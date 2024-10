La extraña historia que rodea la detención de un ciudadano peruano en un puesto fronterizo de Venezuela

Leidy Diana Angulo en el mensaje que envía sobre la detención del peruano, pide que le envíen dinero y que su madre siguió

Leidy Diana Angulo Serrano de Hernández, oriunda de Biruaca, estado Apure, se fue para Perú hace cinco años; su esposo Freddys Hernández y sus tres hijos se quedaron en Venezuela. Ya en la provincia de Chiclayo, distrito La Victoria de Perú, hace vida marital con el mototaxista peruano Nelson Rony Junior Cubas Mendoza, de 36 años. El 17 de octubre 2024, Leidy, su mamá María Serrano y el peruano Cubas, entraron a Venezuela por el puente internacional José Antonio Páez, Apure. Familiares de ella reportaron que luego de sellar el pasaporte y salir de El Amparo fue detenida por el SEBIN y trasladada al Helicoide.

La historia dio un giro cuando se sabe que Leidy de Hernández ingresó con su pareja peruana, cuya familia en Perú está desesperada por desconocer su paradero. A la desinformación se suma que la ruptura de relaciones entre Venezuela y Perú impide al país inca obtener información oficial de sus connacionales, más aún cuando se tensaron las relaciones del régimen de Nicolás Maduro con Brasil por no aprobar la entrada de Venezuela a los Brics; Brasil estaba encargado de los casos de Perú en Caracas.

Leidy Diana trabajó 10 años como obrera en el Ministerio de Educación. Sus hijos de 16, 13 y 10 han estado bajo la protección y cuidado de su esposo y padre de los adolescentes en Apure. Ya en Perú, Leidy (40 años) se relaciona con el mototaxista Nelson Rony Junior Cubas Mendoza, con quien tenía cinco años de relación; ella trabaja como cocinera.

El 17 de octubre, a las 7:41 PM (8:41 hora Venezuela), la familia de Junior recibe un mensaje de voz donde Leidy Angulo reporta que “como se esperaba” el peruano fue detenido “parece que lo van a devolver”, promete no dejarlo solo, solicita que más bien le envíen dinero y relata que su mamá siguió el viaje “porque no estaba bien”.

El mototaxista peruano Nelson Rony Junior Cubas Mendoza, de 36 años, desaparecido desde su detención en Apure

No está claro por qué luego de cinco años Leidy decide ir a Venezuela, justamente cuando ya había denuncias de la detención de extranjeros que entran por la frontera principalmente colombo venezolana. Uno de los casos más relevantes que ha tenido mucha resonancia es el del también peruano Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, quien ingresó al país con su novia Carolina Chirinos Zambrano, y una amiga de ella, Raymar Pérez Alvarado.

Al pasar los días, la familia de Cubas Mendoza entra en desespero, porque se percatan que en ninguna parte se hace mención al mototaxista y la familia de Leidy Angulo les dijo que no saben nada de ella, que la están buscando en los organismos policiales y que por Nelson Junior no les dicen nada porque no son familia directa.

Lo único que está claro es que Junior Cubas entró a Venezuela, según dijo Leidy Angulo en el sonido enviado a la familia del joven peruano. Vecinos le dicen a Infobae que María Serrano, madre de Leidy, está en el barrio “José Gregorio Hernández” y que en efecto está edematizada por un problema de salud.

Leidy Angulo y Junior Cubas en el autobús durante su viaje a Venezuela

Uno de los cercanos a Junior Cubas, en conversación con Infobae, destaca que “ocurrió algo muy extraño, porque Leidy insistió en sacar el pasaporte de por Piura y no por Chiclayo. Luego dijo que no daba tiempo de ir a buscar el documento pero que le enviaron fotos del pasaporte de Junior asegurando que con eso iba a poder entrar a Venezuela”.

Para el ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien ha señalado que casi una veintena de extranjeros están detenidos y señalados de terrorismo, tener tatuajes en el cuerpo, como también tiene Cubas, es un indicio de sospecha, como lo manifestó con relación al caso de otro peruano detenido.

“Nelson Junior tiene un tatuaje en el brazo derecho con el escudo de la alianza que es un grupo de futbolistas aquí en Perú”, dice la familia del joven desaparecido.

Diosdado Cabello cuando anunció la detención de 19 extranjeros a quienes señaló de terroristas antes del arresto de Cubas

Maraña de historia

Durante los primeros días los Cubas se comunicaban con Eva Angulo, a través de un hijo de ella que vive en Perú. La familia peruana incluso le envió 100 soles “que le fueron entregados en Perú a Natali, hermana de Leidy”, pero luego dejaron de contestarle las llamadas.

Leidy les había dicho a los peruanos que ella y su familia son del estado Carabobo, cuando en realidad son del estado Apure e incluso específicamente de Biruaca, donde vive el esposo, los hijos y la mamá de Angulo.

“Leidy dijo que estaba separada de su esposo y que tenía tres hijos en Venezuela”, le dice a Infobae familia de Junior Cubas, cuyos padres son Carmen Mendoza y Rony Cubas, además tiene tres hermanos que, junto al resto de seres queridos del joven, están desesperados por no saber dónde ni en qué condiciones está.

“Indagando con venezolanos aquí en Perú, nos han dicho que a Junior quizás lo tienen en un penal en Caracas, que ahí los torturan. Imagínese cómo podemos estar nosotros sin saber nada y la mamá de Junior está muy quebrantada y se siente mal”.

El paso de Colombia a Venezuela por el puente Páez. El peruano fue detenido por autoridades venezolanas

“La hermana de Eva ha dicho que no puede colocar denuncia de la desaparición de Junior, porque tiene que ser un familiar quien lo haga”, por lo que el padre del joven planificaba viajar a Venezuela, pero entiende que corre el riesgo de ser detenido ante la arbitrariedad del régimen venezolano contra ciertos extranjeros que al entrar a Venezuela son acusados de terrorismo.

Infobae se comunicó con dos hermanas de Leidy Angulo tratando de ubicar su paradero para determinar qué sucedió con Junior Cubas. Una de las hermanas, Eva, con número de empresa telefónica de Venezuela, no contestó los mensajes. Otra, Natali, se negaba a contestar los mensajes, pero casi inmediatamente se comunicó una mujer que también dijo ser hermana, llamarse Jaymar quien, desde un número colombiano, dice que saben que está detenida “más no sabemos dónde”, agregando que su mamá es una anciana y está enferma.

Aseveró que su hermana Eva “está tratando de hacer todas las diligencias para saber dónde está Leidy. Se dirigió hasta El Helicoide y le dijeron que no está ahí, se dirigió hasta Guasdualito, no está. De Junior menos le van a dar información”.

Posteriormente Natali, quien no respondió las preguntas hechas por Infobae, envió varios mensajes advirtiendo: “Usted no sabe quién soy ni donde estoy, pero yo sí sé quién es usted”. Los Cubas Mendoza dicen que Leidy nunca mostró fotografías de su familia, solo de su hermana que también vive en Chiclayo. Y hay otros familiares de Leidy en Perú de quienes los Cubas no saben nada.

La cancillería peruana ha estado tratando de indagar sobre los casos de sus connacionales detenidos en Venezuela y seguramente agregará a la lista el nombre de Junior Cubas, aunque también estaría tratando de gestionar una acción ante organismos internacionales por el secuestro y desaparición forzada de peruanos en Venezuela por parte de los organismos de inteligencia.