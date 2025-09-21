El régimen venezolano publicó la carta que el dictador Maduro le envió a Trump en medio de las tensiones

Nicolás Maduro envió una carta a Trump en la que le solicitó abrir un canal de diálogo en medio de las tensiones (Europa Press)

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó al presidente Donald Trump a “preservar la paz con diálogo” en una carta difundida este domingo por el régimen venezolano.

La misiva fue “entregada” a un “intermediario suramericano”, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el 6 de septiembre, cuatro días después del primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando un saldo de 11 fallecidos.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe para combatir el tráfico de drogas, luego de acusar a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y pedir 50 millones de dólares por su captura.

Pero en la carta, el mandatario venezolano asegura que los señalamientos sobre “vínculos con mafias y bandas narcotraficantes” son “absolutamente falsos”.

“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, dice Maduro en el texto en el que invita a Trump a “preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”.

La carta completa que envió Maduro a Trump

El dictador chavista sostuvo que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas” y que apenas un 5% de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano.

“Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 por ciento de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2200 kilómetros que tenemos con Colombia”, dijo.

Igualmente, señaló que los militares venezolanos han destruido 402 aeronaves vinculados al narcotráfico.

“Estos datos confirman el historial impecable de Venezuela en el combate al tráfico internacional de drogas ilícitas, expresado así por todos los organismos y agencias internacionales especializadas en la materia”, agregó.

Maduro manifestó a Trump su deseo de poder “juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

“Estos y otros temas siempre estarán abiertos para una conversación directa y franca con su enviado especial Rick Grenell, para superar los ruidos mediáticos y los fake news”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un servicio conmemorativo en memoria del comentarista conservador asesinado Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, EE. UU., el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Caitlin O'Hara)

Consultado sobre la carta durante un viaje oficial a Arizona, el presidente Trump evitó confirmar si la había recibido. “Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela”, respondió de manera ambigua al ser preguntado por periodistas, sin dar señales de aceptar la propuesta de Maduro.

El contexto de la misiva es la creciente presión de Washington contra el chavismo. En julio, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista global.

El gobierno de Trump sostiene que el dictador venezolano y sus principales colaboradores han utilizado al Estado para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala en alianza con mafias transnacionales. Las acusaciones se remontan a 2020, cuando fiscales en Nueva York presentaron cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros altos dirigentes.

En un momento en que la presión militar y financiera contra Caracas alcanza niveles inéditos, Maduro necesita mostrar a su base que no está aislado y que aún es capaz de plantear iniciativas de negociación. Para Estados Unidos, sin embargo, el gesto no cambia la percepción de que el régimen opera como un “narcoestado” y de que la única salida viable es aumentar la presión.

EEUU ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela —según la Casa Blanca— y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.