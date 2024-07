Edmundo González Urrutia ofreció a María Corina Machado el cargo que desee en su gobierno de ganar las elecciones del domingo (EFE/ Ronald Peña)

El candidato presidencial de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ofreció este martes a la líder María Corina Machado el cargo que desee, en caso de ganar las elecciones este domingo, para las que figura como el contendiente a vencer por el régimen chavista, según la mayoría de las encuestas.

“Quiero decirles que la posición que ella desee será ocupada (por ella) en el próximo gobierno”, dijo ante periodistas en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora.

El ex embajador respondió así a la reiterada pregunta sobre el puesto que le depararía a Machado en su eventual gobierno, toda vez que la ex diputada fue elegida como la candidata original de la PUD para estos comicios, pero no pudo inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a una inhabilitación de la Contraloría chavista.

González Urrutia hizo esta breve declaración minutos antes de encabezar una caravana en Maracaibo, capital de Zulia, donde miles de simpatizantes llenaron varias calles de la ciudad para mostrar su apoyo a esta candidatura, cuando queda apenas 1 día de campaña.

El candidato ofreció esta rueda de prensa junto a Machado y, más tarde, ambos lideraron la caravana a bordo de un camión, desde el que saludaban a la multitud que coreaba consignas como “este gobierno va a caer”, en alusión al chavismo, en el poder desde 1999.

En los comicios del domingo, González Urrutia se enfrentará al actual dictador Nicolás Maduro -quien busca su segunda reelección- y a otros ocho contendientes sin posibilidad numérica de triunfo en las urnas, según los estudios de opinión de las firmas tradicionales.

En días previos, el candidato opositor agradeció al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, su respaldo a un “proceso electoral pacífico”, en alusión a los comicios que se celebrarán este domingo en el país caribeño.

”Agradecemos las palabras del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en respaldo a un proceso electoral pacífico y ampliamente respetado en Venezuela”, dijo en X el ex embajador.

Asimismo, valoró “gratamente” que el brasileño haya decidido enviar a su ex ministro de Relaciones Exteriores y actual asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, “para observar el proceso del próximo domingo”.

”El mundo nos observa y acompaña”, añadió el candidato.

En una entrevista con corresponsales extranjeros, Lula reveló que conversó dos veces con Maduro para advertirle que “si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático”.

Según el mandatario brasileño, las elecciones del domingo serán “la única oportunidad” para que Venezuela “vuelva a la normalidad” y que el país se reintegre a la comunidad regional e internacional.

Además, confesó que se asustó cuando Maduro, en medio de un acto de campaña, habló de la posibilidad de que se desate un baño de sangre en Venezuela si la PUD gana las elecciones, pese que la oposición en ningún momento ha hablado de violencia o ha mostrado un discurso hostil, a diferencia de Maduro.

La posibilidad planteada por Maduro desató numerosas críticas, al considerar que se trató de una estrategia política para asustar a los electores y que no voten a González Urrutia para evitar ese supuesto baño de sangre.

El dictador de Caracas, por su parte, aseguró que dicha advertencia fue una “reflexión” y añadió que si alguien se asustó por esta declaración que “se tome una manzanilla”.

