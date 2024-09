Tras el exilio de Edmundo González Urrutia, el fiscal de la CPI pidió proteger a los venezolanos contra los violaciones a los DDHH

La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió el lunes a Venezuela proteger a “todas las personas” contra los crímenes de la humanidad (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió el lunes a Venezuela proteger a “todas las personas” contra los crímenes de la humanidad, un día después de la llegada a Madrid del opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

La oficina del fiscal Karim Khan, que “sigue de cerca la evolución de la situación en Venezuela”, indicó en un comunicado que se “comprometió (...) al más alto nivel para subrayar la importancia de velar que el Estado de derecho sea respetado”.

Sin mencionar a González Urrutia directamente, declaró que insistió “sobre que todas las personas deben ser protegidas contra las violaciones que pueden constituir crímenes que conciernen al Estatuto de Roma”, texto fundador del tribunal con sede en La Haya.

Tras la controvertida reelección del dictador Nicolás Maduro a fines de julio, se registraron manifestaciones espontáneas. La represión causó 27 muertos y 192 heridos, y 2.400 personas fueron detenidas.

González Urrutia, que reivindica la victoria en las elecciones presidenciales, tiene orden de captura desde el 2 de septiembre, al iniciar la fiscalía investigaciones por “desobediencia a las leyes”, “conspiración, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

El ex embajador de 75 años tuvo que huir para “preservar su libertad y su vida”, según la jefa de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Machado dijo el lunes que permanecerá en el país. “Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé, pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera”, dijo Machado desde la clandestinidad en un evento virtual.

“Todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”, insistió Machado. “Y lo será, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo”.

Fotografía de archivo de del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia (EFE/ Rayner Peña)

González Urrutia, de 75 años, hizo un llamado más temprano al “diálogo” y explicó que su decisión de irse al exilio la tomó para “que cambien las cosas” y construir “una etapa nueva para Venezuela”.

“Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos”, escribió el político opositor en una carta publicada en X y fechada en Madrid, en la que no reivindica su victoria o acusa a Maduro de fraude. “Nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, sentenció González Urrutia.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, informó el lunes que González Urrutia recibirá asilo.

Fuentes próximas al político venezolano habían explicado que no hablará a los medios hasta ser recibido por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y Albares, actualmente de viaje oficial a China, algo que podría ocurrir el jueves.

Albares insistió en que la acogida del político venezolano no cambia la posición de Madrid.

Sin embargo, la oposición conservadora española reprocha que el Ejecutivo no reconozca tampoco la victoria de González Urrutia, e impulsó la convocatoria de un pleno del Congreso de los Diputados el martes para votar este reconocimiento.

Machado convocó a una manifestación el martes en la Plaza de las Cortes de Madrid para “reivindicar el mandato del 28 de julio”. Unos 280.000 venezolanos viven España, según cifras oficiales, que no cuentan aquellos que adquirieron la nacionalidad española.

(Con información de AFP)