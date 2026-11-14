El Gobierno de Venezuela confirmó la excarcelación del preso político Daniel Enrique Echenagucia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en junio de 2026 para proteger la vida y la salud de Echenagucia (X)

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El Gobierno interino de Venezuela anunció la excarcelación del preso político italo-venezolano Daniel Enrique Echenagucia, detenido en agosto de 2024, quien salió de la cárcel de El Rodeo I bajo medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad.

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, organismo oficial venezolano, informó que recomendó a los órganos del Sistema de Justicia Penal concederle una medida distinta al encarcelamiento. La solicitud fue aceptada por las autoridades judiciales y la liberación se hizo efectiva esta jornada.

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El organismo señaló que la decisión se tomó dentro de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo para impulsar el diálogo, la reconciliación nacional y la convivencia democrática.

“Dicha recomendación fue acogida por los órganos de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, haciéndose efectiva su liberación este 14 de noviembre de 2026”, indicó el programa.

Echenagucia, de 47 años, permaneció más de dos años privado de libertad sin juicio. Fue detenido en agosto de 2024 por funcionarios de la Guardia Nacional en un punto de control de Valencia, en el estado Carabobo, cuando viajaba junto a su esposa y sus hijos.

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De acuerdo con el testimonio de su esposa, Marien Padilla, los funcionarios no presentaron una orden judicial durante el procedimiento. La familia denunció que desconoció su paradero durante varias horas después de la detención, situación que calificó como una desaparición forzada de corta duración.

Durante su reclusión, Echenagucia permaneció en El Rodeo I. Hasta el 9 de noviembre, la organización registró al menos 31 personas extranjeras o con doble nacionalidad detenidas por razones políticas en Venezuela.

Daniel Enrique Echenagucia recuperó la libertad bajo medidas cautelares después de más de dos años detenido en El Rodeo I, una prisión donde su familia denunció el deterioro de su salud (@oveprisiones)

La excarcelación se produjo dos meses después de que Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció que un tribunal con competencia en terrorismo rechazó el 9 de septiembre una petición para dejar sin efecto la medida de privación de libertad dictada contra Echenagucia. Según la denuncia, la prisión preventiva superó los límites establecidos por la legislación venezolana.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Echenagucia en junio de 2026. El organismo consideró que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentaban un riesgo de daño irreparable. Sin embargo, esas medidas no fueron aplicadas por los organismos de justicia venezolanos durante los meses posteriores.

En abril, su madre, María Milagros Vallenilla, denunció el deterioro del estado físico y afirmó que perdió más de 30 kilos durante el encarcelamiento.

“Daniel sufre desde pequeño de asma crónica, la cual se ve afectada en la situación donde está, porque es una celda de dos por dos donde hay muchísima humedad. Hay una letrina al lado de su cama de cemento y está obligado a respirar el humo de los desechos de basura que queman a diario”, añadió.

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Vallenilla indicó que la situación también afectó a sus nietos, quienes presenciaron el arresto de su padre. Según su relato, los niños recibieron atención psicológica por las consecuencias emocionales de la detención y la separación familiar.

Por su parte, el Foro Penal también confirmó en su cuenta de X la excarcelación de Daniel Enrique Echenagucia, detenido el 2 de agosto de 2024.”

La organización no gubernamental Foro Penal registró al menos 31 personas extranjeras o con doble nacionalidad recluidas por motivos políticos en Venezuela (Foro Penal X)

Además, el Gobierno de Italia destacó la liberación de su ciudadano y señaló que siguió las medidas tomadas por las autoridades venezolanas en los últimos meses.

“Celebramos la liberación del ciudadano italiano Daniel Echenagucía tras casi dos años y medio en una prisión de máxima seguridad en Venezuela. Italia sigue de cerca los avances logrados por las autoridades venezolanas en los últimos meses y reafirma su voluntad de apoyar, incluso como miembro de la Unión Europea, el proceso de reconciliación que se está llevando a cabo en el país hacia una transición plenamente democrática”, expresó Antonio Tajani, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, en su cuenta de X.

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El Gobierno de Italia celebró la excarcelación de su connacional y reiteró su respaldo a una transición democrática en el país sudamericano (KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS)

La salida de Echenagucia coincide con una nueva ronda de conversaciones entre una delegación opositora y el chavismo. La oposición espera que el diálogo permita la liberación de más de 300 presos políticos que, según Foro Penal, aún permanecen detenidos en el país.

Esta semana también se anunció que el Parlamento y las instituciones judiciales trabajarán para acelerar los trámites de liberación o de juicio en libertad de personas con retrasos en sus procesos, principalmente de sectores vulnerables.

Bajo este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió el 2 de noviembre a su homólogo venezolano, Oliver Blanco, que continuara con la liberación de los presos políticos que todavía permanecen en Venezuela.

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(Con información de EFE)