario y su esposa (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el bombardeo como “la más criminal agresión militar” sufrida por Venezuela y anunció el despliegue de todas las capacidades de defensa integral, involucrando fuerzas terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, manifestó Padrino López.

El fiscal general, Tarek William Saab, pidió que cese el “secuestro” de Maduro y Flores y convocó a la ciudadanía y funcionarios a mantenerse alerta ante violaciones a los derechos humanos. “Le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncie. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien con relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales, de inocentes; y que mantienen en el secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama Cilia Flores”, declaró Saab.

Las autoridades reiteraron el llamado a la movilización popular y a no ceder ante campañas de desinformación, atribuyendo la circulación de noticias falsas a intentos de desmoralizar a la población tras la ofensiva militar.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroDelcy RodríguezDonald TrumpEstados UnidosRusiaAtaque militarAgencia France-PresseReutersCaracasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La última actividad oficial de Maduro horas antes de ser capturado: un encuentro con enviados de China

El dictador se mostró en el Palacio de Miraflores con una delegación del régimen de Xi Jinping. “¡China y Venezuela, unidas!“, celebró. A las pocas horas fue extraído de Caracas

La última actividad oficial de

Ejecuciones, secuestros, violaciones y torturas: los brutales crímenes de Maduro que fueron documentados por la Corte de la Haya y la ONU

El dictador fue capturado en un operativo norteamericano en Venezuela. Aquí el detalle de los escalofriantes delitos del régimen chavista contra los derechos humanos

Ejecuciones, secuestros, violaciones y torturas:

Díaz-Balart destacó el liderazgo de Trump tras la captura de Maduro: “Es un día muy importante para Venezuela y el mundo”

El congresista norteamericano subrayó que la operación fue fruto de meses de planificación y evidenció la determinación de EEUU frente al narcoterrorismo. Y advirtió: “Cuba y Nicaragua tienen que estar ahora muy preocupados”

Díaz-Balart destacó el liderazgo de

El día que comenzó la censura de Maduro a Infobae: la ofensiva sistemática contra la prensa en Venezuela

El bloqueo, que sigue vigente desde 2014, expuso una estrategia sostenida de cierre, hostigamiento y control sobre medios independientes, que se agravó en los años siguientes y profundizó la crisis de libertad de expresión en el país

El día que comenzó la

“Tembló el piso con las explosiones”: así se vivió en Venezuela el operativo militar de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro

Habitantes de distintas ciudades del país relataron a Infobae cómo se vivieron las horas inmediatas a la detención del dictador chavista

“Tembló el piso con las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Por imagen que compartió Paloma Valencia de Diosdado Cabello en la que aparece la bandera ‘Guerra a muerte’, Petro salió en su defensa con ayuda de ChatGPT

Asesinan a balazos a ciudadano venezolano cerca de la plaza Dos de Mayo en Lima: recibió 16 disparos

Ivonne Reyes, Virginia Troconis y otras celebridades venezolanas afincadas en España reaccionan a la captura de Maduro: “Hay esperanza”

Venezolanos en Perú EN VIVO: últimas noticias de la situación de ciudadanos ante la caída de Nicolás Maduro y tensión en su país

INFOBAE AMÉRICA
(Previa) Levante, Oviedo y Girona

(Previa) Levante, Oviedo y Girona comienzan el año a domicilio y buscando la zona de salvación

António Guterres describe la operación de EEUU contra Maduro como "un precedente peligroso"

Convocan una protesta ante la embajada de EEUU en Madrid contra la 'agresión imperialista' a Venezuela

Iñaki Anasagasti afirma que el arresto de Maduro es "la mejor noticia para empezar el año"

Bustinduy afirma que Venezuela "da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias"

ENTRETENIMIENTO

Carolina Sandoval reaccionó a la

Carolina Sandoval reaccionó a la caída de Nicolás Maduro: “¡Arriba Venezuela libre!”

El regreso discográfico de BTS, Madonna y Olivia Rodrigo marca la agenda pop de 2026

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado, entre otros famosos venezolanos celebraron la captura de Maduro: “Que la paz reine”

Volver al futuro II: la razón detrás del reemplazo de un personaje central de la saga que había participado en la primera película

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín