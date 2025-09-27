Venezuela

El régimen de Maduro ejecutó un Simulacro Nacional ante un posible conflicto armado en Venezuela

En medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe, la jornada involucró a civiles, fuerzas armadas y la Milicia Bolivariana para “asegurar la preparación del pueblo”

Guardar
Jorge Arreaza, ex vicepresidente del
Jorge Arreaza, ex vicepresidente del régimen chavista en Venezuela y actual rector de la Universidad Nacional de las Comunas (UNACOM), fue visto encabezando uno de los simulacros de este sábado (Foto: X)

El dictador venezolano Nicolás Maduro puso en marcha este sábado un simulacro nacional de preparación de Protección Civil ante Desastres y Amenazas Armadas, con el objetivo central de garantizar la disposición de la población para una “fusión popular-militar-policial por la paz y la vida”.

La jornada, iniciada a las 9:00 de la mañana en los veinticuatro estados y en la capital Caracas, integró la participación de autoridades civiles, fuerzas armadas, bomberos, Protección Civil y la Milicia Bolivariana. Unos 400 centros de adiestramiento fueron habilitados.

Imágenes transmitidas por la cadena estatal VTV mostraron cómo el simulacro se realizó en distintas escuelas y espacios públicos de Venezuela. Funcionarios de Protección Civil transportaban camillas a ambulancias, se desplazaban por el suelo para ilustrar cómo actuar en espacios limitados y comprobaban signos vitales.

En la escuela Mariano Picón Salas ubicada en el extenso sector de Petare, un funcionario de Protección Civil simuló un aviso de temblor para dar inicio a la evacuación: unas 300 personas, incluidos varios ancianos, salieron en fila, una mano sobre el hombro del compañero y la otra protegiendo la cabeza. Mientras en la avenida adyacente y otros sectores de Caracas muchas personas desconocían que la simulación estaba en curso y la jornada transcurría sin alteraciones.

Fuerzas armadas, bomberos y la
Fuerzas armadas, bomberos y la Milicia Bolivariana participaron del simulacro en 24 estados y Caracas para preparar a la población ante desastres naturales y amenazas externas

Tras declaraciones difundidas desde la Academia Militar de Venezuela y recogidas por medios oficiales, Maduro enfatizó que el propósito de estas acciones era “asegurar la preparación del pueblo” para incidentes relacionados con fenómenos naturales como terremotos, así como para eventuales conflictos bélicos. El despliegue involucró a las autoridades al frente de cada Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y Área de Defensa Integral (ADI), en coordinación con cuerpos de emergencia y seguridad.

La convocatoria nacional se dio en el contexto de recientes sismos ocurridos entre miércoles y jueves, que aunque no provocaron víctimas, sí han generado inquietud en un país con baja incidencia histórica de terremotos. Además, este ejercicio coincide con una serie de medidas de alistamiento defensivo promovidas por el régimen chavista, incluidas jornadas de entrenamiento militar en cuarteles y barrios populares, así como el reclutamiento de voluntarios para la Milicia, un cuerpo conformado por civiles.

El régimen de Maduro considera
El régimen de Maduro considera declarar el estado de conmoción exterior si se detecta una agresión militar, mientras refuerza entrenamientos civiles y militares en barrios y cuarteles

La iniciativa se enmarcó en un escenario de creciente tensión con Estados Unidos. Hace poco más de un mes, la administración del presidente estadounidense Donald Trump desplegó ocho barcos y un submarino en el Caribe, operaciones durante las cuales, según informó la Casa Blanca, fueron destruidas tres embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico proveniente de Venezuela, dejando un saldo de catorce personas muertas. Washington sostiene que estas acciones buscan contrarrestar el narcotráfico vinculado a Venezuela.

El ministro venezolano de Exteriores del régimen chavista, Yvan Gil, sostuvo el viernes en la sede de la ONU que la presencia militar estadounidense “viola” la Carta de Naciones Unidas y constituye, según sus palabras, “una amenaza absolutamente ilegal e inmoral” que afecta los derechos venezolanos como Estado soberano. En paralelo, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó en la Asamblea General de la ONU su respaldo a la militarización estadounidense en el sur del Caribe señalando el impacto destructivo de los cárteles de la droga en la región.

El Simulacron se realizó tras
El Simulacron se realizó tras recientes sismos en Venezuela y en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene operaciones navales en el Caribe

La respuesta de la dictadura bolivariana incluye la consideración de declarar el estado de conmoción exterior en todo el país. Según indicó Maduro durante la semana, cuenta ya con un decreto preparado para ser sometido a consulta, resaltando que este instrumento constitucional estaría listo “por si la patria es agredida militarmente”. La legislación venezolana estipula la posibilidad de declarar el estado de conmoción ante conflictos externos que pongan en peligro la seguridad nacional, permitiendo la adopción de medidas excepcionales para resguardar los intereses y la soberanía.

En el frente militar, el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, destacó durante una intervención el viernes la relevancia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) en lo que describió como “hostilidades del imperialismo norteamericano”. El Ceofanb, según declaró, mantiene un despliegue operacional permanente destinado a “garantizar la libertad, soberanía, independencia y paz”, con énfasis en el control territorial y la neutralización de amenazas internas y externas, así como en la lucha contra el narcotráfico y delitos transnacionales como el contrabando y la minería ilegal.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, asistió a una concentración de la Milicia Nacional Bolivariana en apoyo al dictador Nicolás Maduro en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Durante una movilización en Caracas, Padrino López aludió a la preparación armada del país, sugiriendo el posible paso a la “lucha armada de todo el pueblo de Venezuela en el momento indicado para defender centímetro a centímetro el honor y la dignidad nacional” frente al “asedio” de Estados Unidos.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

Venezuelaúltimas noticias américaNicolás MaduroEstados UnidosSimulacro

Últimas Noticias

El dictador Nicolás Maduro aseguró que las Fuerzas Armadas tienen “orden de combate” ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe

En la misma alocución, el líder del régimen venezolano obligó a la población a responder ante cualquier tipo de ofensiva, afirmando que “frente a una amenaza pequeña, mediana, grande, local, regional o nacional, es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad, defender la patria”

El dictador Nicolás Maduro aseguró

La hija de Edmundo González Urrutia reiteró que desconoce el paradero de su esposo, detenido hace 262 días por el régimen chavista

“Más de 8 meses: sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está”, remarcó Mariana González a través de su perfil en la red social X

La hija de Edmundo González

El régimen de Maduro activó más ejercicios militares y civiles ante la “amenaza” de Estados Unidos

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió que las fuerzas armadas llevan a cabo despliegues constantes para garantizar independencia y paz, preparando al país para responder ante cualquier intento de agresión externa

El régimen de Maduro activó

El canciller de Paraguay respaldó a Edmundo González Urrutia y ratificó el compromiso con la oposición venezolana

Rubén Ramírez expresó en la ONU el apoyo de Asunción al reclamo de González Urrutia y María Corina Machado frente al fraude electoral de 2024. El gobierno de Santiago Peña destacó la necesidad de coordinar esfuerzos internacionales para el restablecimiento de la democracia en Venezuela

El canciller de Paraguay respaldó

El poderoso grupo del jefe de gobierno de Caracas que controla 150 edificios y ahora tiene armas de guerra

Nahum Jephte Fernández Molina no prestó servicio militar, pero desde el 2002, al inicio del gobierno de Hugo Chávez, fue uno de los organizadores de los Círculos Bolivarianos y luego de grupos de choque de la revolución

El poderoso grupo del jefe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intensa persecución en San Isidro

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Cusco, la joya de los Andes: premios internacionales, herencia inca y una ciudad que se reinventa entre historia y modernidad

Claves psicológicas para relaciones a distancia saludables

La pista anónima, el cerco policial y la detención: así fue la caída de ‘El Monstruo’ Erick Moreno, el criminal más buscado del Perú

El Banco Nación anunció créditos para pagar viajes en 12 cuotas sin interés y con descuentos de hasta 20% en rubros turísticos

INFOBAE AMÉRICA
Sergio Francisco: "El Barça ha

Sergio Francisco: "El Barça ha ganado pero se le han complicado partidos"

El sorprendente experimento que revela cómo las ratas muestran empatía y evitan dañar a sus compañeras

Alberto Durán felicita a Parsons por su reelección como presidente del Comité Paralímpico Internacional

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Rusia asegura que no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Toni Collete

La confesión de Toni Collete sobre “Sexto Sentido”: “No me percaté que era una película de terror”

Warner Bros es el primer estudio de Hollywood en superar los 4 mil millones de dólares en taquilla mundial en 2025

Dick Van Dyke impresiona a los 99 años con su estricta rutina de gimnasio

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco: todo lo que se sabe de sus nupcias en California

Daniel Day-Lewis admite: “Hice el ridículo al anunciar mi retiro del cine”