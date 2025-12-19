Venezuela

Una ONG venezolana denunció que 91 presos políticos padecen “enfermedades graves” y enfrentan un “deterioro físico progresivo”

La organización también identificó a “más de 20 presos con enfermedades cardíacas”, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de afectados por diabetes e insuficiencia renal crónica

Guardar
Martha Tineo, fundadora y coordinadora
Martha Tineo, fundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) (EFE/Miguel Gutiérrez)

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el jueves sobre la crítica situación de salud de 91 presos políticos en Venezuela, quienes padecen “enfermedades graves” y enfrentan, según la organización, un “deterioro físico progresivo” como resultado de lo que califican como una “forma de violencia estructural”.

Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la JEP, confirmó a EFE que entre los afectados se reportan “al menos 8 casos de cáncer en estado avanzado” con diagnósticos de adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide y tumores pancreáticos y cerebrales.

La organización también identificó a “más de 20 presos con enfermedades cardíacas”, entre ellas síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de afectados por diabetes e insuficiencia renal crónica.

Según Tineo, algunos presentan “daño renal irreversible o infecciones urinarias persistentes”, necesitando sondas urinarias de forma permanente, pero a muchos “no se las reciben o no tienen recursos para adquirirlas”.

La JEP denunció en la red social X la “negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres” en las prisiones venezolanas, a lo que sumó que este contexto implica “una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal”.

En ese sentido, advirtió que el “deterioro físico progresivo” de los detenidos “no es un efecto colateral, sino una forma de violencia estructural”.

"La negación sistemática de atención
"La negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres constituyen una violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal", sostiene la JEP (X)

Cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo, y la negligencia en método, se configura un escenario de tortura silenciosa que exige una respuesta urgente desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, afirmó la ONG.

De acuerdo a cifras de JEP, en Venezuela hay actualmente 1.084 presos políticos, una cifra superior a la reportada por el Foro Penal, la principal organización dedicada a la defensa de estos detenidos, que contabiliza 893 casos. El régimen chavista sostienen, por su parte, que no existen presos políticos en el país y argumentan que todos los detenidos cometieron delitos comunes.

“La cifra de 42 ciudadanos extranjeros y 49 con doble nacionalidad detenidos por motivos políticos revela no solo la extensión internacional del patrón represivo, sino también el riesgo diplomático y humanitario”, sumó el comunicado de la ONG.

Desde el plano internacional, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que las Milicias Bolivarianas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro estarían reclutando por la fuerza a adolescentes.

Según la actualización de su informe, Türk advirtió que la situación en el país no mostró mejoría desde junio y persisten las graves restricciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica, sumadas a casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una crisis socioeconómica severa.

Jóvenes de las Milicias Bolivarianas
Jóvenes de las Milicias Bolivarianas

El funcionario también alertó sobre la adopción, en septiembre y noviembre, de nuevas leyes de emergencia por parte de la dictadura venezolana cuyo contenido no ha sido publicado. Estas normas, que otorgan al Ejecutivo “competencias de emergencia ampliadas citando amenazas externas”, impiden cualquier control independiente y no pueden ser evaluadas respecto a su compatibilidad con el derecho internacional al mantenerse en secreto.

Türk subrayó que continúa con el registro de una intensificación en la militarización de la vida pública en Venezuela, lo que aumenta el riesgo de violencia y restringe cada vez más el espacio cívico. En particular, su oficina recibió informes sobre el “alistamiento bajo coerción en las milicias bolivarianas”, práctica que afecta tanto a menores de edad como a adultos mayores, lo que considera una situación especialmente alarmante para el derecho internacional humanitario.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaJusticia, Encuentro y PerdónJEPONGrégimen venezolanodictadura chavistaNicolás MaduroONUDerechos Humanos

Últimas Noticias

Trump afirmó que puede atacar objetivos narco en Venezuela sin autorización del Congreso

El pulso entre la Casa Blanca y el Capitolio se intensifica en medio de la escalada contra Caracas, con despliegues militares, bloqueos petroleros y un debate abierto sobre los límites constitucionales del poder presidencial

Trump afirmó que puede atacar

Cinco aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela

Como parte de su despliegue en el Caribe, dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet se encuentran a pocos kilómetros de Caracas, según el sistema de seguimiento Flight Radar

Cinco aviones de combate de

El ex militar venezolano Milton Revilla reveló la persecución y las torturas que padeció tras denunciar los nexos del chavismo con las FARC, ETA y Hezbollah

Su declaración describe cómo los apoyos a grupos armados que derivaron en atentados, detenciones arbitrarias y la posterior presión internacional para lograr su liberación. Ahora vive en el exilio

El ex militar venezolano Milton

La migración venezolana aporta más de 10.600 millones de dólares anuales a la región

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones destacó el impacto fiscal positivo que tiene el fenómeno en la región

La migración venezolana aporta más

Venezuela se acerca a una paralización de su producción petrolera debido a las restricciones impuestas por EEUU

La creciente presión internacional y la paralización de la actividad naviera han llevado a la industria que financia al régimen de Nicolás Maduro a enfrentar una inminente saturación de su capacidad de almacenamiento de crudo

Venezuela se acerca a una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Presupuesto –o su ausencia-

El Presupuesto –o su ausencia- siempre desnuda ideología

Antonio, experto en venta y mantenimiento de vehículos: “Un coche automático suele durar más que uno manual”

Karlos Arguiñano se sincera en ‘El Hormiguero’ y habla de su deuda económica: “Tuve pedir un crédito de 250 millones”

Abandonaron a un bebé dentro de una bolsa y fue rescatado por una vecina de Solano: “Me quedé shockeada”

Pedro Sánchez resta importancia al retraso del acuerdo con Mercosur: “Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes”

INFOBAE AMÉRICA
Fedra Lorente, en su momento

Fedra Lorente, en su momento más crítico, preocupa con su visita a un centro médico

Wodan AI cierra una ronda pre-semilla de dos millones de euros para impulsar la "IA soberana" en Europa

Victoria Federica huye de la prensa tras salir a la luz la identidad de su nuevo amor, empresario de la noche madrileña

Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney

Bolivia anuncia que colaborará con EEUU, la UE y la ONU en un nuevo plan contra el tráfico de cocaína

ENTRETENIMIENTO

El rapero Wiz Khalifa, condenado

El rapero Wiz Khalifa, condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas en un festival de música

Brad Pitt se apunta una victoria en su batalla legal contra Angelina Jolie: la actriz deberá entregar a la justicia mensajes privados

Secretos y emociones: así es el renacimiento creativo de Pulp en su álbum más personal

Mil millones y una cláusula inédita: quién es el cantante que alcanzó un acuerdo que podría cambiar la industria musical

¿Habrá sexta temporada de ‘Emily en París’? Esto se sabe