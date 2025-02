María Corina Machado advirtió que la migración masiva de venezolanos se frenará solo si Maduro es desalojado del poder

La líder opositora María Corina Machado advirtió este jueves que solo un cambio de régimen en Venezuela permitirá frenar la migración masiva, desmantelar el Tren de Aragua y reactivar la economía del país.

Durante su intervención en una charla virtual organizada por la Fundación Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, Machado destacó que la crisis venezolana afecta a toda América Latina, no solo a Estados Unidos, y que el impacto de la migración y el crimen organizado es un problema regional.

Machado aseguró que ninguna solución parcial podrá resolver los problemas estructurales de Venezuela mientras el dictador Nicolás Maduro continúe en el poder.

“No se va a desmontar el Tren de Aragua, no se va a parar la migración, no se va a aumentar la producción petrolera, no se van a cortar las relaciones con los enemigos de Occidente a menos que haya una transición a la democracia“, afirmó.

La ex diputada antichavista subrayó que si bien Estados Unidos tiene un papel crucial en la crisis venezolana, América Latina también debe asumir su responsabilidad y adoptar una postura más firme para aislar al régimen de Maduro.

La líder opositora subrayó que los países de América Latina deben asumir su responsabilidad y adoptar una postura más firme para aislar al régimen chavista (REUTERS)

Machado instó a los países latinoamericanos a buscar el apoyo de otras naciones fuera de la región, con el objetivo de convertir la crisis venezolana en una causa global y prioritaria.

“Tiene que existir una amenaza creíble de la región sobre Maduro para que entienda que el mundo no va a pasar la página, que la represión tiene un coste más alto y que el tiempo va en su contra“, advirtió.

Finalmente, la líder opositora sostuvo que la dictadura chavista atraviesa una “profunda vulnerabilidad”, lo que abre una posibilidad real de desalojarlo del poder y restaurar la democracia.

Tercera etapa de su gira internacional

Entretanto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebrará desde este miércoles 14 de febrero al domingo 16 en Alemania, como parte de su gira internacional en busca de respaldo para su reclamado triunfo electoral, según informó su equipo de prensa este jueves.

Edmundo González Urrutia, participará en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Europa Press)

De acuerdo con un comunicado, el líder opositor y abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expondrá ante personalidades internacionales cómo Venezuela representa una amenaza para la estabilidad hemisférica y sostendrá reuniones con distintas figuras políticas, aunque no se han especificado los nombres de los asistentes.

Además, González Urrutia convocó a la comunidad venezolana en Alemania a un encuentro en un restaurante de Múnich este domingo 16 de febrero a las 14:30 hora local (13:30 GMT), con registro previo.

El pasado 6 de febrero, González Urrutia confirmó su viaje a Alemania, donde abordará la crisis venezolana y su impacto global. En un video publicado en la red social X, afirmó que en sus recientes visitas a países europeos y americanos se ha reunido con presidentes, primeros ministros y parlamentarios, a quienes ha expuesto la gravedad de la crisis en Venezuela y la urgencia de una transición democrática.

El líder opositor sostiene que su gira no es solo un viaje diplomático, sino una “campaña de presión internacional para que se respete la decisión soberana del pueblo”, en referencia a su triunfo electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2023.

El líder opositor sostiene que su gira no es solo un viaje diplomático, sino una “campaña de presión internacional para que se respete la decisión soberana del pueblo” (Fotocomposición: Infobae Perú)

La PUD denuncia que en esos comicios se produjo un fraude, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó la reelección del dictador Nicolás Maduro, sin ofrecer un desglose detallado de los resultados.

Además, la oposición considera que el 10 de enero de 2024, con la investidura ilegítima de Maduro para un tercer mandato de seis años, se consumó un “golpe de Estado”, rechazado por varios gobiernos del mundo.

(Con información de EFE)