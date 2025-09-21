Venezuela

El régimen venezolano publicó la carta que el dictador Maduro le envió a Trump en medio de las tensiones

En una misiva fechada el 6 de septiembre, el mandatario chavista negó vínculos con el narcotráfico, denunció “fake news” y pidió abrir un canal de diálogo con Washington a través de Richard Grenell

Guardar
Nicolás Maduro envió una carta
Nicolás Maduro envió una carta a Trump en la que le solicitó abrir un canal de diálogo en medio de las tensiones (Europa Press)

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó al presidente Donald Trump a “preservar la paz con diálogo” en una carta difundida este domingo por el régimen venezolano.

La misiva fue “entregada” a un “intermediario suramericano”, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el 6 de septiembre, cuatro días después del primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando un saldo de 11 fallecidos.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe para combatir el tráfico de drogas, luego de acusar a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y pedir 50 millones de dólares por su captura.

Pero en la carta, el mandatario venezolano asegura que los señalamientos sobre “vínculos con mafias y bandas narcotraficantes” son “absolutamente falsos”.

“Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”, dice Maduro en el texto en el que invita a Trump a “preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio”.

La carta completa que envió
La carta completa que envió Maduro a Trump

El dictador chavista sostuvo que Venezuela es un territorio “libre de producción de drogas” y que apenas un 5% de la droga que se produce en su vecina Colombia intenta ser trasladada por territorio venezolano.

“Un dato muy relevante es que este año ya hemos neutralizado y destruido más del 70 por ciento de ese pequeño porcentaje que intentan cruzar por esa extensa frontera, de más de 2200 kilómetros que tenemos con Colombia”, dijo.

Igualmente, señaló que los militares venezolanos han destruido 402 aeronaves vinculados al narcotráfico.

“Estos datos confirman el historial impecable de Venezuela en el combate al tráfico internacional de drogas ilícitas, expresado así por todos los organismos y agencias internacionales especializadas en la materia”, agregó.

Maduro manifestó a Trump su deseo de poder “juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica”.

“Estos y otros temas siempre estarán abiertos para una conversación directa y franca con su enviado especial Rick Grenell, para superar los ruidos mediáticos y los fake news”, añadió.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un servicio conmemorativo en memoria del comentarista conservador asesinado Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, EE. UU., el 21 de septiembre de 2025 (REUTERS/Caitlin O'Hara)

Consultado sobre la carta durante un viaje oficial a Arizona, el presidente Trump evitó confirmar si la había recibido. “Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela”, respondió de manera ambigua al ser preguntado por periodistas, sin dar señales de aceptar la propuesta de Maduro.

El contexto de la misiva es la creciente presión de Washington contra el chavismo. En julio, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista global.

El gobierno de Trump sostiene que el dictador venezolano y sus principales colaboradores han utilizado al Estado para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala en alianza con mafias transnacionales. Las acusaciones se remontan a 2020, cuando fiscales en Nueva York presentaron cargos por narcoterrorismo contra Maduro y otros altos dirigentes.

En un momento en que la presión militar y financiera contra Caracas alcanza niveles inéditos, Maduro necesita mostrar a su base que no está aislado y que aún es capaz de plantear iniciativas de negociación. Para Estados Unidos, sin embargo, el gesto no cambia la percepción de que el régimen opera como un “narcoestado” y de que la única salida viable es aumentar la presión.

EEUU ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela —según la Casa Blanca— y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroDonald TrumpCrisis en VenezuelaEstados UnidosVenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAnarcotráfico

Últimas Noticias

YouTube eliminó la cuenta del dictador Nicolás Maduro

La plataforma de videos retiró el canal que sumaba más de 233.000 seguidores, mientras crecen las tensiones entre Caracas y Washington

YouTube eliminó la cuenta del

El régimen venezolano le niega la atención médica a un preso político que está en riesgo de muerte y recluido “en condiciones infrahumanas”

Aldo Roso, de 70 años, permanece encarcelado con graves problemas de salud, mientras las autoridades ignoran recomendaciones médicas y medidas de la CIDH para garantizar su atención

El régimen venezolano le niega

Voluntad Popular expresó su respaldo a las acciones militares de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles

El partido opositor venezolano señaló que esta “organización criminal” no representa una estructura paralela, “sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país”

Voluntad Popular expresó su respaldo

Maduro le envió una carta a Trump en medio de las tensiones: rechazó las acusaciones de narcotráfico y propuso abrir un canal de diálogo

Según informó Reuters, el dictador solicitó una interlocución “directa y franca” con un enviado especial estadounidense, sugiriendo el nombre de Richard Grenell. La propuesta llega en medio de la escalada militar de Washington en el Caribe

Maduro le envió una carta

La dictadura chavista militarizó las calles de Caracas en medio de la tensión con Estados Unidos

La Fuerza Armada Bolivariana desplegó blindados y motorizados desde Fuerte Tiuna hasta El Valle como parte de un plan nacional de adiestramiento en armas

La dictadura chavista militarizó las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nueva ley contra la extorsión

Nueva ley contra la extorsión será aprobada en el Senado, ¿Cuándo entrará en vigor?

Consulta cuál es el precio de la gasolina en Lima hoy domingo 21 de setiembre

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

¿Qué se celebra y por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre en Perú?: conoce el origen de esta tradición

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

California prohibirá a agentes de Inmigración ocultar su identidad tras polémicas redadas

Estonia acusó a Rusia de escalar la tensión regional y global tras la violación de su espacio aéreo

Trump nominará a exabogada como fiscal de Virginia tras estancarse casos contra críticos

Israel envía a una tercera división del Ejército a Gaza

Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico reuniendo a miles en plazas y locales

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt admite que odia

Brad Pitt admite que odia su actuación con Robert Redford en ”El río de la vida" y se sincera sobre sus errores

Liam Gallagher enfrenta una millonaria demanda por la manutención de su hija Gemma

El creador de “Outlander” reveló que la precuela de la serie anticipa un momento clave en la saga

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Lucien Laviscount, actor de “Emily en París”, habló sobre la quinta temporada de la serie: “Da un vuelco inesperado”