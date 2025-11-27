Venezuela

La agencia europea para la seguridad aérea dijo que estudia medidas ante una posible escalada militar en Venezuela

El organismo de la UE teme que la tensión provoque “una amenaza a unas operaciones de aviación”

Un avión es visto en
Un avión es visto en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) sigue de cerca la situación en Venezuela y está lista para tomar medidas si la situación lo requiere, declaró este jueves a la agencia de noticias EFE una portavoz.

“Con respecto a Venezuela, la EASA está monitoreando de cerca la situación y tomará medidas, en conjunción con la Comisión Europea (CE) y los Estados miembros, si vemos una escalada que pueda suponer una amenaza a unas operaciones de aviación seguras”, dijo Janet Northcote, vocera de la agencia con sede en Colonia, Alemania.

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocaron este miércoles las licencias para operar en el país a la aerolínea española Iberia, a la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, a Latam Colombia, a Turkish Airlines y a la brasileña Gol, tras vencer un plazo de 48 horas para que estas compañías aéreas retomaran sus operaciones en Venezuela.

Las aerolíneas habían cancelado los viajes hacia y desde Caracas después de que el pasado viernes la Administración Federal de Aviación de EEUU instara a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Aviones de Iberia (EFE/Fernando Alvarado/Archivo)
Aviones de Iberia (EFE/Fernando Alvarado/Archivo)

Las compañías españolas, en concreto, lo hicieron luego de que el gestor de la navegación aérea Enaire emitiera un aviso aeronáutico para los operadores aéreos españoles con la recomendación de no sobrevolar este espacio aéreo hasta el 1 de diciembre, a raíz de un análisis de riesgos realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La medida se adoptó debido al incremento de actividad militar en la zona y a la presencia de sistemas antiaéreos a todas las altitudes, en un contexto de incertidumbre en la región como el actualmente existente, y a la ausencia de coordinación efectiva entre las partes involucradas, según fuentes de la AESA.

Entretanto, la Fuerza Aérea de EEUU reveló este miércoles que varios aviones bombarderos B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe.

Las autoridades no precisaron la ubicación de estas demostraciones, que enmarcaron dentro de la operación militar “Lanza del Sur”, anunciada el pasado 14 de noviembre para luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica tres meses después de que comenzara el despliegue militar en la región.

(Con información de EFE)

