Fraude en Venezuela: Estados Unidos advirtió que su paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando

John Kirby, vocero de seguridad Nacional, habla sobre las elecciones en Venezuela.

Estados Unidos advirtió este miércoles de que se le está “agotando la paciencia” de esperar a que las autoridades de Venezuela publiquen las actas de votación que respaldan la victoria del del dictador Nicolás Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país.

“Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de esta elección para que todos puedan ver los resultados”, expresó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa.

Kirby afirmó que la Administración de Joe Biden “comparte” las conclusiones publicadas por el Centro Carter, organización estadounidense invitada por Venezuela como observadora, que consideró que los comicios del domingo no fueron democráticos.

Asimismo, el portavoz aseguró que las protestas registradas estos días en Venezuela se deben a que “el pueblo venezolano está saliendo a las calles para exigir que se cuenten sus votos” y afirmó que “no se les puede culpar por eso”.

“Tenemos serias preocupaciones sobre las órdenes de arresto que Maduro y sus representantes podrían emitir hoy contra los lñíderes de la oposición”, declaró Kirby, quien condenó la “violencia política y la represión de cualquier tipo”. ”La comunidad internacional está observando y responderemos en consecuencia”, advirtió.

White House National Security Communications Advisor John Kirby takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., July 25, 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz

En otra rueda de prensa, el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, también declaró que se está “agotando la paciencia” de Estados Unidos y de la comunidad internacional, y recalcó que “cada vez son más los países” que piden al CNE que publique las actas de votación.

Patel recordó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantendrá este mismo miércoles una reunión extraordinaria en Washington para abordar la situación en venezuela.

El CNE declaró el lunes de madrugada la victoria de Maduro con el 51 % de los votos, pero el principal bloque opositor asegura que tiene en su poder el 85 % de las actas emitidas en las votaciones, que darían la victoria por amplio margen a su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se presentó en sustitución de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para concurrir.

El dictador Nicolás Maduro, durante una conferencia en el Palacio de Miraflores (Europa Press)

La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina y España, entre otros, han pedido a las autoridades electorales venezolanas que publiquen las actas de votación para verificar la supuesta victoria de Maduro, mientras miles de personas han salido en las calles de Venezuela para protestar por lo que consideran un fraude electoral.

El comunicado completo de Kirby

“Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está acabando. Estoy esperando que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de esta elección para que todos puedan ver los resultados. Es posible que haya visto al Centro Carter, un observador independiente esta mañana publicó un informe que afirma que, cito: ‘Las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas’. Concluyeron que el hecho de que la autoridad electoral no anunciara los resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Compartimos esas preocupaciones. De hecho, esta tarde el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos va a celebrar una reunión para abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela. Por supuesto, no voy a adelantarme a esa reunión. Simplemente quisiera reiterar que Estados Unidos se suma a otras democracias de la región y, de hecho, de todo el mundo para expresar serias preocupaciones sobre estas subversiones de las normas democráticas. Ahora, como todos saben, el pueblo venezolano ha salido a las calles para exigir que se cuenten sus votos. No se les puede culpar por eso. Tenemos serias preocupaciones sobre los informes de víctimas, violencia y arrestos, incluidas las órdenes de arresto que Maduro y sus representantes emitieron hoy. Los líderes de la oposición condenamos la violencia política y la represión de cualquier tipo. Y nuestros corazones, por supuesto, están con todas las familias que han perdido a un ser querido o que enfrentan lesiones de las que tuvieron que tratar de recuperarse junto con la comunidad internacional. Estamos observando y vamos a responder en consecuencia”.