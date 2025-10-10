Venezuela

El Comité no sabe si Machado podrá recibir el premio Nobel de la Paz: ”Hay una situación de seguridad seria que hay que resolver”

El presidente del Comité noruego, Jørgen Watne Frydnes, sostuvo que el reconocimiento “da esperanza a todo un país”

Guardar
El presidente del Comité Nobel,
El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz para 2025, en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega, el 10 de octubre de 2025. REUTERS/Tom Little

El Comité Nobel noruego espera que la opositora venezolana María Corina Machado pueda viajar a Oslo dentro de dos meses para recoger el premio de la Paz, que le fue otorgado este viernes, aunque resaltó que es pronto para saberlo y que es necesario resolver antes una cuestión de seguridad “seria”.

“Es demasiado pronto para decirlo. Siempre esperamos tener a los invitados con nosotros en Oslo, pero hay una situación de seguridad seria que hay que resolver primero”, dijo el líder del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, en la rueda de prensa posterior al anuncio del premio.

Preguntado por el posible efecto de la concesión del premio en la situación de Machado, que reside en Venezuela, Frydnes se mostró confiado en que sirva para impulsar su causa.

“Es uno de los dilemas más difíciles en las discusiones del comité cada año con todos los candidatos, especialmente cuando la persona que recibe el premio vive oculta por serias amenazas a su vida. Ella es muy activa en Venezuela, lo ha sido y lo sera. Creemos que este precio apoyará su causa, no la limitará”, afirmó.

Frydnes sostuvo que el Nobel de la Paz para Machado “da esperanza a todo un país” y resaltó que el galardón de este año quiere enviar un mensaje de aviso contra el retroceso de la democracia en el mundo y el avance del autoritarismo.

El Nobel de la Paz
El Nobel de la Paz de María Corina Machado: "Eres ejemplo de lucha y esperanza por la libertad"

Machado fue distinguida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el fallo del Comité Nobel noruego.

Todos los premios Nobel están dotados este año con 11 millones de coronas suecas (997.000 euros, 1,2 millones de dólares) y se entregarán el 10 de diciembre en una doble ceremonia: en Oslo, para el de la Paz, y en Estocolmo, para el resto.

Dónde está María Corina Machado

Machado, de 58 años, pasó a la clandestinidad el año pasado poco después de denunciar fraude en la reelección de Nicolás Maduro el 28 julio de 2024.

Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2024 en un evento masivo en la ciudad de Caracas, después de eso, la dictadura inició una persecución contra la líder opositora, obligándola a refugiarse para preservar su vida debido a terribles amenazas.

Si bien en varias ocasiones, voceros del régimen han asegurado que María Corina Machado huyó al extranjero, ella ha reafirmado que sigue en Venezuela en la clandestinidad.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

“¡Estoy en shock!”, se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación.

María Corina Machado y Edmundo Gonzalez hablaron tras anunciarse el Premio Nobel de la Paz

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.

“Estamos en shock de alegría”, le dice González, que partió al exilio también poco después de los comicios. En el video se le ve con el teléfono hablando con Machado, que no aparece en video.

La opositora política sostiene que Maduro robó la elección y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar que González resultó vencedor. El chavismo desestima esos documentos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Comité del NobelMaría Corina MachadoVenezuelaPremio Nobel de la Paz

Últimas Noticias

“Hola, ¿habló con María Corina Machado?” Así recibió la opositora venezolana la noticia del premio Nobel de la Paz

El secretario del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, la llamó minutos antes del anuncio del galardón

“Hola, ¿habló con María Corina

Habló el vocero de la Casa Blanca tras el premio Nobel a María Corina Machado: “Trump continuará haciendo acuerdos de paz”

Steven Cheung dijo que el comité “demostró que prioriza la política por encima de la paz”

Habló el vocero de la

La primera reacción de María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz: “Estoy en shock”

La líder venezolana conversó por teléfono con Edmundo González Urrutia tras conocerse la noticia del premio

La primera reacción de María

María Corina Machado, una vida al servicio de la paz y los derechos humanos desafiando a la dictadura de Venezuela

La líder opositora ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. “Es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, dijo el comité

María Corina Machado, una vida

Momento histórico: así fue el anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

La líder opositora venezolana proscripta por la dictadura de Nicolás Maduro fue reconocida por el Comité del Nobel de Noruega

Momento histórico: así fue el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piden tres años y medio

Piden tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por ‘robarle’ más de 388.000 euros

La Contraloría detectó un detrimento de 9.500 millones en el Ejército colombiano que estaban destinados para municiones y explosivos

Choque en Caballito: un auto impactó contra otro estacionado y volcó

Cuál es la ciudad colombiana en la que será más fácil volverse rico en 2026, según la inteligencia artificial: no es Bogotá

Qué se sabe del miembro del Tren de Aragua que murió en Colombia: se había escapado de Chile luego de pagar una fianza

INFOBAE AMÉRICA
Patti Smith revivió en Madrid

Patti Smith revivió en Madrid el espíritu punk de “Horses”

Mazón celebra el Nobel de Corina Machado: "Su voz por la libertad se convierte en símbolo de paz"

Masllorens (Icip) defiende a Corina Machado como "persona de consenso" en la oposición venezolana

Cómo eliminar el moho del techo del baño: el truco para hacerlo sin salpicaduras ni manchas de lejía

Feijóo afea a Sánchez no haber felicitado aún a Machado y critica los "intereses oscuros" de Zapatero

ENTRETENIMIENTO

El elenco de One Tree

El elenco de One Tree Hill, 22 años después: así son sus vidas hoy

“Quería probar algo diferente”: de “Vidas pasadas” a “Tron: Ares”, el gran salto de Greta Lee en Hollywood

Stephen King recomienda “Teacup”, la serie de terror que promete ponerte los pelos de punta en Universal+

“La magia de The Beatles es la combinación, no un solo individuo”: Ethan Hawke y la lección del arte colectivo

Cary Grant y el papel que nunca fue: la decisión que cambió para siempre la historia de James Bond