El chileno Gabriel Boric exigió elecciones transparentes en Venezuela y dijo que “no se puede amenazar con baños de sangre”

El presidente chileno, Gabriel Boric, exigió elecciones transparentes y competitivas en Venezuela (EFE)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó este jueves a la lista de organismos y mandatarios que se pronunciaron sobre las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela y exigió que se garantice la transparencia y la competitividad en el evento.

“En víspera de esta elección tan importante, formulo un llamado al Gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto es por el bien de Venezuela y de toda América Latina”, comenzó diciendo el mandatario.

A continuación, explicó que si bien a su país no le corresponde pronunciarse sobre la política interna de otro país, sí está en su derecho de llamar al respeto de las garantías electorales en su rol como actor dentro del espectro internacional. En ese sentido, advirtió que, de no celebrarse las elecciones en un marco de transparencia y competitividad, “evidentemente Venezuela quedaría en una posición totalmente desacreditada en la comunidad internacional y cualquier tipo de solución a la crisis que se ha vivido en los últimos años se vería sumamente dificultada”.

Boric aseguró que Chile condenará cualquier intento de fraude de Maduro (REUTERS)

En ese sentido, llamó a sus pares a trabajar unidos, sea cual sea la situación este domingo, tanto para acompañar el surgimiento de una nueva era en el país, como para condenar cualquier intento de fraude. “Lo importante es que actuemos con la comunidad internacional y con las democracias y, en esto, no me cabe ninguna duda que, en particular con Brasil, Colombia y México, vamos a tener una misma posición de exigir el respeto a la soberanía popular”, precisó.

También manifestó que, ante un escenario tal, su Gobierno manifestaría su condena en los espacios multilaterales, aunque sin adelantar medidas en concreto.

Por otro lado, Boric se refirió a la advertencia de Maduro de la última semana, en la que señalaba que de no resultar electo, en Venezuela se producirían “baños de sangre”, y sentenció que “no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos que respetan la soberanía popular y deben ser respetados”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue otro de los que se expresó en las últimas horas, poniendo el foco en la delicada situación política del país y en cómo podría empeorar ante una continuidad de Maduro en el poder. El mandatario se refirió, principalmente, a la migración irregular a través del Darién -la selva fronteriza con Colombia muy elegida por estas personas- donde el flujo podría aumentar “en un cortísimo plazo”.

José Raúl Mulino advirtió que si la situación política en Venezuela empeora, la migración crecerá "en un cortísimo plazo” (EFE)

“Estamos a tres días de la solución o del empeoramiento de la situación política de Venezuela. Abogo por una solución democrática y respetuosa de la voluntad popular. Si eso resulta así, yo siento que tendremos un mejoramiento de la condición porque Venezuela es el 66% de los migrantes… el país aporta una cuota importante de personas al tránsito”, explicó.

Es por ello que “si la situación mejora, pues es de deducir que mucha menos gente va a querer aventurarse en ese riesgo de tránsito por esa selva”, continuó. Sin embargo, si el escenario empeora, “preparémonos porque eso va a aumentar en un cortísimo plazo”, advirtió.

En tanto, el ex presidente colombiano Iván Duque llamó este jueves a los venezolanos a participar de las elecciones presidenciales de este domingo para “expulsar de una vez por todas al dictador, al sátrapa y al delincuente” Nicolás Maduro.

“Este 28 de julio, después de dos décadas de resistencia democrática, el pueblo venezolano finalmente tiene la oportunidad de alzar su voz, de dejar claro al mundo entero su deseo de un futuro mejor, lleno de oportunidades y justicia”, expresó el político en sus redes sociales.

Duque llamó a los venezolanos a votar para “expulsar al dictador” Maduro (REUTERS)

A continuación, sostuvo que “en las últimas dos décadas, el pueblo venezolano ha vivido una tragedia” y, por ello, “este 28 de julio solamente hay dos opciones: el triunfo contundente del pueblo o el robo flagrante por parte de Nicolás Maduro Moros”.

En ese sentido, apuntó también que si el dictador “pretende robarse las elecciones, la comunidad internacional tiene que intervenir de inmediato con el máximo nivel de sanciones y con la judicialización inmediata”.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)