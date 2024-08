María Corina Machado desafía el fraude de Maduro: “La soberanía reside en el pueblo y la haremos respetar”

La líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia (EFE/Ronald Peña R.)

La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió este miércoles un comunicado junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, vencedor de los comicios del 28 de julio, en el que rechazan la pretensión de validar el fraude electoral a través de la justicia chavista.

“La soberanía reside en el pueblo y la haremos respetar”, afirmaron en el escrito; al tiempo que enfatizaron: “El 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló. Ese día, con su voto, dio un mandato en claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución: ‘La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo. Se ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos’. El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia”.

Luego indicaron que “se trata, sin duda, de la gesta cívica más importante del siglo XXI. Millones de electores, con sus votos, abrieron las compuertas al futuro democrático de Venezuela. La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté. Por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder. El Consejo Nacional Electoral debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Los líderes opositores reiteraron que “la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano Electoral, pues no le competen. La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones conforme a nuestra Constitución. Sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”, remarcaron; al tiempo que destacaron: “Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa”.

El comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

“Los venezolanos conocemos los resultados electorales del 28 de julio aunque hasta el día de hoy, más de tres semanas después de los comicios, el CNE no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de las pautas de verificación y control”, insistieron.

“Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo. Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió”, ratificaron.

Por último, agradecieron a los países del mundo que expresaron la necesidad de una auditoría internacional independiente, remarcaron que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Nicolás Maduro habla junto a Elvis Amoroso, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras sostiene la credencial como ganador de las elecciones presidenciales, en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La OEA denunció que el sistema democrático venezolano colapsó

La falta de transparencia en las elecciones en Venezuela y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador a Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, advirtió este martes el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero.

“¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar tres semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó”, señaló a EFE Guerrero, que participa en la ciudad paraguaya de Luque de la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE).

Para el funcionario, los venezolanos decidieron “en una dirección contraria” a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que oficializó la victoria de Maduro para un tercer sexenio en el poder, un resultado cuestionado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional.

“En el caso de Venezuela, en particular, creo que ha sido evidente, ha sido muy claro, que la gente decidió en una dirección contraria a lo que dice la autoridad electoral”, puntualizó Guerrero.

Además, consideró que la autoridad electoral “se ha caracterizado por estar en manos del régimen de Nicolás Maduro”.