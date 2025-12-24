María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro

La líder opositora de Venezuela anticipó la "fase definitiva" contra el régimen de Maduro

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció este miércoles que regresará a su país en el corto plazo y anticipó el inicio de una nueva etapa en la estrategia para desafiar al régimen de Nicolás Maduro.

El mensaje fue difundido a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, en el que también explicó los motivos de su reciente salida del país tras meses en la clandestinidad y su presencia en Noruega para recibir el galardón.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria”, afirmó Machado, sin detallar el contenido de esas decisiones.

La líder opositora agregó que se reserva explicaciones por razones estratégicas y sostuvo que ese silencio es comprendido por sus seguidores.

“Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha”, señaló.

Machado explicó que su salida temporal del país tenía como objetivo “visibilizar aún más nuestra lucha y aumentar nuestros apoyos externos”, un paso que, según relató, fue necesario para fortalecer la causa democrática ante la comunidad internacional.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, saludando a simpatizantes en Oslo (EFE/Jonas Been Henriksen/Archivo)

“No fue una decisión fácil. Como yo siempre les he dicho, físicamente debo estar allí donde sea más útil a nuestra causa”, afirmó, al recordar que la misión en Oslo permitió abrazar a venezolanos dispersos por el mundo y a su propia familia tras un largo tiempo de separación.

La ex diputada relató la emoción de reencontrarse con sus hijos y allegados en el exterior, y vinculó esa experiencia con el drama de millones de familias venezolanas desmembradas por la crisis.

“Mientras los abrazaba y los besaba, mi corazón estaba con cada madre venezolana que tampoco ha podido abrazar y consentir a sus hijos en mucho tiempo”, afirmó. La líder opositora sostuvo que “la fuerza invencible del amor” es el motor que permitirá el reencuentro de todas las familias en una Venezuela libre.

La dirigente ratificó su compromiso con quienes han sufrido las consecuencias del autoritarismo, incluidos los presos y perseguidos políticos y sus familias.

“Esta lucha es por cada uno de ustedes, para poner fin a esta injusticia. Y por eso jamás, jamás los dejaremos solos”, subrayó. Machado remarcó que el trabajo opositor no se detiene y que, pese a los obstáculos, la estrategia avanza.

La líder opositora, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, adelantó que en los próximos días dará a conocer los pasos de la estrategia orientada a alcanzar la “victoria” frente a la dictadura chavista (REUTERS/Leonhard Foeger)

La líder de Vente Venezuela hizo un llamado a la esperanza y a la fe, evocando la fuerza de la sociedad venezolana y la magnitud del desafío enfrentado en los últimos años.

“Esta lucha que ha sido muy larga y difícil y que hemos librado de manera admirable”, sostuvo.

Machado insistió en que el proceso de cambio en Venezuela es “indetenible, irreversible, ordenado, justo y transparente”, y destacó que el reconocimiento internacional recibido es prueba de que “el mundo entero está con nosotros. Nos acompaña, nos admira y nos apoya”.

También se refirió al costo humano y social de la crisis, mencionando la pobreza, el hambre, el desempleo y la separación familiar. Aseguró que cada avance en la lucha ha sido resultado de una organización creciente y de una determinación colectiva. “Cada dificultad nos ha obligado a crecernos, a organizarnos mejor, actuar con mayor determinación para tener una fuerza cada vez mayor”, indicó.

La opositora cerró su mensaje reafirmando la inminencia de su regreso al país y la importancia de la unidad.

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, durante una rueda de prensa en el Grand Hotel de Oslo (REUTERS/Archivo)

“Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal”, prometió.

Machado exhortó a los venezolanos a mantener la esperanza y la solidaridad, convencida de que el cambio está cerca.

“Dios no nos ha regalado lo que queríamos, sino que nos ha hecho fuertes para merecerlo”, concluyó, pidiendo bendiciones para todas las familias y para una Venezuela libre.

(Con información de EFE)