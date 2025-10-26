Venezuela

Un buque de guerra de Estados Unidos llegó a Trinidad y Tobago en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Washington intensificó su presencia militar cerca en las costas venezolanas con el USS Gravely en Puerto España. El presidente Donald Trump acusa al dictador chavista de encabezar redes de tráfico de drogas

Por Estelle Péard

Guardar
Un buque de guerra estadounidense llegó a Trinidad y Tobago en medio de la escalada de tensiones con Venezuela.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

El barco era visible el domingo por la mañana frente a la capital, constataron periodistas de la AFP en Puerto España, la capital trinitense.

La llegada del buque de guerra USS Gravely, así como de una unidad de marines, para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, había sido anunciada el jueves por el gobierno de este país anglófono de 1,4 millones de habitantes.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves.

Washington ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

Estados Unidos intensifica su presencia
Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe con ejercicios junto al ejército trinitense (MARTIN BERNETTI/AFP)

Estados Unidos también ha anunciado su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de “inventar una nueva guerra”.

Trump acusa al presidente venezolano de encabezar presuntas redes de tráfico de drogas, algo que Maduro niega categóricamente. Afirma que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela.

“Entre dos muros”

En Puerto España, algunos apoyan la presencia estadounidense cerca de las costas venezolanas.

“Hay una buena razón por la que traen su buque de guerra aquí. Es para ayudar a limpiar los problemas de drogas que hay en el territorio” venezolano, dice Lisa, una habitante de 52 años que prefiere no dar su apellido.

“Es por una buena causa, mucha gente será liberada de la opresión” y del “crimen”, añade.

El despliegue militar estadounidense cerca
El despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela, sumado a ejercicios conjuntos, alimenta temores de intervención (REUTERS/ARCHIVO)

Sin embargo, muchos entrevistados expresaron preocupación ante la llegada del buque y la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela debido a la proximidad geográfica con Trinidad y Tobago.

“Si ocurriera algo entre Venezuela y Estados Unidos, (...) podríamos terminar recibiendo golpes", teme Daniel Holder, de 64 años.

“La gente no ve lo serio que es esto actualmente” pero “podrían suceder cosas aquí”, opina.

Sentado en una plaza del centro de Puerto España, este adepto del rastafarismo, un movimiento espiritual surgido entre los descendientes de esclavos de Jamaica, se opone a la estrategia de su gobierno.

Tensión en el Caribe por
Tensión en el Caribe por maniobras militares de Estados Unidos cerca de Venezuela (MARTÍN BERNETTI / AFP)

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, es una ferviente partidaria de Trump y adoptó desde su llegada al poder en mayo un discurso virulento contra la inmigración y la criminalidad venezolana en su país.

Caracas acusa al gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington.

Persad-Bissessar “invita a Estados Unidos” cuando “debería mantenerse al margen” y dejar que Washington y Caracas resuelvan su disputa “en lugar de intentar interponerse”, lamenta Holder.

Es como “estar entre dos muros”, suspira el hombre.

“Alarmante”

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras proporcionadas por el gobierno estadounidense.

Dos trinitarios habrían sido asesinados a mediados de octubre en esos bombardeos, según sus familias.

Washington acusa a Maduro de
Washington acusa a Maduro de narcotráfico y aumenta la presión con operaciones navales y aéreas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las autoridades locales no han confirmado ni desmentido estas muertes.

Expertos han cuestionado la legalidad de los ataques en aguas extranjeras o internacionales, contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados.

Rhonda Williams, una recepcionista de 38 años, solo desea una cosa: paz. “No necesitamos todos estos asesinatos y bombardeos, solo necesitamos paz... y a Dios”, asegura a la AFP.

"Venezuela está atravesando en este momento una situación muy difícil, a nivel social y económico", una situación “debido al gobierno”, señala.

Residentes y migrantes venezolanos en
Residentes y migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago se manifestaron inquietos ante la escalada militar en la región (MARTIN BERNETTI / AFP)

Para Ali Ascanio, un venezolano de 38 años instalado en Trinidad y Tobago desde hace ocho años como muchos de sus compatriotas, la llegada del destructor estadounidense “es un poco preocupante”.

Es “alarmante porque sabemos que es una señal de guerra”, dice este vendedor de frutas y verduras, que espera que la presión estadounidense empuje a Maduro a “irse pronto”.

(AFP)

Temas Relacionados

Intervención militar Estados Unidos Donald Trump Nicolás Maduro Trinidad y Tobago Venezuela Narcotráfico USS Gravely Gerald R. Ford Kamla Persad-BissessarÚltimas noticias América

Últimas Noticias

González Urrutia rechazó la intención del régimen de Maduro de retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

El líder antichavista condenó el trámite solicitado por los integrantes de la dictadura chavista ante el Tribunal Supremo de Justicia, advirtiendo que la medida viola derechos fundamentales

González Urrutia rechazó la intención

La Fuerza Armada de Venezuela ocultó la muerte de militares durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN

Los altos mandos han evitado informar sobre las bajas de soldados durante un operativo reciente, mientras se difunden videos oficiales que omiten detalles clave sobre lo ocurrido en la zona fronteriza con Colombia

La Fuerza Armada de Venezuela

El régimen de Maduro impidió al cardenal Baltazar Porras llegar al santuario de José Gregorio Hernández para oficiar una misa en Venezuela

El líder religioso denunció que fue bloqueado por órdenes del chavismo cuando intentaba llegar a Isnotú por la fiesta litúrgica del santo venezolano. La suspensión de vuelos, desvíos forzados y un fuerte despliegue militar desataron nuevas tensiones entre el régimen y la Iglesia

El régimen de Maduro impidió

El régimen de Venezuela reforzó la presencia militar en sus costas ante la expansión del despliegue de EEUU en el Caribe

El chavismo dirigió maniobras con misiles y fuerzas civiles en nueve estados, mientras el Pentágono incrementa su presencia en la región con el portaaviones Gerald Ford para combatir al narcotráfico

El régimen de Venezuela reforzó

Leopoldo López dijo que el dictador Maduro busca retirarle la nacionalidad “por decir lo que piensan todos los venezolanos”

El líder opositor reiteró que respalda acciones militares de Estados Unidos para hacer frente al Cártel de los Soles, a la que calificó como “una organización criminal que ha saqueado y oprimido” al pueblo venezolano

Leopoldo López dijo que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presidente del Consejo de Estado

Presidente del Consejo de Estado respondió a Petro por críticas a la suspensión del modelo de salud: “No puede pretender gobernar por decreto”

Sheinbaum, Brugada y Delfina Gómez prueban la última sección del Tren México-Toluca que irá hacia Observatorio

Conductor ebrio atropelló a trabajadores del Metro de Medellín en la avenida Regional: un fallecido y tres heridos

Renunciar a la herencia: trámites, costes y cuándo conviene rechazarla

Las joyas robadas en el Museo de Louvre tenían un secreto colombiano: de las minas de Boyacá a un botín de millones

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del Real Madrid -

Crónica del Real Madrid - FC Barcelona: 2-1

La Infanta Sofía deslumbra -de nuevo- con su vestido en los Premios Princesa de Asturias

Restituyen una obra de Kirchner expoliada por los nazis

El tenista español Alejandro Davidovich tampoco puede conquistar Basilea ante un indomable Fonseca

Rusia asegura que ha cerrado el cerco sobre la ciudad ucraniana de Kupiansk

ENTRETENIMIENTO

Isaac Hempstead Wright, actor de

Isaac Hempstead Wright, actor de “Juego de Tronos”, contrajo matrimonio: “El mejor día de mi vida”

George Clooney contó cómo fueron sus comienzos en el mundo artístico y recordó una particular anécdota con Frank Sinatra

Anthony Hopkins recordó el instante en que tomó conciencia de su adicción al alcohol: “Estaba borracho y conduciendo mi auto”

Katy Perry y Justin Trudeau se mostraron juntos en público por primera vez en medio de los rumores de romance

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”