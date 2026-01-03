Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela y sucesora de Maduro, se encuentra en Rusia

La vicepresidenta del régimen de Venezuela, sucesora de Maduro, se encuentra en Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia, según informaron a Reuters cuatro fuentes vinculadas al entorno gubernamental. En la madrugada de este sábado, Rodríguez expresó públicamente que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de un ataque militar estadounidense que afectó a la nación caribeña. La funcionaria exigió una “fe de vida” de ambos dirigentes tras los hechos ocurridos, de acuerdo con un audio difundido por televisión y recogido por Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció minutos antes que su ejército había capturado y evacuado a Maduro y Flores de Venezuela tras ejecutar lo que denominó un “ataque a gran escala” sobre el país. Rodríguez, en su declaración, reclamó: “Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”.

Rodríguez, quien es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela, comunicó que los “planes de defensa integral de la nación” se mantienen activos, en respuesta a la denuncia del gobierno de Maduro sobre una “gravísima agresión militar” y la declaración de un estado de excepción, según la transmisión televisiva citada por Reuters.

Captura de Nicolás Maduro genera crisis profunda en Caracas mientras altos funcionarios demandan pruebas sobre su situación actual (REUTERS/ARCHIVO)

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02:00 (06:00 GMT) mientras que varias ciudades del país también fueron blanco de bombardeos. El gobierno venezolano declaró el “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”, con el objetivo de “proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según un comunicado oficial difundido en cadena nacional.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, instó a los colectivos chavistas a movilizarse tras la captura de Maduro y llamó a mantener la calma y la disciplina frente al operativo militar estadounidense. “Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente”, expresó Cabello en una intervención televisiva. El dirigente aseguró que “el país está en completa calma” pese a las explosiones y al despliegue de helicópteros de combate estadounidenses, y agradeció la labor de los patrullajes civiles y militares en la capital.

La vicepresidenta venezolana manifestó su preocupación tras los sucesos recientes en Caracas. Rodríguez, primera en la sucesión gobernante, mostró firmeza frente a la ausencia del mandatario y su esposa (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el bombardeo como “la más criminal agresión militar” sufrida por Venezuela y anunció el despliegue de todas las capacidades de defensa integral, involucrando fuerzas terrestres, aéreas, navales, fluviales y misilísticas. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, manifestó Padrino López.

El fiscal general, Tarek William Saab, pidió que cese el “secuestro” de Maduro y Flores y convocó a la ciudadanía y funcionarios a mantenerse alerta ante violaciones a los derechos humanos. “Le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncie. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien con relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales, de inocentes; y que mantienen en el secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama Cilia Flores”, declaró Saab.

Las autoridades reiteraron el llamado a la movilización popular y a no ceder ante campañas de desinformación, atribuyendo la circulación de noticias falsas a intentos de desmoralizar a la población tras la ofensiva militar.