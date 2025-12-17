María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reencontraron en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, respaldaron este martes el informe presentado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que evidencia el agravamiento de la represión y las violaciones de derechos fundamentales bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que el informe detalla un patrón sistemático de abusos, con detenidos incomunicados, desapariciones forzadas y torturas documentadas en centros de detención como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

En un mensaje publicado en la red social X, Machado sostuvo que “el Alto Comisionado de la ONU habló con crudeza y expuso ante el mundo la magnitud de la barbarie que ocurre en Venezuela”.

La también ex diputada subrayó que el informe “confirma lo que denunciamos a diario: que en las cárceles del Estado se asesina por omisión y crueldad, que a la fuerza reclutan a nuestros jóvenes y ancianos, y que han promovido un mecanismo perverso para que vecinos delaten a sus vecinos, con el propósito de romper la confianza dentro de la sociedad”.

El mensaje de María Corina Machado tras conocerse el informe del Alto Comisionado de la ONU sobre la represión en Venezuela

Machado advirtió además sobre el uso del secuestro de familiares como herramienta de persecución política, al tiempo que calificó de “horror” la incomunicación y la tortura en el sistema penitenciario oficialista.

“El régimen criminal le declaró la guerra a los ciudadanos y se encontró con una sociedad valiente y organizada, decidida a ser libre”, dijo.

González Urrutia, por su parte, afirmó que la situación “no solo persiste, sino que se ha intensificado”, y recalcó que “no son hechos aislados ni excesos circunstanciales. Son prácticas sistemáticas… una forma de violencia utilizada deliberadamente para quebrar a las personas y disciplinar a la sociedad”.

Denunció que cientos de familias no saben en qué condiciones están sus seres queridos y que la incertidumbre es parte del mecanismo de control social implementado por el régimen.

“La omisión también genera consecuencias”, afirmó el líder opositor exiliado. Machado, por su parte, recalcó que el régimen “ha institucionalizado el terror” y que la sociedad venezolana responde con valentía y organización frente a la lógica de represión sistemática.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia

El informe del alto comisionado Türk presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra asegura que en Venezuela se han agravado las restricciones a la libertad de expresión y asociación, y que se emplean leyes antiterroristas de forma arbitraria, dificultando el trabajo de ONG, periodistas y defensores de derechos.

Remarcó la existencia de muertes bajo custodia en un contexto de condiciones carcelarias precarias.

“El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, enfatizó Türk, reclamando la liberación de todos los presos políticos y de aquellos detenidos arbitrariamente junto a sus familiares.

Türk denunció en su informe prácticas de alistamiento forzoso, incluyendo adolescentes y personas mayores en la Milicia Bolivariana, y sistemas digitales estatales que fomentan la delación entre vecinos para instaurar un clima de miedo y autocensura.

“La represión del espacio cívico se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas”, señaló. También reportó que al menos 17 personas fueron detenidas recientemente por su relación con actividades de familiares opositores, mientras que otras 12 permanecen en paradero desconocido.

González Urrutia subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para no limitarse a observar pasivamente, sino presionar para un seguimiento estrecho de los informes y exigir cooperación efectiva.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos (REUTERS/Denis Balibouse)

La situación venezolana se desarrolla en un contexto de profundas dificultades sociales y económicas, con el salario mínimo muy por debajo del costo de vida y la inflación prevista en 270% para 2025 según el FMI.

Türk advirtió que las sanciones sectoriales también agravan la situación de los sectores más vulnerables y pidió su revisión, mientras insiste en la necesidad de protección internacional para migrantes y refugiados venezolanos.

A pesar de la liberación de algunas personas desde el último informe, organismos internacionales señalan que la represión arrecia.

Tanto González Urrutia como Machado sostienen que solo una acción internacional decidida podrá revertir la inseguridad y el sufrimiento que hoy define la vida bajo el régimen de Nicolás Maduro.

