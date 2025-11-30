La organización de militares venezolanos exiliados advirtió que es inminente una operación extranjera para “liberar” al país

El mensaje del capitán venezolano Nieto Quintero

El capitán Javier Nieto Quintero, portavoz de la organización de militares exiliados Carive, ha lanzado un contundente llamado a favor de una intervención militar internacional para liberar a Venezuela y a los presos políticos. “Por la gloria de Dios nuestro Señor, estamos a punto de que se realicen operaciones militares a favor de la libertad de Venezuela y de nuestros presos políticos; ese es el objetivo número uno de nuestra institución”, declaró en un mensaje grabado dirigido a los venezolanos. La postura de la Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana (Carive) implica que cualquier transición será violenta y que la reconstrucción nacional dependerá de fuerzas externas. El mensaje advierte que, sin una intervención militar, los presos políticos seguirán en prisión y el país continuará bajo el control de una “camarilla de generales inmorales”. Para los líderes políticos, empresariales y sociales, el capitán exige abandonar la ambigüedad y sumarse públicamente a la causa de la intervención.

Nieto Quintero, fundador de CARIVE y parte del Estado Mayor Especial Operacional, subrayó que los miembros de Carive y otros exiliados no responden a partidos políticos ni intereses personales, económicos o mediáticos. “Amamos a nuestra patria y a nuestra bandera, y juramos ante Dios defenderlas”, afirmó. El mensaje de Carive no solo responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro y a la cúpula chavista de la crisis nacional, sino que también acusa a potencias extranjeras como Cuba y Rusia de ser cómplices en la destrucción institucional de Venezuela, justificando la intervención externa como única vía de rescate nacional

Duras críticas hace Nieto contra el generalato de la FANB

El capitán instó a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, a recordar los crímenes cometidos por el régimen, mencionando el asesinato de Óscar Pérez y sus seis compañeros, así como la muerte del capitán Acosta Arévalo tras pedir atención médica en un tribunal militar. También evocó la represión sufrida por estudiantes durante las protestas conocidas como “guarimbas”.

Sin negociación

Nieto Quintero denunció que Venezuela atraviesa “el peor momento económico, financiero, social e institucional de su historia”, responsabilizando directamente a los líderes chavistas y a una “camarilla de generales inmorales”. Exigió que la respuesta internacional sea “tan contundente como el daño causado al país”, rechazando cualquier narrativa de victimismo y responsabilizando a regímenes extranjeros por la crisis venezolana. “La República se encuentra sumida en una profunda degradación, consecuencia de la gestión del régimen chavista-madurista y de sus principales figuras, entre ellas Diosdado Cabello y altos mandos militares. Esta estructura de poder, conformada por una cúpula de generales que actúan con servilismo e inmoralidad, debe rendir cuentas por sus acciones y asumir las responsabilidades que les corresponden”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, con Marco Rubio y Pete Hegset en una reunión en la Casa Blanca

El mensaje incluyó un llamado directo a líderes políticos, empresariales y sociales para que respalden públicamente una intervención militar: “Carive les exige que salgan a dar la cara y animar al pueblo para que le den un aplauso al Comando Sur”, dijo, agradeciendo a figuras como Marco Rubio y Donald Trump por “tender la mano a nuestra patria”.

En su discurso Nieto Quintero descarta cualquier posibilidad de diálogo, negociación o proceso electoral. “Aquí no había negociaciones, vías electorales ni vías políticas”, sentencia, marcando una línea divisoria que excluye a quienes apuestan por soluciones institucionales.

Esta postura radical implica que, para Carive, la legitimidad de cualquier autoridad política queda anulada y solo queda como opción válida la intervención armadaFinalmente, Nieto Quintero reiteró que “la única opción es la salida de fuerza”, descartando negociaciones o vías electorales, y propuso dar la bienvenida a las operaciones militares de estabilización lideradas por Estados Unidos. “No buscamos gobernaciones ni ministerios, solo amamos a Venezuela de corazón; somos independientes”, concluyó.

Familiares de presos políticos en una protesta en Caracas 2025

La Coalición Carive

La Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana (Carive) es una organización formada por militares y civiles venezolanos exiliados, con un marcado perfil nacionalista y sin vínculos partidistas. El objetivo estratégico de Carive ha sido lograr el apoyo político internacional para una intervención militar multinacional legítima en Venezuela, con la finalidad de liberar al país del régimen actual y reconstruir sus instituciones.

Se define como una organización voluntaria, plural e independiente, guiada por principios éticos y el compromiso de reivindicar la defensa del Estado venezolano y su integridad territorial. Promueve la libertad, la recuperación del control territorial, la disolución de las estructuras castristas y la cohesión social de los venezolanos, incluyendo la diáspora. La Coalición sostiene que cuenta con delegaciones en varios países y fomenta alianzas estratégicas con Estados democráticos. Han prestado apoyo, desde hace años, a presos políticos, visibilizando casos de tortura a nivel público y difundiendo su propuesta de intervención militar como única vía de solución.

Protestas en Venezuela en el 2017

Liderazgo militar

El capitán Javier Nieto Quintero retirado de la Guardia Nacional venezolana es uno de los portavoces de Carive, con una trayectoria militar sobresaliente, siendo el primero de su promoción; en el año 2004 fue acusado sin pruebas de participar en un complot para asesinar a Hugo Chávez, lo que le llevó a estar dos años preso. Tras su liberación, sufrió persecución y hostigamiento, lo que finalmente le obligó a exiliarse. Desde Estados Unidos, país en el que se radicó, ha mantenido una postura crítica y activa contra el régimen venezolano, participando en iniciativas como la Fuerza de Tarea que organizaba el Mayor General (Ej) Cliver Alcalá Cordones, que derivó en la llamada Operación Gedeón.

Nieto Quintero, autor del libro “Ramo Verde: reflexión, represión y esperanza”, ha articulado movimientos militares y civiles en el exilio sosteniendo que la única salida para Venezuela es una intervención militar internacional, descartando negociaciones o vías electorales. En el exilio, se ha convertido en empresario y conferencista, sin abandonar su convicción por la libertad de Venezuela, apoyando a migrantes venezolanos y manteniendo su activismo político.