Nicolás Maduro ascendió a otros 17 militares mientras condecora a la Guardia Nacional, el componente que ejecuta la represión

Los dos MG de la GNB Márquez Monsalve y Rivera Bastardo

Este año, como ocurrió en el 2017 cuando fue brutal la represión por la imposición de la Asamblea Constituyente, Maduro busca que la Guardia Nacional Bolivariana sea el componente que se ocupe de reprimir hasta la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. No es casual que la mayoría de los militares señalados por la ONU por esos delitos en ese año sean de la GNB, como tampoco que la mayoría de los militares presos políticos también sean de ese componente.

Nicolás Maduro ascendió al grado de mayores generales y almirantes a 17 oficiales; ocho del Ejército, tres de la Guardia Nacional y tres de la Aviación, así como tres almirantes. Pero ha desplegado numerosos recursos para la compra de bombas lacrimógenas y dádivas a los guardias nacionales. Lo que no puede asegurarle a ninguno es que terminen enjuiciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque la excusa de “cumplir órdenes” no los exime de los graves delitos en materia de DDHH que no prescriben.

Disfrazados

Durante el acto con la GNB, Maduro se aseguró de enfatizar a Diosdado Cabello Rondón como capitán agregando que es “bolivariano y revolucionario”, así como al coronel Francisco Ameliach, quienes estaban uniformados.

Aunque ellos no debían uniformarse sin violentar el artículo 7 del reglamento de uniformes, donde establece que el personal retirado de la FANB solo puede portar uniforme como invitados a los “actos oficiales de la Declaración Solemne de Independencia, día de la FANB y día del Soldado Venezolano, 22 de noviembre Día del Oficial en Situación de Reserva Activa y el Aniversario de su Componente”.

Otra excepción es “cuando cumplan funciones directivas o de comando en unidades educativas militares o militarizadas, durante las actividades docentes y dentro de la sede de los institutos respectivos. En actividades sociales o celebraciones familiares”. En este caso, Cabello y Ameliach, tampoco deben hacerlo considerando que son diputados de la Asamblea Nacional.

Así, Cabello y Ameliach ridiculizan el uniforme de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), reduciéndolo a un disfraz. Eso se complementa con Nicolás Maduro también uniformado, lo que no deja de causar murmuraciones de desagrado en ese componente.

Repudio en la GNB causa que el militar retirado del Ejército Diosdado Cabello se haya uniformado

Ejército

Ocho nuevos mayores generales (MG) tiene el componente Ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siete de ellos son comandantes de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y uno de la Casa Militar.

Mayor General (EJ) Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, comandante de la ZODI Capital 81. Antes ocupó el cargo de Rector de la Universidad Militar. Fue el Nr. 1 de la II promoción “General en Jefe José Antonio Páez” 1994.

MG (Ej) Jesús Rafael Villamizar Gómez, comandante ZODI La Guaira, es el Nr. 25 de la promoción “Juan Gómez Mireles” 1994; durante el gobierno de Nicolás Maduro ha estado privilegiado por su pertenencia a la Guardia de Honor Presidencial.

MG (EJ) Henry David Rodríguez Martínez, comandante de la ZODI Zulia; egresó de Nr. 15 de la promoción “GJ Jose Antonio Páez” 1994. En el 2020 fue nombrado comandante de la 43 Brigada de Artillería de Campaña. Hasta septiembre de 2019 fue director de la Escuela de Artillería “Cnel. Diego Jalón”.

MG (Ej) Wilfredo Alexander Medrano Machado, comandante de la ZODI Apure 31 Negro Primero; es el Nr. 7 de la promoción 1994. Fue comandante de la 12 Brigada de Caribes, en Machiques, estado Zulia,

MG (Ej) Rubén Darío Belzares Escobar, comandante de la ZODI Mérida. Egresó de Nr. 35 de su promoción. Comandó la 41 Brigada Blindada del Ejército. Antes, en el 2017 fue el director de la Escuela de Caballería y Blindados de la FANB.

MG (Ej) Omar Enrique Pérez La Rosa, desde el 2022 comanda la ZODI Anzoátegui. Fue el 24 en orden de mérito de su promoción. Antes fue director del Centro de Estudios de Oficiales Técnicos.

MG (Ej) César Augusto Lugo Rivera, Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial. Egresó de Nr. 69 en orden de mérito de su promoción. En el 2017 fue nombrado Viceministro de Agendas y Actividades Presidenciales y en el 2019 Comandante de la Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidades de Estado (UESPPE).

En el acto con Maduro solo mencionaron a siete, pero también fue ascendido, a MG (Ej) José Rafael Serrano Gotera, el mismo que era el jefe de la ZODI Barinas, cuando retuvo actas del Plan República durante las elecciones a gobernador en el estado Barinas, que finalmente ganó la Oposición. Serrano es el Nr, 23 en orden de Mérito de la II promoción Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre 1993. Hoy en día es el Jefe de la ZODI Guayana Esequiba.

Jonás Páez Cabrera, Comandante Nacional Antidrogas de la GNB, también fue ascendido a Mayor General de la GNB

Almirantes

Los altos nuevos oficiales de la Armada son los Almirantes (ALM):

Alm. Víctor Hugo Borjas Trujillo, comandante de la Aviación Naval.

Alm. Jorge Alejandro Agüero Montes, comandante de la ZODI Nueva Esparta.

Alm. José Rafael Hernández Abchi, comandante de la Escuadra Bolivariana.

Los tres Mayores Generales de la Aviación

Aviación

MG (AV) Ramón Celestino Velásquez Araguayán, ministro del Transporte.

MG (AV) Royman Hernández Briceño, director de Operaciones de la Aviación Militar.

MG (AV) Alfredo Tanzella Rangel, director de Operaciones Aéreas del Ceofanb. Fue comandante del Grupo Aéreo de Caza N° 16, del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor.

Los tres nuevos Almirantes de la institución castrense, Hernández, Aguero y Borjas

Guardia Nacional

MG (GNB) Jorge Eliécer Márquez Monsalve, ministro de Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios. Es el Nr. 79 en orden de mérito de la II promoción “Batalla de Bocachica” 1994.

MG (GNB) José Alfredo Rivera Bastardo, director de Operaciones de la GNB. Egresó de Nr. 2en la promoción 1994.

Aunque no fue mencionado ni se encontraban también fue ascendido a MG de la GNB, Jonás Gerardo Páez Cabrera, comandante Nacional Antidrogas de la GNB; quien antes, en agosto del 2022, había sido designado Jefe de la ZODI Guárico Nr. 32. Él fue el Nr. 11 en orden de mérito de la promoción 1994.

Cuando Maduro fue a imponer el tercer sol al MG Márquez Monsalve se permitieron un gesto juguetón

Condecoraciones

“Nicolás Maduro trata de demostrar que le preocupa la situación vivida por los guardias nacional, pero no ofreciéndoles mayor seguridad social, ni mejores condiciones para que cumplan con sus funciones, lo hace con lisonjas como lo demuestran las medallas que les cuelgan a los militares sin que ello repercuta en calidad para ellos”, le dice a Infobae un teniente coronel de la Guardia Nacional (GNB).

Es así como Maduro entrega la condecoración Medalla Honor Comandante Supremo en su Segunda Clase del Ministerio de la Defensa y Cruz de la GNB en Segunda y Tercera Clase, al General de Brigada (GB) Rufo Daniel Parra Hernández, quien es el jefe del Comando de Zona Nr. 42 del estado Aragua.

Además los tenientes coroneles Clovi Mendoza, Juan Manuel Flores y Freddy José Pérez; mayor Yonatan Salas Contreras; capitán Katherine Fabiola. También los sargentos: SM2 Gabriela Yépez, SM3 Luis Nagua, S1 Maryori y S2 Alejandro José Colombo Crespo. Y le concedió ascenso póstumo al Sargento Primero José Antonio Torres Blanca.

Maduro dijo que dos integrantes de la GNB fueron “asesinados en las emboscadas de criminales contratados y preparados para este golpe de Estado ciberfascista criminal”.

Los cadetes Víctor Silvestre Aragón y Rivero Martínez le entregaron un presente a Nicolás Maduro. Silvestre dijo que Maduro “enaltece los valores fundamentales de un hombre culto, de moral, de ejemplo, de honor, de entrega y de sacrificio, pilares fundamentales para sostener con vigor el bastón de mando que le da a usted como comandante en jefe de la Fuerza Armada”, dijo.

El cadete Víctor Silvestre Aragón, quizá desconociendo que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en varios artículos, pero quizá el más resaltante el Nr. 328, le prometió a Maduro que tiene una GNB comprometida “entregada y rotundamente de corazón leal a usted y a la revolución bolivariana”. La respuesta de Maduro es que ellos le demuestran que están de la parte correcta de la Historia.