Las fuerzas del régimen de Venezuela intensifican su aparato comunicacional ante la presión internacional

Militares venezolanos posando para la campaña de propaganda contra el narcotráfico y la minería

Ante el creciente escrutinio internacional sobre el denominado Cartel de los Soles y organizaciones criminales como el Tren de Aragua, como objetivos de Estados Unidos en la Operación Lanza del Sur, el régimen venezolano ha desplegado una estrategia propagandística para contrarrestar las acusaciones. Esta campaña incluye la difusión de vídeos, fotografías y relatos sobre las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra el narcotráfico y la minería ilegal. Durante varios meses, Diosdado Cabello intentó, sin éxito, posicionar la lucha contra el narcotráfico como prioridad nacional. En ruedas de prensa semanales, el ministro del Interior y Justicia destacaba la incautación de toneladas de droga y la detención de alcaldes y militares, en un esfuerzo por mostrar avances en la materia.

Es un desesperado intento por desmontar los señalamientos que ubican al alto poder en Venezuela como cabecillas de una poderosa red criminal, reforzado en los señalamientos del Mayor General retirado (Ej) Hugo Armando Carvajal Barrios, en una reciente misiva dirigida al presidente Donald Trump. El ex jefe de la Inteligencia Militar en gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no deja lugar a dudas del gran negocio que el narcotráfico ha significado para la revolución bolivariana.

La operación Lanza del Sur está siendo ejecutada por orden del presidente de EEUU con el Secretario de Guerra

Propaganda de la FANB

Desde hace varios meses, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), bajo la dirección del GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, ha intensificado la difusión de material audiovisual, principalmente vídeos y fotografías, con el objetivo de consolidar el mayor aparato propagandístico visto en la institución militar venezolana. Los mensajes oficiales insisten en la “lucha contra el narcotráfico”, el combate a la “minería ilegal” y la “persecución a los grupos Tancol (terroristas, armados, narcotraficantes, colombianos)”, nombre con el que se cuidan de no mencionar a los integrantes de la guerrilla colombiana.

La estrategia comunicativa incluye la promoción de operaciones como “Escudo Bolivariano” y “Neblina 2025”, entre otras. En las imágenes difundidas se observa a efectivos militares destruyendo campamentos, maquinaria utilizada para la minería ilegal, centros de acopio de narcóticos, aeronaves y pistas de aterrizaje. En algunos de estos vídeos, un oficial, comandante de la unidad militar o responsable de la operación, repite los mensajes institucionales, acompañado de lemas como “Chávez vive”, a los que los subalternos responden “la patria sigue” y otras consignas de corte ideológico.

El Ceofanb publica la destrucción de aeronaves, campamentos y material operativo

Sin embargo, en los reportes oficiales, tanto verbales como escritos, rara vez se muestran narcotraficantes detenidos, pilotos de aeronaves capturados en tierra, irregulares de campamentos de la guerrilla colombiana, armas o dinero incautado. Estos elementos suelen permanecer ausentes en la narrativa oficial.

Blanco de interés

Las redes de la Fuerza Armada difunden mensajes masificados con frases y palabras que intenta posicionar la labor de la FANB en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “en defensa de la soberanía nacional”. Uno de ellos hace referencia a la Operación Escudo Bolivariano 2025, resaltando que los sistemas de exploración de radares del comando aeroespacial integral detectaron un vector sobrevolando a baja cota e ilegalmente el espacio aéreo venezolano en el estado Bolívar.

Dicen que llevaba el transponedor apagado, sin responder a los llamados y procedimientos de comunicaciones dirigiéndose a Apure, otro estado fronterizo. “Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo fue declarada Blanco de Interés (BDI)”.

Aunque no manifestaron tener certeza alguna asumieron que “estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico, tráfico de armas u otros delitos, ordenándose la intersección e inmovilización con los medios aéreos de las FANB”. La neutralizaron en coordenadas correspondientes al municipio Pedro Camejo, estado Apure; “tratándose de una aeronave bimotor color blanco, sin matricula”, dice la FANB mientras agrega los mensajes de “Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia, nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico La soberanía se ejerce y debe ser respetada”.

Así registran que esta fue la aeronave número 27 neutralizada durante el 2025, de las 418 que van “desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. La orden emitida fue “su interdicción con 3 sistemas caza F-16 de la Aviación Militar, siendo interceptada la aeronave bimotor tipo Cessna 310, color blanco con franja verde, sin matricula visible, la cual durante los procedimientos no acató el protocolo establecido en la Ley de control para la defensa integral del espacio aéreo venezolano”.

El reporte dice que la aeronave fue declarada hostil “siendo conminada a realizar aterrizaje forzoso en las coordenadas en el municipio Pedro Camejo del Estado Apure para su consecuente inmovilización en tierra”. Nada se dice del piloto. Agregan los mensajes “Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico, no producimos, no procedamos ni consumimos, y mucho menos seremos plataforma del narcoterrorismo transnacional”.

Mencionan que hasta ese momento “se han inutilizado 419 aeronaves desde la promulgación de la ley sancionada en 2013 y 28 durante el año 2025”.

Combustible para la minería

En cuanto a las operaciones que la Fuerza Armada ventila en sus reportes de propaganda, para demostrar su lucha contra la minería ilegal, está la “Neblina 2025”. La Región de Defensa Integral (REDI) N° 6 Guayana, reporta que en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, la Fuerza Armada empleó cinco Destacamentos de Unidades de Reacción Rápida de Combate, (URRA) de FFEE, localizó ocho cilindros de combustible, que se utiliza “para el funcionamiento y operatividad de las balsas succionadoras contaminantes” usadas en la minería ilegal.

Nicolás Maduro es señalado por EEUU como el jefe de la estructura del Cartel de los Soles

El Ceofanb dijo que el hallazgo ocurre cuando se realizaba patrullajes y reconocimientos terrestres y fluviales a lo largo del eje y riberas del río Cunucunuma. Lo que encontraron fueron un motor de ocho cilindros que funciona con diésel y seis contenedores plásticos con 220 litros de combustible tipo diésel cada uno, lo que da unos mil trescientos veinte litros de Gasoil, entre otros materiales logísticos.

Según la FANB esos “equipos e insumos eran utilizados para el funcionamiento y operatividad de las balsas succionadoras contaminantes y destructoras del medio ambiente empleadas en actividades ilícitas, vinculadas a la minería ilegal”, luego destruyeron el material logístico. En esa misma operación Neblina, el teniente Jesús Alejandro Guillén Guillén, dijo que en el sector Mata de Palma, parroquia Yapacana, estado Amazonas, empleando una URRA de Combate Mixta, en misiones de patrullaje de área y zona detectaron y destruyeron materiales y equipos mineros.

Asegura que se encontraron 800 litros de combustible tipo gasolina, dos motobombas de 13HP, una moto bomba de 20HP, dos tubos plásticos de PVC de 4″, una manguera tipo maraca de 4″ y 45 metros de plástico negro. Todo el material y equipo fueron incinerados en el lugar “por servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano, de acuerdo a lo establecido en la Ley Penal del Ambiente”