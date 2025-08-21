Venezuela

Director de la DEA aseguró que Maduro está aliado con las Farc y el ELN para mandar cocaína a Estados Unidos

El gobierno de Venezuela es acusado por Estados Unidos de operar como un Estado narco-terrorista, que colabora con los grupos armados colombianos en la exportación de drogas

Se señala al gobierno venezolano por presuntos vínculos con grupos armados colombianos, facilitando el tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos, lo que agrava la crisis de seguridad y salud pública estadounidense - crédito AFP

El gobierno de Venezuela enfrenta acusaciones de operar como un Estado narco-terrorista, colaborando con los grupos armados colombianos Farc y ELN para facilitar el tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos.

Estas denuncias también señalan la existencia de corrupción y prácticas dictatoriales en la administración venezolana, así como su papel en el envío de cantidades récord de drogas a través de la región.

Colaboración entre Venezuela, FARC y ELN en el tráfico de cocaína

De acuerdo con estas declaraciones, la cooperación entre Venezuela, las Farc y el ELN ha permitido un flujo constante y creciente de cocaína que parte tanto de territorio venezolano como colombiano.

La droga, una vez en manos de carteles mexicanos, cruza la frontera y llega a Estados Unidos en volúmenes que superan los registros de años anteriores.

Impacto del narcotráfico en la salud y seguridad de Estados Unidos

El efecto de este tráfico se refleja en los datos sobre incautaciones en territorio estadounidense.

Las autoridades han decomisado más cocaína este año que en periodos previos, lo que indica un aumento en la oferta y en la sofisticación de las redes de distribución.

Además, se observa un incremento sostenido en la entrada de metanfetamina, mientras que el fentanilo continúa llegando en cantidades récord, agravando la crisis de salud pública en el país.

Las consecuencias de este fenómeno van más allá de las estadísticas de decomisos.

Las drogas que ingresan desde Sudamérica, facilitadas por la presunta colaboración entre el gobierno venezolano y los grupos armados colombianos, han provocado la muerte de cientos de miles de estadounidenses y han afectado profundamente a comunidades enteras.

Las declaraciones también advierten sobre la presencia de miembros de TDA enviados a Estados Unidos con el objetivo de causar daño en las ciudades del país.

Mientras persista este flujo de drogas y la supuesta infiltración de actores criminales, la amenaza para la vida y la seguridad en Estados Unidos se mantiene, dejando una huella devastadora en sus calles y comunidades.

