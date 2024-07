María Corina Machado cuestionó el interés repentino del régimen de Nicolás Maduro por retomar el diálogo con EEUU (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La líder opositora venezolana María Corina Machado cuestionó el “interés repentino” del régimen de Nicolás Maduro por retomar los diálogos con Estados Unidos, como ocurrió este miércoles.

“¿Por qué ahora este interés repentino de restablecer las conversaciones? No lo sé y no quiero especular. Cada quien tiene sus interpretaciones, lo importante es lo que salga de ello”, expresó la ex diputada en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo.

Estados Unidos y Venezuela celebraron este miércoles, de manera virtual, una primera reunión durante la que se comprometieron, según Caracas, a “trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones” y a “mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva”.

Desde marzo de 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con Maduro, las conversaciones entre EEUU y el país caribeño han sido intermitentes y con altibajos.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el levantamiento parcial de sanciones norteamericanas a Venezuela en octubre pasado, un alivio que fue revertido seis meses después, al no cumplir Caracas con lo pactado en Barbados.

La líder opositora venezolana recordó que la dictadura chavista ha sido la principal responsable de violar sistemáticamente las negociaciones de garantías electorales como el Acuerdo de Barbados

Machado recordó este miércoles, justamente, las negociaciones en Barbados entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, de las que surgió un acuerdo de garantías electorales, y señaló que “quien ha violado sistemáticamente el proceso ha sido el régimen de Maduro”.

“Está el Acuerdo de Barbados, que establecía mecanismos de seguimiento, de verificación y cumplimiento. Por nuestra parte cumplimos todo y fuimos muchísimo más allá”, expresó la líder opositora.

Machado también destacó la importancia de una negociación seria con la cúpula chavista para asegurar que se haga justicia en Venezuela

“El régimen se ha dado cuenta de que en su mejor interés está llevar adelante un proceso de negociación seria, donde se cumplan los acuerdos”, afirmó.

La líder opositora subrayó que el régimen de Nicolás Maduro se está percatando de la inevitabilidad del cambio.

“Creo que es una consecuencia de que se han dado cuenta que esto es indetenible”, señaló.

"Está el Acuerdo de Barbados, que establecía mecanismos de seguimiento, de verificación y cumplimiento. Por nuestra parte cumplimos todo y fuimos muchísimo más allá", expresó la líder opositora

El diálogo con EEUU -con el que Maduro logró, en diciembre, la liberación de su testaferro Alex Saab- estuvo congelado tras su último desencuentro, en abril.

EEUU insistió este miércoles en que está abierto a un diálogo con el régimen chavista de “buena fe”, y reafirmó la solicitud de que las presidenciales del 28 de julio sean “competitivas e inclusivas”.

La Casa Blanca, según dijo en una rueda de prensa su portavoz, Karine Jean-Pierre, es “consciente de que el cambio democrático no será fácil y requiere de un compromiso serio”.

Aunque la dictadura chavista asegura haber vencido “el bloqueo criminal”, casi a diario exige el levantamiento de las sanciones, a las que suele llamar “medidas coercitivas unilaterales”, y recientemente esta solicitud también ha ocupado espacios en pancartas de Caracas.

La Casa Blanca, según dijo en una rueda de prensa su portavoz, Karine Jean-Pierre, es "consciente de que el cambio democrático no será fácil y requiere de un compromiso serio"

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró positivo el reinicio del proceso de diálogo entre EEUU y Venezuela, ya que las diferencias “se deben tratar de resolver por la vía pacífica”.

Según dijo el secretario ejecutivo de la alianza, Omar Barboza, este sector opositor no participará en el diálogo, al ser un proceso bilateral entre EEUU y Venezuela, pero -dijo- se activó una comisión negociadora de la coalición para estar atenta a “intervenir en cualquier espacio que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a las garantías democráticas”.

