Ante la presión de EEUU, el dictador Nicolás Maduro evitó hablar sobre el ataque contra un establecimiento narco en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a un saludo de fin de año a las fuerzas militares en La Guaira, Venezuela, el 28 de diciembre de 2025 (REUTERS)

El dictador venezolano Nicolás Maduro evitó desmentir este jueves el ataque estadounidense a un muelle en Venezuela, aunque expresó su disposición a cooperar con Washington tras semanas de presión militar por parte de Estados Unidos en el Caribe.

“Donde quieran y cuando quieran”, afirmó el líder de la dictadura chavista respecto a la posibilidad de dialogar sobre temas de narcotráfico, petróleo y migración, durante una entrevista en la televisión estatal.

Hasta el momento, Maduro no confirmó ni desmintió la existencia del ataque estadounidense en un puerto venezolano, presuntamente dirigido contra barcos utilizados para el tráfico de drogas, como mencionó el presidente estadounidense Donald Trump el lunes pasado. Consultado directamente sobre el tema, Maduro señaló que podría referirse a ello “en unos días” y se trataría del primer ataque terrestre conocido en la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico en América Latina.

Trump afirmó a principios de semana que Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada para cargar presuntas embarcaciones con drogas venezolanas, aunque no precisó si se trató de una operación militar o de inteligencia, ni la ubicación exacta del incidente, limitándose a decir que ocurrió “a lo largo de la costa”.

Aviones de combate F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de EE. UU. se encuentran estacionados en la pista de la antigua base naval de Roosevelt Roads (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, declaró Trump a periodistas en Mar-a-Lago. El mandatario añadió que se atacaron barcos y la zona de implementación, la cual “ya no existe”.

En las últimas semanas, Trump había advertido sobre posibles ataques terrestres dirigidos a cárteles de la droga en la región. Este sería el primer caso aparente de ese tipo de operación. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han realizado ataques a barcos en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, señalando como objetivo a presuntos traficantes.

Por su parte, Maduro reiteró su disposición a un “acuerdo de combate” al narcotráfico con Estados Unidos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Caracas señala como una “amenaza” orientada a un posible cambio de régimen. “Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, afirmó el dictador durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

Maduro dice que Venezuela está abierta a dialogar con EEUU, en medio del despliegue naval estadounidense en el Caribe (Europa Press)

En ese sentido, aseguró que Venezuela está abierta a la inversión estadounidense en el sector petrolero y a la negociación de acuerdos integrales de desarrollo económico. “Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico también aquí está Venezuela, que lo he dicho una y mil veces”, subrayó el líder del régimen en medio de la presión de Estados Unidos a Venezuela desde el Caribe.

Maduro enalteció el “modelo perfecto” de combate al narcotráfico de Venezuela y atribuyó el origen de la cocaína que circula en la región a Colombia. “Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas. Y hemos logrado, con nuestro modelo, controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados”, sostuvo, remarcando que el país destina importantes recursos para asegurar los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, aunque, aseguró, no existe colaboración del lado colombiano.

El dictador afirmó que 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico destruidas este año en Venezuela provenían de Colombia. Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Aviones AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines de EE. UU. sobrevuelan la antigua base naval de Roosevelt Roads, Puerto Rico (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Las tensiones entre Caracas y Washington se agudizaron tras el anuncio de Donald Trump de bloquear todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y la incautación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas. El presidente estadounidense también mencionó el viernes pasado un ataque contra una “gran instalación” en un muelle, sin precisar si ocurrió dentro de Venezuela.

(Con información de AFP)