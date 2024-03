Elecciones en Venezuela, entre la cacería de opositores que emprendió Maduro y la irrefrenable voluntad de cambio

Trabajadores de Consejo Nacional Electoral (CNE) y militares arman un puesto de registro electoral en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R.

Siete colaboradores estrechos de María Corina Machado fueron arrestados irregularmente por el régimen venzolano en las últimas semanas, más de 10 partidos de la oposición fueron inhabilitados por la Corte chavista, la propia líder de la oposición no puede presentarse para lo que una abrumadora mayoría de venezolanos la eligió en las primarias de octubre pasado y hay serios riesgos de que los únicos dos partidos habilitados para inscribir candidaturas no oficialistas también puedan ser vetados o directamente no logren “conectarse” para inscribir candidaturas… Entonces, ¿cómo se entiende que la oposición venezolana mantenga algo de optimismo? ¿Cómo es que siguen intentando inscribir candidaturas, presentan “sustitutos” e, incluso, negocian con la Unión Europea una observación electoral para unas elecciones a las que no saben si podrán llegar?

Creen que la voluntad de una inmensa mayoría de los venezolanos es ir a las urnas y sacar con votos al régimen de Maduro.

¿Es solo una percepción o están seguros de ello?, preguntó Infobae recordando las maniobras típicas del régimen chavista que se sucedieron en los últimos 15-20 años, como las trabas para inscribir a los millones de venezolanos en la diáspora, los cambios de los lugares de votación que obligan a vecinos de un barrio a votar en otro e incluso la creación de instituciones paralelas para diezmar el poder de verdaderos ganadores.

“Obviamente que el contexto es muy difícil, pero hay una razón que nos hace ser muy esperanzadores: hemos visto estudios de opinión muy serios y la voluntad de votar de la gente es muy, muy mayoritaria”, aseguró el referente opositor de Primero Justicia Julio Borges. Para el antichavista, exiliado pero muy activo en el armado de una alternativa para derrotar al régimen, el pueblo de Venezuela “entiende lo sofisticado de las trampas que pone Maduro y que por esa razón está siendo tan salvaje, porque hay una reacción pro voto y pro cambio que él ya no puede controlar del todo”.

El objetivo del régimen, apunta, es forzar a la oposición a salirse de la ruta electoral, a abandonar, a darse por vencido.

- ¿Los venezolanos van a votar a cualquiera que pongan contra Maduro?

-La gente quiere que si María Corina no puede inscribirse se pueda construir un sustituto. Y lo que es interesante y me parece maravilloso de la inteligencia del pueblo venezolano es que la gente quiere un candidato que mientras menos conocido, mejor.

En esta lógica entra el anuncio del viernes a última hora de que la candidata que reemplazará a María Corina Machado es Corina Yoris, una prestigiosa académica pero perfecta desconocida mediática. La jugada -que descolocó al chavismo- apunta a una mujer, a otra Corina y a una campaña que recorra todo el país con “Corina al cuadrado”

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, abraza a Corina Yoris Villasana, a quien nominó para reemplazarla como candidata presidencial, durante una conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela, el 22 de marzo de 2024. REUTERS/Gaby Oraa

“La gente está clara que un candidato que, de alguna manera, represente al cambio y no tenga bagaje político ni puntos débiles, va a ser lo mejor. Nosotros creemos que con esta candidatura, con apoyo de María Corina y de los partidos políticos opositores, no habrá merma de votos. Esto es muy positivo, porque en crisis no es fácil endosarle a otras personas los votos y en este caso se está logrando con mucha claridad”, insistió Borges.

Así, a pesar de todo, la oposición venezolana se mantiene firme en su intención de participar el 28 de julio de las elecciones. Hablan de “paso a paso”, de serenidad e inteligencia… Es que lo que sucede por estas horas en Venezuela es una pulseada pública: Maduro está tensando el hilo todo lo que puede con el objetivo de que los otros abandonen y la oposición no quiere salir del campo una vez más y quedar relegado al “modo denunciante”, ese que no logra ningún cambio desde hace 20 años. La puja, además, puede tener fuego amigo, lo que hace todo aún más complicado.

“La prueba de fuego que tenemos en estas horas es la unidad. Tenemos que lograr la cuadratura del círculo, que es poder inscribir un candidato que sea apoyado por María Corina, que sea apoyado por todos los partidos, que el régimen no lo destruya y que pueda ganar. Ese es el tamaño del reto que tenemos. ¿Es posible? Yo sí creo que es posible”, afirma Borges.

El opositor venezolano Julio Borges, en una imagen de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

La candidatura de Corina Yoris ya se hizo pública y ahora lo que se espera es la reacción del régimen. Conociendo el prontuario podría esperarse una inhabilitación. “En unos días el régimen va a decir que esta señora no puede ser candidata porque se robó un caramelo en sexto grado”, advierte a Infobae con ironía un agudo analista de la realidad venezolana. Conociendo desde adentro cómo funciona la oposición, pero también el chavismo, vaticina que se vienen semanas claves porque Maduro no puede arriesgarse a un estallido de protestas en las calles que viralicen mágenes de represión de las fuerzas chavistas en las redes sociales del mundo entero.

Si la dejan -porque el acceso al sistema sigue bloqueado- Yoris se inscribirá como “representante unitaria” en las únicas dos tarjetas opositoras habilitadas por el régimen: la Mesa de Unidad Nacional (MUD), la alianza que logró el histórico triunfo legislativo en 2015, y Un Nuevo Tiempo (UNT), el partido del gobernador de Zulia, Manuel Rosales. El plazo vence el 25 de marzo.

Desde el partido de Machado se aclaró que la candidatura de Yuris se mantiene “mientras se resuelve la írrita inhabilitación” de la líder opositora, que le impide competir en elecciones por cargos públicos hasta 2036, y afirmaron que “la oposición tendría hasta 10 días antes de la elección para hacer la sustitución del nombre y avanzar con María Corina como candidata”.

La autoridad de María Corina Machado sobre la tarjeta de la MUD no se cuestiona, Yoris y la alianza seguirán su liderazgo validado en las masivas primarias de octubre pasado pero, conociendo el paño, surgen dudas sobre la real influencia que tendrá sobre los posibles cambios que se hagan bajo del sello de UNT de Rosales…

Es que la candidatura de Yoris no se logra “con el apoyo” de algunos, sino “a pesar” de algunos, confiaron a Infobae quienes conocen el escenario.

Manuel Rosales, líder de UNT, en una foto de archivo.

Mientras, y de manera explícita, el régimen sigue violando los derechos políticos de los venezolanos y ha logrado, aún en las épocas de virulentas sanciones, mantenerse a flote, lo que cuestiona el verdadero poder -o voluntad- de presión de la comunidad internacional sobre Miraflores.

El mundo está ocupado con graves problemáticas como la crisis en Medio Oriente y la guerra en Ucrania, pero la oposición venezolana insiste en que la comunidad internacional debe prestarle atención al país caribeño. Venezuela se ha convertido en el cuartel general de todas las autocracias anti-occidente, que son los enemigos de la democracia y de los derechos humanos para los Estados Unidos, para Europa y para los países libres de América Latina. Maduro abrió las puertas para que Irán pudiera operar libremente y desde Venezuela se hace una conexión con Cuba, y Nicaragua, para que los rusos también puedan operar desde allí, para que los chinos puedan tener también penetración…”, advierte Borges.

Efectivamente, son semanas claves para los venezolanos que ven el cambio tan cerca como lejos.