María Corina Machado abandonó Oslo y se recupera de la lesión vertebral que sufrió al salir de Venezuela

María Corina Machado (EFE/EPA/Jonas Been Henriksen)

La líder opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya no se encuentra en Oslo, anunció este miércoles un cercano colaborador, Pedro Urruchurtu Noselli, quien no precisó su nuevo destino.

Machado se fracturó una vértebra la semana pasada al salir de Venezuela, donde vivía oculta desde agosto de 2024.

“Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu en su cuenta de X.

“Ya no está en la ciudad de Oslo”, añadió sin más detalle.

El mensaje de Pedro Urruchurtu en X

Machado vivía en la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que otorgaron un tercer mandato consecutivo al dictador Nicolás Maduro, ahora bajo presión de Estados Unidos.

La opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia.

Machado, ganadora del Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela, llegó a la capital noruega la madrugada del jueves 11 de diciembre.

No estuvo a tiempo de asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del galardón, que había recogido en su nombre su hija Ana Corina Sosa.

La ovación que recibió Ana Corina Sosa al recibir el premio Nobel de la Paz para su madre

Su viaje para salir de Venezuela fue fruto de una rocambolesca operación denominada “Dinamita Dorada”, según Bryan Stern, un ex combatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas.

Machado, disfrazada y con una peluca, abandonó Caracas rumbo a una playa en el norte del país. De allí salió en una precaria embarcación hacia Curazao, para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos.

Stern detalló en declaraciones al Wall Street Journal que la embarcación que debía sacarla del país estaba averiada.

Para su salida se empleó un viejo barco pesquero, que no fuera confundido con una narcolancha, ahora que Estados Unidos lleva semanas bombardeando este tipo de embarcaciones, con un saldo de más de 90 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Cuando por fin logró zarpar, el GPS de la embarcación se dañó. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco en el que se encontraba Stern y que la llevó a Curazao.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reencontraron en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz

Machado y González Urrutia respaldaron el último informe de la ONU sobre Venezuela

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, respaldaron este martes el informe presentado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que evidencia el agravamiento de la represión y las violaciones de derechos fundamentales bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que el informe detalla un patrón sistemático de abusos, con detenidos incomunicados, desapariciones forzadas y torturas documentadas en centros de detención como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

En un mensaje publicado en la red social X, Machado sostuvo que “el Alto Comisionado de la ONU habló con crudeza y expuso ante el mundo la magnitud de la barbarie que ocurre en Venezuela”.

La también ex diputada subrayó que el informe “confirma lo que denunciamos a diario: que en las cárceles del Estado se asesina por omisión y crueldad, que a la fuerza reclutan a nuestros jóvenes y ancianos, y que han promovido un mecanismo perverso para que vecinos delaten a sus vecinos, con el propósito de romper la confianza dentro de la sociedad”.

González Urrutia, por su parte, afirmó que la situación “no solo persiste, sino que se ha intensificado”, y recalcó que “no son hechos aislados ni excesos circunstanciales. Son prácticas sistemáticas… una forma de violencia utilizada deliberadamente para quebrar a las personas y disciplinar a la sociedad”.

Denunció que cientos de familias no saben en qué condiciones están sus seres queridos y que la incertidumbre es parte del mecanismo de control social implementado por el régimen.

“La omisión también genera consecuencias”, afirmó el líder opositor exiliado. Machado, por su parte, recalcó que el régimen “ha institucionalizado el terror” y que la sociedad venezolana responde con valentía y organización frente a la lógica de represión sistemática.