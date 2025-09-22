Venezuela

Trump se burló de las milicias ciudadanas en Venezuela: “¡Una amenaza muy seria!”

El presidente estadounidense compartió un video “ultrasecreto” de mujeres recibiendo adiestramiento militar mientras las tensiones bilaterales se intensifican tras el hundimiento de embarcaciones

Guardar
Donald Trump compartió un video donde se muestran las milicias ciudadanas de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse este lunes de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la “amenaza muy seria” que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadanos como parte de defensa de Caracas contra la “amenaza” del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

Las tensiones entre Venezuela y EEUU se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

El sábado pasado, Trump advirtió que el régimen de Nicolás Maduro pagará un precio “incalculable” si no readmite a los “presos” que “ha forzado a ir a EEUU”.

Las mujeres se paran al
Las mujeres se paran al lado de las armas durante un simulacro dirigido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolívarias para entrenar a los ciudadanos en el manejo de armas en Caracas, Venezuela, 20 de septiembre de 2025. Reuters/Gaby Oraa

EEUU incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico” y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente Maduro.

Mientras, el dictador venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del “imperio norteamericano”, frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que han recibido una carta de Nicolás Maduro, y advirtió de que la misiva, donde el dictador venezolano dice estar abierto al diálogo, contiene “muchas mentiras”.

“Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado”, dijo Leavitt en una rueda de prensa en la residencia presidencial.

La portavoz recordó que Washington considera que “el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos”.

Trump evitó decir un día antes si había recibido la misiva de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

Este domingo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Maduro envió una carta a Trump en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell, y rechazó que su Gobierno esté involucrado en el tráfico de drogas.

“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

