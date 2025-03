María Corina Machado responsabilizó al dictador Nicolás Maduro por el fin de la licencia de Chevron en Venezuela: “Se lo advirtieron”

María Corina Machado responsabilizó al dictador Nicolás Maduro por el fin de la licencia de Chevron en Venezuela (EFE)

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, responsabilizó este jueves al dictador Nicolás Maduro por la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela.

“Se lo dijeron, firmó un acuerdo y se le quitaron las cosas (sanciones) y qué hizo, incumplió lo que firmó, ¿quién es el culpable de que se reponga la sanción? ¿Quién es el culpable? Es Nicolás Maduro y la gente lo sabe”, declaró la ex diputada en una entrevista con el medio digital La Gran Aldea, transmitida por Instagram.

Machado aseguró que la crisis económica que enfrenta el país ya “es horrible” y que el dinero generado por las operaciones petroleras “se usa para reprimir” a la población.

“Obviamente, no nos vamos a quedar ahí de brazos cruzados esperando a ver qué pasa (...) el mundo tiene que remangarse las mangas, echarle pichón juntos, porque tenemos una oportunidad extraordinaria por delante, dura, durísima, no es fácil lo que estamos enfrentando y no están atacando, nos están descalificando, están reprimiendo”, afirmó.

El mismo jueves, el presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, exigió que se tomen medidas legales contra quienes promovieron sanciones contra Venezuela.

“Paguen con cárcel y con inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos de elección popular aquellas personas que han promovido sanciones contra el país caribeño”, sostuvo Rodríguez en una sesión parlamentaria.

En su discurso, recordó al fiscal general impuesto por la dictadura, Tarek William Saab, la existencia de la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”, aprobada en noviembre de 2023, la cual establece penas de 25 a 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para quienes promuevan o estén implicados en sanciones extranjeras contra Venezuela. La normativa también contempla la inhabilitación política por 60 años.

“Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique (esta ley)”, agregó el funcionario chavista.

Previamente, el primer vicepresidente de la AN, el también chavista Pedro Infante, acusó a los opositores María Corina Machado, Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Julio Borges, así como al partido Voluntad Popular (VP), de haber celebrado el fin de la licencia, por orden del Gobierno de Donald Trump.

El impacto económico del fin de la licencia de Chevron

El martes, Washington anunció que Chevron deberá cesar sus operaciones en Venezuela antes del 3 de abril, lo que representa un revés económico para la dictadura chavista. La petrolera estadounidense había sido clave en la reactivación de la producción petrolera venezolana, que en enero pasado superó el millón de barriles por día (bpd) por primera vez desde junio de 2019, según cifras oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La vicepresidenta ejecutiva de la dictadura Delcy Rodríguez reaccionó a la medida acusando al “lobby del extremismo”, en referencia a la oposición, de haber presionado para que EEUU revocara la licencia de Chevron.

Por su parte, el presidente Donald Trump ya había adelantado en febrero su intención de poner fin a las licencias, argumentando que el régimen de Maduro no había acelerado la deportación de migrantes indocumentados en EEUU al “ritmo rápido” que Washington esperaba.

