El ex gobernador venezolano César Pérez Vivas rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro sobre supuesto terrorismo

César Pérez Vivas rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro

El ex gobernador opositor de Venezuela César Pérez Vivas rechazó las acusaciones que este miércoles hizo el dictador del país sudamericano, Nicolás Maduro, en su contra, relacionadas con supuestos planes “terroristas”.

“Señor Nicolás Maduro, rechazo categóricamente sus acusaciones, y más bien lo señalo a usted de ser la cabeza de un movimiento de violencia contra nosotros, los venezolanos de bien, que no nos prestamos para lavarle la cara con sus fraudes electorales, mediante los cuales pretenden perpetuarse en el poder”, dijo el opositor en un video que publicó en su cuenta de X.

Además, aseguró que, “una vez más, Nicolás Maduro recurre a la calumnia, a la agresión y a la amenaza para descalificar a quienes”, dijo, dan “la cara exigiendo el respeto a la soberanía popular”.

Pérez Vivas, quien forma parte de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, considera fraudulenta la controvertida segunda reelección de Maduro proclamada por el organismo electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- en las presidenciales de julio de 2024, y asegura que, en cambio, el ganador fue Edmundo González Urrutia.

Nicolás Maduro

El ex gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) también respaldó el llamado a la abstención hecho por los principales líderes de la PUD tanto en los comicios regionales y parlamentarios de mayo de este año como en las elecciones para alcaldes y concejos municipales celebradas el pasado 27 de julio.

Maduro, en un acto este miércoles con autoridades regionales y locales transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), dijo que “hay gente conspirando para echar a perder la paz y la tranquilidad” del país caribeño y, sin mostrar pruebas, acusó a Pérez Vivas de estar “organizando núcleos terroristas para poner bombas y matar gente”.

“Se fue al fascismo radical, criminal, lamentablemente”, agregó el líder del chavismo.

En su respuesta a Maduro, Pérez Vivas también expresó: “Ahora, luego de que tú te robaste las elecciones presidenciales, desconociste el voto ciudadano, entonces sales a acusarnos a quienes hemos mantenido firme esta postura”.

Pérez Vivas forma parte de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

“Yo represento la política pacífica, es decir, la democracia. En cambio, tú, Maduro, eres el auténtico representante de la política violenta, es decir, el terrorismo. Ustedes, los que forman parte de la cúpula y de la camarilla golpista venezolana, aparecieron en la escena pública de nuestro país a través de un acto de sangre”, expresó el opositor.

En ese sentido, sostuvo que el chavismo “surgió el 4 de febrero de 1992 mediante un acto de sangre”, en referencia al fallido golpe de Estado que el fallecido ex gobernante Hugo Chávez (1999-2013) encabezó como teniente coronel.

“Ustedes no son dirigentes forjados en las luchas populares, en la organización social del pueblo, en el mundo académico, en el mundo obrero, no, ustedes aparecen en la vida política por la vía del terrorismo, de la violencia”, insistió Pérez Vivas.

(Con información de EFE)