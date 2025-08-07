Venezuela

El ex gobernador venezolano César Pérez Vivas rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro sobre supuesto terrorismo

“Más bien lo señalo a usted de ser la cabeza de un movimiento de violencia contra nosotros, los venezolanos de bien”, manifestó el ex gobernante de Táchira

Guardar
César Pérez Vivas rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro

El ex gobernador opositor de Venezuela César Pérez Vivas rechazó las acusaciones que este miércoles hizo el dictador del país sudamericano, Nicolás Maduro, en su contra, relacionadas con supuestos planes “terroristas”.

“Señor Nicolás Maduro, rechazo categóricamente sus acusaciones, y más bien lo señalo a usted de ser la cabeza de un movimiento de violencia contra nosotros, los venezolanos de bien, que no nos prestamos para lavarle la cara con sus fraudes electorales, mediante los cuales pretenden perpetuarse en el poder”, dijo el opositor en un video que publicó en su cuenta de X.

Además, aseguró que, “una vez más, Nicolás Maduro recurre a la calumnia, a la agresión y a la amenaza para descalificar a quienes”, dijo, dan “la cara exigiendo el respeto a la soberanía popular”.

Pérez Vivas, quien forma parte de la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, considera fraudulenta la controvertida segunda reelección de Maduro proclamada por el organismo electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- en las presidenciales de julio de 2024, y asegura que, en cambio, el ganador fue Edmundo González Urrutia.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

El ex gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) también respaldó el llamado a la abstención hecho por los principales líderes de la PUD tanto en los comicios regionales y parlamentarios de mayo de este año como en las elecciones para alcaldes y concejos municipales celebradas el pasado 27 de julio.

Maduro, en un acto este miércoles con autoridades regionales y locales transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), dijo que “hay gente conspirando para echar a perder la paz y la tranquilidad” del país caribeño y, sin mostrar pruebas, acusó a Pérez Vivas de estar “organizando núcleos terroristas para poner bombas y matar gente”.

“Se fue al fascismo radical, criminal, lamentablemente”, agregó el líder del chavismo.

En su respuesta a Maduro, Pérez Vivas también expresó: “Ahora, luego de que tú te robaste las elecciones presidenciales, desconociste el voto ciudadano, entonces sales a acusarnos a quienes hemos mantenido firme esta postura”.

Pérez Vivas forma parte de
Pérez Vivas forma parte de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

Yo represento la política pacífica, es decir, la democracia. En cambio, tú, Maduro, eres el auténtico representante de la política violenta, es decir, el terrorismo. Ustedes, los que forman parte de la cúpula y de la camarilla golpista venezolana, aparecieron en la escena pública de nuestro país a través de un acto de sangre”, expresó el opositor.

En ese sentido, sostuvo que el chavismo “surgió el 4 de febrero de 1992 mediante un acto de sangre”, en referencia al fallido golpe de Estado que el fallecido ex gobernante Hugo Chávez (1999-2013) encabezó como teniente coronel.

“Ustedes no son dirigentes forjados en las luchas populares, en la organización social del pueblo, en el mundo académico, en el mundo obrero, no, ustedes aparecen en la vida política por la vía del terrorismo, de la violencia”, insistió Pérez Vivas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaCésar Pérez VivasNicolás MaduroterrorismoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Venezuela: hay combates en Apure y Amazonas entre el ELN y la Segunda Marquetalia por la muerte de alias “Zarco Aldinever”

Autoridades y habitantes de la zona confirmaron a Infobae el enfrentamiento. La palabra de la alcaldesa de Maroa, Florizel Amazonas Guerrero Briceño

Venezuela: hay combates en Apure

La oposición venezolana celebró el “contundente pronunciamiento” de la CIDH sobre la represión del régimen de Maduro

El partido Voluntad Popular agradeció el respaldo internacional tras la intervención de la relatora Gloria de Mees ante la OEA

La oposición venezolana celebró el

Denuncian que el yerno de Edmundo González Urrutia afronta una “injusticia brutal” tras 210 días preso

Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, dijo que su esposo está en situación de “desaparición forzosa”

Denuncian que el yerno de

La abogada venezolana María Alejandra Díaz dijo que se asiló en la Embajada de Colombia en Caracas por la persecución del régimen

Denunció que la dictadura de Nicolás Maduro se negó a otorgarle el salvoconducto para “salir bajo la protección diplomática” hacia su país

La abogada venezolana María Alejandra

Familiares de presos políticos exigieron al Tribunal Supremo de Venezuela la revisión de sus casos

Un grupo de mujeres solicitó una reunión con la presidente de la máxima corte del país, la chavista Caryslia Rodríguez

Familiares de presos políticos exigieron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo juegan Ronald Acuña Jr

Cuándo juegan Ronald Acuña Jr y los Braves: todos los partidos de este 7 de agosto

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: así tienes más posibilidad de salir seleccionada

LLA y el PRO oficializaron el acuerdo electoral en CABA con la intención de “trabajar juntos” hasta 2027

Las reacciones del comercio agroalimentario español ante los aranceles del 15% de Trump: “Una tormenta de volatilidad”

Un muerto y un herido dejó atentado sicarial en Sabanalarga, Atlántico: investigan el crimen

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un retroceso castastrófico del glaciar Perito Moreno está cada vez más cerca

Sector privado hondureño impulsa la educación como vía para desarrollo social y económico

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

El Rayo Vallecano compra al Villarreal el 50% de los derechos restantes de Andrei Ratiu

Economía- Bruselas responde que cifras de inversiones no son vinculantes tras amenazas de Trump de subir aranceles a 35%

ENTRETENIMIENTO

Dean Cain, exactor de ‘Superman’,

Dean Cain, exactor de ‘Superman’, anunció que se unirá a ICE para apoyar el plan de deportaciones en los Estados Unidos

El viaje de Chelsea Handler hacia la autenticidad: “No importa la edad que tengas, siempre puedes cambiar tu vida”

Así fue el primer encuentro de Jason Momoa y su suegro Ricardo Arjona

La férrea política de Tool contra los celulares convierte sus conciertos en un evento único: “Son solo tres horas sin teléfono”

‘Gatillo’: el final explicado del k-drama que advierte el colapso de una sociedad por la violencia armada