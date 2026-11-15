Venezuela

Qatar y Venezuela estrechan vínculos con miras a nuevas inversiones y cooperación estratégica

El emir Tamim bin Hamad Al Thani recibió a la presidenta interina Delcy Rodríguez en el marco de un acercamiento diplomático que también incluye vuelos directos entre Caracas y Doha

Delcy Rodríguez y el emir de Catar se estrechan la mano delante de las banderas oficiales de Venezuela y Catar
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
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El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordaron este domingo en Doha oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de inversiones, según informó la agencia oficial qatarí QNA.

Mantuvimos conversaciones productivas con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante las cuales exploramos oportunidades para impulsar la cooperación bilateral, particularmente en los ámbitos económico y de inversiones”, señaló el emir en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

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Tamim también destacó la importancia de mantener “las consultas y la coordinación sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto en español y dos fotografías del emir de Qatar junto a Delcy Rodríguez
El mensaje del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani

Por su parte, Rodríguez afirmó en sus redes sociales que Venezuela y Qatar buscan “profundizar sus relaciones de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos”.

La mandataria venezolana llegó a Doha el sábado, después de reunirse el viernes en Estambul con el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en el marco de una serie de contactos destinados a fortalecer los vínculos entre ambos países.

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A su llegada a Qatar, Rodríguez anunció que desarrollaría una “agenda importante” para reforzar los mecanismos de cooperación y amistad con el país árabe, al que calificó de “país hermano”.

La presidenta interina viajó acompañada de una delegación gubernamental en la que figuran el canciller, Oliver Blanco, y las ministras de Hidrocarburos, Paula Henao, y de Turismo, Daniella Cabello.

Una mujer en traje claro y un hombre con túnica árabe tradicional caminan frente a una guardia de honor con uniformes blancos
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, recibe a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una ceremonia oficial con una guardia de honor

Los contactos se producen en un contexto de acercamiento diplomático entre Caracas y Doha, que ha desempeñado un papel de mediación internacional en la situación venezolana tras la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Qatar se ofreció entonces a mediar para alcanzar una “solución pacífica inmediata” y contribuyó a establecer una agenda de trabajo entre Washington y el Gobierno interino venezolano.

Asimismo, el primer ministro qatarí visitó Venezuela el pasado 17 de febrero para reunirse con Rodríguez y revisar un “mapa de cooperación integral” entre ambos países.

En el ámbito de las conexiones bilaterales, Qatar Airways comenzó a operar a principios de noviembre vuelos directos entre Caracas y Doha, una iniciativa que el ministro de Exteriores venezolano destacó como una oportunidad para ampliar los intercambios entre ambos países.

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