Venezuela

La ONG Transparencia Venezuela acusa al gobierno de Delcy Rodríguez de ocultar información clave sobre fondos públicos

Mientras el gobierno venezolano registra que solo ha recibido 300 millones de dólares sin explicar cómo los gastó, Washington afirma que entregó a Caracas unos 3 mil millones de dólares por la venta del petróleo

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FOTO DE ARCHIVO-La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla tras recibir el texto de la ley de amnistía, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela,.19 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
FOTO DE ARCHIVO-La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla tras recibir el texto de la ley de amnistía, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela,.19 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Delcy Rodríguez llegó al poder con la tarea de desfacer entuertos. Parte de ese esfuerzo quijotesco pasa por desmontar la estructura de opacidad que ha marcado el manejo de los recursos y los asuntos públicos en Venezuela, país que Transparencia Internacional califica como el más corrupto del continente americano.

Tan pronto asumió el poder, Rodríguez anunció la creación de dos fondos especiales, uno para la protección social y otro para los servicios públicos e infraestructura. Hasta allí nada nuevo dentro de un régimen que a lo largo de 27 años ha creado distintos programas al margen de las instituciones tradicionales para la administración del erario nacional.

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La sorpresa llegaría después. “Dos fondos soberanos con una plataforma tecnológica que transparente completamente el uso de esos fondos (...) Cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta de petróleo y gas, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo, el pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se van a gastar los fondos soberanos”, apuntó la mandataria interina.

Nada

La promesa se cumplió. A medias. El gobierno registró el sitio llamado Transparencia Soberana, pero sin brindar el nivel de precisión ofrecido. Su lanzamiento se realizó el 13 de marzo y hasta la fecha se limita a señalar que entraron 300 millones de dólares y, con la misma, salieron esos 300 millones sin dejar rastro.

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FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en un camión cisterna de combustible, en Caracas, Venezuela 14 de mayo 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en un camión cisterna de combustible, en Caracas, Venezuela 14 de mayo 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

El concepto del ingreso es “venta extraordinaria de fuel oil” y el de egresos, “aumento del ingreso mínimo integral”. Debe acotarse que el incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores se decretó el 30 de abril; es decir, mes y medio después de la publicación.

La página expone que “los datos se publican de forma continua, a medida que se registran nuevos ingresos o egresos”. No obstante, no se ha ejecutado ninguna actualización, siendo el único “balance” el de los 300 millones de dólares.

Dónde están

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos a mediados de abril, Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó que unos 3 mil millones de dólares habían sido entregados al gobierno de Delcy Rodríguez por la venta de petróleo.

El dinero ha sido canalizado al gobierno de Venezuela para pagar salarios y comprar diluyentes para la industria petrolera”, dijo Kozak. Tomando como referencia esta declaración, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, sostiene que la presidenta encargada “se está burlando de los venezolanos”.

Sindicatos y gremios han salido a la calle para exigir incrementos salariales y mejoras en las condiciones de vida de los venezolanos. REUTERS/Maxwell Briceno
Sindicatos y gremios han salido a la calle para exigir incrementos salariales y mejoras en las condiciones de vida de los venezolanos. REUTERS/Maxwell Briceno

“La página de Transparencia Soberana miente. No se han recibido solo 300 millones. Pero, además, no necesitamos solamente cifras sino conocer de dónde proviene el dinero, por qué concepto, cuánto se produjo y a dónde fue a parar ese dinero”, esboza De Freitas un largo cuestionario que incluye la necesidad de desvelar los detalles de los convenios que está firmando Caracas con las compañías transnacionales.

La portavoz de Transparencia Venezuela enfatiza que antes de emprender ambiciosas iniciativas para superar la opacidad, el gobierno de Rodríguez debería hacer lo elemental: publicar la Ley de Presupuesto, un texto que ni siquiera tienen los diputados de la Asamblea Nacional.

“Cómo vamos a saber qué se hace con los fondos públicos y que no se están robando el dinero de todos los venezolanos”, cuestiona De Freitas.

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