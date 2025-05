Los ex presidentes del grupo IDEA condenaron la detención de Guanipa en Venezuela: “Esta modalidad de razzia se reitera por parte del régimen”

Los ex presidentes del grupo Idea condenaron la detención de Guanipa y decenas de opositores, y exigieron medidas urgentes sobre Venezuela

Los ex presidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron este sábado la detención del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa y de decenas de otros líderes políticos disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, por supuestos actos de terrorismo y participación en planes conspirativos.

En un comunicado, los ex jefes de Estado repudiaron “la indiferencia y la tolerancia de estas prisiones sistemáticas, como la que afecta a Juan Pablo Guanipa, sacado de su clandestinidad”, que representan “un grave atentado a los principios de Humanidad y banalizan las garantías de la democracia y el Estado de Derecho”.

Así, ante la “gravedad de los hechos”, el grupo instó a “la comunidad internacional a adoptar con urgencia medidas” para hacer frente a esta situación y garantizar el restablecimiento del orden y el pleno respeto de los derechos en Venezuela.

Por otro lado, IDEA recordó que esta persecución en el país no es cosa nueva sino que, por el contrario, ya ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos de la ONU, que expuso -inclusive- “crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros”.

El Grupo IDEA recordó que la ONU constató la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro (AFP)

“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, apuntó la Misión en uno de sus informes, en el que también advirtió que “las detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de oposición o a quienes son percibidos como tales”.

“Esta modalidad de razzia ahora se reitera por parte del régimen dictatorial, luego de la convocatoria de una farsa electoral rechazada por la mayoría de los venezolanos, en un proceso sin controles y no democrático”, sumó el grupo en el comunicado, en referencia al aumento de estas prácticas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el posterior desconocimiento del chavismo al legítimo triunfo de Edmundo González Urrutia.

Este viernes, el régimen de Maduro informó de la detención de más de 70 opositores, en el marco de la “Operación Tun Tun”, que el Palacio de Miraflores inició durante las protestas de 2017 y activó en reiteradas oportunidades desde entonces.

Según el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, entre los aprehendidos hay nacionales y extranjeros -de Serbia, Argentina y Ecuador- que trabajaban juntos en un supuesto plan que buscaba sabotear las elecciones de este domingo.

Este viernes, Diosdado Cabello confirmó la detención de más de 70 opositores (REUTERS)

“Con Juan Pablo Guanipa cae toda una red de terrorismo en Venezuela. (Estos) son los operadores en distintos estados de Venezuela para los hechos de violencia (...) Les hemos encontrado dinero en efectivo, armamento... ellos iban a la calle a hacerle daño a nuestro pueblo. Nadie se confíe de las caras”, dijo el chavista.

Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab se refirió al caso de Guanipa, colaborador cercano a María Corina Machado, y lanzó insólitas acusaciones en su contra.

Es “un peligroso conspirador que forma parte de una organización de delincuencia organizada que buscó boicotear los comicios electorales del 28 de julio y que luego alentó la violencia y el desconocimiento de los resultados certificados por el Consejo Nacional Electoral”, comenzó diciendo, antes de sumar que el disidente mantiene supuestos vínculos con “estructuras dedicadas al narcotráfico” y “múltiples tramas delictivas” de las cuales, sin embargo, no presentó evidencia alguna.

Enseguida, Machado denunció esta arremetida como una nueva muestra de “terrorismo de Estado” y manifestó su “indignación por la injusticia” que se vive en el país.

María Corina Machado habló tras el secuestro de Juan Pablo Guanipa y aseguró que "la represión es el último anillo que le queda a Maduro"

“Son castigados porque defienden el derecho de los venezolanos a ser libres y el mandato del 28 de julio”, lamentó en diálogo con Infobae, aunque aseguró que esto no es más que una muestra de que “están actuando con desesperación, porque saben que el domingo no habrá una elección legítima, sino una expresión del repudio popular (...) El pueblo está diciendo ‘yo no reconozco, no me obligas’. Eso los aterra”.