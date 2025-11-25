Venezuela

Venezuela acumula 22 vuelos cancelados tras las suspensiones de aerolíneas internacionales

La medida se tomó luego de la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que pidió “extremar la precaución” para sobrevolar el país

Vista de una pantalla de
Vista de una pantalla de salidas y llegadas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Al menos 22 vuelos previstos desde Caracas se cancelaron desde el pasado sábado, luego de la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que pidió “extremar la precaución” para sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, según un recuento de la agencia de noticias EFE.

La aerolínea española Iberia anunció el sábado la suspensión de sus vuelos, una medida que, según se aclaró este lunes, continuará al menos hasta el 1 de diciembre. Iberia opera cinco vuelos semanales entre Caracas y Madrid —excepto los viernes y domingos—, de acuerdo con la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

La portuguesa TAP canceló dos vuelos desde Venezuela, programados para el sábado 22 y el martes 25 de noviembre.

Air Europa, que enlaza Caracas y Madrid, confirmó este lunes la cancelación de su vuelo del martes 25 de noviembre. Fuentes de la empresa aseguraron a la agencia EFE que reanudarán las operaciones “cuando las condiciones sean adecuadas”.

El Aeropuerto internacional Maiquetía de
El Aeropuerto internacional Maiquetía de Caracas confirmó la cancelación de varios vuelos

Por su parte, Avianca suspendió sus vuelos entre Bogotá y Caracas previstos para el sábado 22 de noviembre, uno de ida y otro de regreso.

La sudamericana Latam suspendió los vuelos programados entre Bogotá y Caracas el domingo y este lunes.

Turkish Airlines, que conecta Caracas y Estambul, informó a EFE la cancelación de cinco vuelos entre el 24 y el 28 de noviembre. Esta compañía realiza siete vuelos semanales desde la capital venezolana.

La brasileña GOL canceló dos salidas este fin de semana, el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre, en la ruta San Pablo-Caracas.

Aviones de Iberia (EFE/Fernando Alvarado)
Aviones de Iberia (EFE/Fernando Alvarado)

Fuentes de Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas, comunicaron que por ahora suspenden el vuelo previsto para este martes.

Las aerolíneas locales Avior, Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación reportaron operaciones normales en el país.

No obstante, Estelar canceló los vuelos entre Caracas y Madrid del 24 al 28 de noviembre, y Laser reprogramó para el jueves 27 de noviembre una salida que estaba prevista para este lunes.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo solicitó a las autoridades que evalúan la seguridad del espacio aéreo venezolano mayor cooperación y claridad.

Este lunes, el régimen venezolano y representantes de aerolíneas se reunieron para coordinar acciones que permitan mantener los viajes.

