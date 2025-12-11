Cómo se ejecutó la operación secreta que burló la vigilancia de Maduro y llevó a María Corina Machado fuera de Venezuela

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, saludó a sus seguidores desde un balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Una operación secreta de gran escala permitió que María Corina Machado saliera de Venezuela y llegara a Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz 2025.

El movimiento, ejecutado el martes 9 de diciembre, implicó un despliegue sin precedentes del poderío militar de Estados Unidos, la intervención de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU) y la cooperación de agentes de inteligencia venezolanos, según detalló el periodista de investigación Casto Ocando en un informe divulgado en sus redes sociales.

La extracción, que tuvo lugar tras meses de clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, fue descrita como un operativo “propio de una película de Hollywood” debido a su complejidad y los riesgos que enfrentaron todos los involucrados. Durante una conferencia de prensa en Oslo este jueves, Machado confirmó que recibió ayuda del gobierno estadounidense para abandonar Venezuela, agradeciendo el “esfuerzo de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas”.

La operación comenzó con un equipo de la CIA trasladando secretamente a la dirigente venezolana desde su escondite hasta un punto en las costas del estado Falcón, al norte de Venezuela. El lugar, cuya ubicación exacta no ha sido revelada, fue alcanzado tras varias horas de desplazamientos por rutas alternativas, en medio de un contexto de máxima tensión y vigilancia. Según fuentes consultadas por Ocando, el despliegue contó con la cooperación clave de funcionarios de inteligencia del régimen venezolano, quienes participaron en acciones de contrainteligencia y desinformación para desviar la atención de los cuerpos de seguridad estatales, como el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

María Corina Machado asistió a una rueda de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, este jueves (NTB/Heiko Junge/REUTERS)

Algunos de estos funcionarios ya habían colaborado en la llamada “Operación Guacamaya” (la maniobra de mayo de 2025 que permitió la salida de cinco opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas) y utilizaron tácticas como la organización de búsquedas simuladas en zonas donde sabían que Machado no se encontraba, detalló Ocando. Al mismo tiempo, la CIA aplicó una estrategia de división de la información: a cada grupo se le comunicó solo una parte de las rutas y posibles puntos de extracción, sin que nadie supiera con certeza cuál se utilizaría finalmente.

Se simularon tres salidas marítimas: dos puntos ficticios, en Puerto Cabello y Ocumare de la Costa, y un tercero real, en las playas de Falcón. Ningún grupo, ni siquiera los operadores del plan, conocía de antemano la autenticidad de la ruta final. Una vez en la playa seleccionada, aguardaba una embarcación militar operada por marinos estadounidenses.

En el momento que María Corina Machado abordaba la embarcación, la Marina de Estados Unidos desplegó cazas F-18 provenientes del portaaviones Gerald Ford y envió un dron de reconocimiento, identificado inicialmente como Black Cat, cuyo nombre se cambió después a “Siete Estrellas”, en alusión a Venezuela. Según describió Ocando, estos medios aéreos patrullaron la zona costa afuera entre Venezuela y Aruba.

Imagen de referencia: Un avión F/A-18F Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos despega del portaaviones USS Gerald R. Ford mientras opera en el mar Caribe, el 18 de noviembre de 2025 (REUTERS)

La orden fue emitida por el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, con la aprobación del presidente Donald Trump, como medida disuasoria para impedir cualquier intento del régimen venezolano de interceptar o atacar la embarcación. Los aviones tenían instrucciones precisas de “tumbar cualquier aeronave del régimen que estuviera volando por los alrededores”, indicó la fuente citada por Ocando.

El despliegue se sostuvo durante toda la travesía marítima con el objetivo de bloquear el posible despegue de jets desde la base aérea Rafael Urdaneta y proteger el trayecto ante cualquier amenaza identificada por el dron enviado desde la base naval en Jacksonville.

La evacuación en altamar y llegada a Curazao

El trayecto marítimo estuvo marcado por condiciones climáticas adversas: fuertes vientos y un mar agitado pusieron en riesgo la embarcación. Durante el trayecto hacia Curazao, un helicóptero de la armada holandesa, identificado como Silverback, intervino para realizar el traspaso en alta mar. La nave descendió hasta rozar el nivel del océano y facilitó que Machado, equipada con salvavidas y un bolso de mano, ascendiera por una escalera al helicóptero, según el relato transmitido por Ocando.

Los cazas estadounidenses continuaron patrullando el área hasta el final del rescate. Finalmente, Machado fue trasladada a la base militar norteamericana en Willemstad, Curazao, donde recibió atención médica por mareos y agotamiento resultado de la tensión y el mal tiempo durante la huida. Debido a su estado de salud se pospuso su viaje inmediato a Noruega, decisión confirmada por su equipo ante el Comité del Premio Nobel.

El arribo a Oslo de Machado se materializó la madrugada del jueves bajo medidas de seguridad estrictas, en medio de la expectación de exiliados venezolanos y dignatarios de países como Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay. Su ausencia en la gala de entrega estuvo justificada por razones de seguridad; fue su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó el discurso en representación de la opositora, denunciando ante la audiencia internacional los crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano.

Ana Corina Sosa Machado aceptó el galardón en nombre de su madre durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 (Ole Berg-Rusten/NTB/REUTERS)

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, aprovechó la ocasión para exigir la aceptación de los resultados electorales de julio de 2024 y la renuncia del dictador venezolano Nicolás Maduro, subrayando el seguimiento internacional que ha tenido la situación.

Por su parte, Machado manifestó la voluntad de volver a Venezuela cuando existan “condiciones propicias en términos de seguridad” y agradeció expresamente al gobierno estadounidense por la ayuda prestada en una misión sin precedentes, cuyas consecuencias políticas y humanas aún se están desarrollando.