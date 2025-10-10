Venezuela

La carta que María Corina Machado escribió tras ganar el Nobel: “Venezuela será libre y este logro propagará coraje y esperanza”

Tras ser reconocida, la opositora compartió el galardón con todos los venezolanos. Dijo también que la opresión de la dictadura de Maduro ha sido “brutal y sistemática, con torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado (REUTERS/Maxwell Briceno/Foto de archivo)

La líder opositora venezolana María Corina Machado escribió una carta tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025. “Venezuela será libre y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen”, manifestó.

“Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su Libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor", comenzó la misiva.

Y siguió: “Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen Crímenes de Lesa Humanidad y terrorismo de Estado“.

La carta de María Corina
La carta de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz

“Sin embargo, la respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra", describió.

Luego dijo que el país está hoy muy cerca de alcanzar el objetivo. “Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio".

El momento en que el Comité Noruego llama a María Corina Machado para anunciarle que ganó el Premio Nobel de la Paz

“Los venezolanos reconocemos que, así como hemos dado todo en nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble", remarcó.

Y siguió: “Nuestro pueblo entendió que no puede haber Paz sin Libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen“.

Por último, le envió un mensaje a cada venezolano: “Este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final".

La comunidad internacional saluda a

María Corina Machado envió un

La reacción de la Casa

El Comité no sabe si

"Hola, ¿hablo con María Corina
