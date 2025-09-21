Venezuela

YouTube eliminó la cuenta del dictador Nicolás Maduro

La plataforma de videos retiró el canal que sumaba más de 233.000 seguidores, mientras crecen las tensiones entre Caracas y Washington

Guardar
Crece la presión internacional sobre
Crece la presión internacional sobre el dictador Maduro en medio de las tensiones con EEUU (PRESIDENCIA DE VENEZUELA)

YouTube sacó del aire el canal del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores, tal como se puede constatar al ingresar a la plataforma. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento del régimen chavista ni de la propia red social.

La cuenta del dictador aparece listada en los motores de búsqueda, pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: “esta página no está disponible” y se pide disculpas por “las molestias”.

La cadena oficialista Telesur reportó que el canal fue eliminado “sin explicaciones”.

Al intentar ingresar a la
Al intentar ingresar a la cuenta de Maduro en YouTube se observa esta imagen con la leyenda "esta página no está disponible" (Captura)

“Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EEUU contra Venezuela”, detalló Telesur en su web, que difundió también la información en su cuenta en la red social X.

Este hecho se conoce en produce de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe para combatir el narcotráfico.

En agosto del año pasado, el dictador venezolano ordenó suspender en su país, durante 10 días, la red social X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde entonces, X se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

La decisión se produjo en medio de la crisis tras las presidenciales de julio del año pasado en Venezuela, en las que el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo- proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición denunció fraude y reclamó el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, tras constatar con actas en mano su contundente triunfo sobre el dictador chavista.

También en agosto del 2024 Maduro acusó “a los dueños” de la red social TikTok -propiedad del chino Zhang Yiming- de promover una guerra civil en el país, y reprochó que la plataforma haya suspendido su posibilidad de hacer transmisiones en directo, luego, según dijo, de haber mostrado una exposición del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia desatada en el contexto de las protestas electorales, que dejó 28 fallecidos y más de 2.400 personas detenidas, según cifras oficiales.

Venezuela impuso una multa equivalente
Venezuela impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok

Meses después, en diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela impuso una multa equivalente a 10 millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de “negligencia” por no haber implementado medidas para evitar la difusión de retos virales, que, según autoridades del país sudamericano, causaron la muerte de tres personas e intoxicaciones masivas en varias escuelas locales.

En 2021, la cuenta de Facebook de Maduro fue bloqueada durante un mes por violar la política de la plataforma social sobre la difusión de información errónea sobre Covid-19.

(con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

YouTubeNicolás MadurocanaleliminaciónCrisis en VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El régimen venezolano le niega la atención médica a un preso político que está en riesgo de muerte y recluido “en condiciones infrahumanas”

Aldo Roso, de 70 años, permanece encarcelado con graves problemas de salud, mientras las autoridades ignoran recomendaciones médicas y medidas de la CIDH para garantizar su atención

El régimen venezolano le niega

Voluntad Popular expresó su respaldo a las acciones militares de Estados Unidos contra el Cartel de los Soles

El partido opositor venezolano señaló que esta “organización criminal” no representa una estructura paralela, “sino el propio Estado que hoy mantiene secuestrado a un país”

Voluntad Popular expresó su respaldo

Maduro le envió una carta a Trump en medio de las tensiones: rechazó las acusaciones de narcotráfico y propuso abrir un canal de diálogo

Según informó Reuters, el dictador solicitó una interlocución “directa y franca” con un enviado especial estadounidense, sugiriendo el nombre de Richard Grenell. La propuesta llega en medio de la escalada militar de Washington en el Caribe

Maduro le envió una carta

La dictadura chavista militarizó las calles de Caracas en medio de la tensión con Estados Unidos

La Fuerza Armada Bolivariana desplegó blindados y motorizados desde Fuerte Tiuna hasta El Valle como parte de un plan nacional de adiestramiento en armas

La dictadura chavista militarizó las

María Corina Machado: “Venezuela será libre, ya está pasando”

La líder opositora llamó a mantener la organización de cara al 19 de octubre, fecha de la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles: “En las próximas semanas vamos a ver a nuestro país llenando todas las calles”

María Corina Machado: “Venezuela será
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autoridades incautaron armas, licor de

Autoridades incautaron armas, licor de contrabando y droga en un bar de Bogotá con fachada de sindicato

Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Perú: se registró un sismo de magnitud 4 en Puno

La hierba medicinal que desintoxica los riñones y previene la hipertensión, la retención de líquidos e hinchazón

INFOBAE AMÉRICA
Canadá prohíbe la entrada del

Canadá prohíbe la entrada del grupo de rap norirlandés Kneecap por "glorificar el terrorismo"

Netanyahu descarta una retirada de territorio sirio

Swiatek alza su 25º título en la final de Seúl

Felipe VI y Letizia completan con su visita al Valle de los Reyes su primer viaje a Egipto

Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey pelean con Russo por el Balón de Oro

ENTRETENIMIENTO

Kevin Costner y su gran

Kevin Costner y su gran tropiezo con “Wyatt Earp”: “Siempre me arrepentí”

Lucien Laviscount, actor de “Emily en París”, habló sobre la quinta temporada de la serie: “Da un vuelco inesperado”

Reese Witherspoon recordó el acoso que sufrió de los paparazzi tras su separación de Ryan Philippe: “Fue aterrador”

Josh Radnor se sincera sobre su relación con “How I Met Your Mother”

Los momentos más destacados del cierre de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico