Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias Macho Viejo, asumió el mando tras la captura de alias Primo Gay en Antioquia. (Ejército Nacional)

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Tras la captura de alias Primo Gay, fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias Macho Viejo, sería su sucesor en la presunta alianza criminal entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en el norte y nordeste de Antioquia. El Gobierno ofrece una recompensa de hasta $100 millones por información que permita ubicarlo.

Según la información conocida por este medio, “Macho Viejo” habría quedado al frente de la relación que mantenía alias Primo Gay con integrantes del Clan del Golfo y las disidencias bajo el mando de alias Calarcá.

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“Primo Gay” era señalado como cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc. Su captura abrió la posibilidad de una reorganización en las estructuras que tienen presencia en zonas del norte y nordeste antioqueño.

Las autoridades vinculan a alias Macho Viejo con el asesinato de un soldado profesional, ocurrido el 4 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, jurisdicción de Briceño, Antioquia. Además, el hombre es investigado por hechos relacionados con narcotráfico, terrorismo, extorsión, reclutamiento forzado, desplazamiento y homicidios de líderes sociales.

El Gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información para ubicar a alias Macho Viejo. (Suministrada a Infobae Colombia)

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