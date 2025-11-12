Venezuela

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 prometió una transición pacífica y pidió el respaldo internacional para enfrentar una coyuntura que definió como clave no solo para el país, sino para toda América Latina

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, advirtió este miércoles que el país caribeño se encuentra en un momento decisivo, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y las tensiones con el dictador Nicolás Maduro.

Sus declaraciones coinciden con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford a aguas cercanas a la costa venezolana y el inicio de nuevos movimientos de fuerzas del régimen chavista.

Machado participó de manera remota en un foro organizado por el Grupo IDEA —que reúne a ex presidentes iberoamericanos— en el Miami Dade College. En su intervención, convocó tanto a la población venezolana como a líderes de la región a no mantenerse al margen.

Lo que ocurre en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina”, remarcó la opositora, instando a la comunidad internacional a acompañar el proceso que, asegura, marcaría el comienzo de una transformación profunda.

La líder opositora enfatizó que estas serían “horas decisivas” para el destino de Venezuela. Subrayó, además, su confianza en el potencial del movimiento social que la respalda.

María Corina Machado dijo que Venezuela vive "horas decisivas" y garantizó una transición pacífica

La gente unida, como ninguna generación venezolana antes, es la garantía de una transición ordenada, pacífica, irreversible”, dijo.

También aseguró que el país se ubica “en el umbral de la libertad y de una transformación sin precedentes”, prometiendo que, en caso de acceder al poder, asumiría de inmediato el control de las instituciones y del territorio, gestionando la emergencia humanitaria, promoviendo transparencia en las finanzas públicas y ejecutando reformas sociales y económicas integrales para lograr una transición perdurable.

“Desde el primer día vamos a asumir el control institucional y del territorio, atender la emergencia humanitaria, poner orden, transparencia en las finanzas e iniciar las reformas y las transformaciones profundas que harán que este cambio sea sostenido e irreversible”, dijo.

El foro del Grupo IDEA reunió a figuras políticas como el ex presidente español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, quienes debatieron junto a Machado los retos para el cambio democrático en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La opositora solicitó apoyo internacional y resaltó la importancia de que “las democracias de la región” acompañen esta etapa de cambio.

Desde la izquierda, el ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, y el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, en una fotografía de archivo (EFE/Giorgio Viera)

Necesitamos respaldo para lograr una transición pacífica; Venezuela tiene condiciones para convertirse en el milagro latinoamericano del siglo XXI”, auguró Machado.

La llegada del USS Gerald R. Ford

Este martes, el USS Gerald R. Ford —el portaaviones más grande de la Marina estadounidense con más de 4.000 marineros y numerosas aeronaves tácticas— entró en operaciones cerca del Caribe venezolano.

Washington justificó el despliegue como parte de un esfuerzo contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Desde septiembre, autoridades estadounidenses reportan la destrucción de cerca de veinte embarcaciones y, según sus cifras, 75 presuntos narcoterroristas abatidos por acciones en el Caribe y el Pacífico.

En respuesta, la dictadura de Nicolás Maduro movilizó a más de 200.000 efectivos de las fuerzas armadas, además de unidades de la Milicia Bolivariana y otros organismos de defensa.

Según el ministro Vladimir Padrino López, el despliegue abarca medios terrestres, navales, aéreos y fluviales para responder al incremento de la presencia militar extranjera.

El USS Gerald R. Ford —el portaaviones más grande de la Marina estadounidense con más de 4.000 marineros y numerosas aeronaves tácticas— entró en operaciones cerca del Caribe venezolano

Nos preparamos para defendernos de las amenazas imperiales”, declaró Padrino López, al confirmar el inicio de maniobras en todo el territorio nacional.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, orientada a fortalecer la recolección de información, el monitoreo de amenazas y la coordinación ante escenarios de crisis.

La dictadura chavista sostiene que las acciones de Estados Unidos buscan justificar una intervención militar.

La derecha maltrecha está amamantando las amenazas de la bestia imperialista del norte”, dijo Maduro el lunes durante un acto transmitido por la televisión estatal.

En medio de este clima de alta tensión, Machado reiteró su llamado a la unidad y a la movilización como elementos esenciales para asegurar una transición no violenta y legitimada para Venezuela, mientras la crisis del país gana relevancia en los debates políticos y diplomáticos del continente.

