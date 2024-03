La dictadura chavista invitó a la Unión Europea como observadora para las elecciones presidenciales en Venezuela

La eurodiputada portuguesa Isabel Santos fue la jefa de la misión de observación de la Unión Europea en las elecciones para alcaldes y gobernadores celebradas en noviembre de 2021 en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

En medio de los cuestionamientos y denuncias de irregularidades por la organización de las elecciones presidenciales previstas para este año, la dictadura de Nicolás Maduro informó este jueves que invitó a la Unión Europea (UE) como observadora para los comicios que se celebrarán el próximo 28 de julio en Venezuela.

“Hemos cursado invitación para que participen como observadores electorales, siempre que cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal establecida”, aclaró el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, en una declaración a la prensa.

Además del bloque europeo, el CNE invitó al Centro Carter y un panel de expertos de Naciones Unidas, así como a representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los BRICS, la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UIORES) y la Unión Africana.

Los comicios presidenciales serán en menos de cinco meses, un plazo que según expertos dificultará una gran misión de observación de la UE, que aún no se pronunció al respecto.

La observación europea forma parte del acuerdo firmado por el régimen chavista y la oposición venezolana en octubre pasado en Barbados, como parte del mecanismo de diálogo que media Noruega.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso (EFE/Rayner Peña R.)

La UE envió una misión en 2021 en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes. Identificó entonces mejoras en el sistema de votación, pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, la inhabilitación “arbitraria” de candidatos y el establecimiento de puntos de control del partido de gobierno en centros de votación.

Su presencia en el país terminó abruptamente, después de que Maduro tachara a los observadores de “enemigos” y “espías”.

Por su parte, la invitación de este jueves se da meses después de que la dictadura afirmara que no permitiría la observación electoral de la UE en 2024. En julio del año pasado el presidente de la Asamblea Nacional (AN) chavista, Jorge Rodríguez, hizo el anuncio con insultos a los eurodiputados.

“Te digo a ti, Josep Borrell, no va a venir ninguna Misión de Observación de Europa mientras nosotros sabíamos los representantes del estado venezolano”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional. “Violaron el acuerdo que se ha firmado con ellos. Lo violaron. Nosotros somos aguerridos, somos rebeldes, pero somos decentes, a diferencia de ellos. Los decentes no esclavizamos humanos. Los decentes no asesinamos habitantes originarios de la Tierra. Los decentes somos decentes”.

Maduro todavía no anunció su candidatura a las elecciones de julio, pero cuenta con el respaldo de toda la estructura del PSUV (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Luego mostró resentimiento por el encuentro de los representantes con Juan Guaidó, en vez de Maduro, durante su última observación en suelo venezolano: “Cuando vino esa misión de observación estaba previsto que los recibiera el Presidente. Dijeron que no tenían tiempo. Pero sacaron tiempo de su agenda para reunirse con Juan Guaidó, que no estaba participando las elecciones, que estaba llamando a la abstención en las elecciones de gobernadores del 2021″.

Y al final del discurso, comenzaron los insultos directos. “Y vayan a lavarse ese paltó, Parlamento Europeo. Aquí no vuelve ninguna Misión de Observación europea. No vuelven. Por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta Europa, imperial, asesina, esclavista. Aquí no vuelven”, gritó.

Régimen de Maduro anuncia que no permitirá una Misión de Observación de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de 2024

Este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, insistió en que espera que las elecciones presidenciales en Venezuela sean “inclusivas”: “Ahora lo que queremos es que sean inclusivas y que sean competidas, que quien quiera participar, pueda participar”.

Si bien todavía no confirmó su postulación, el dictador Maduro aparece como candidato natural del chavismo, mientras que por la oposición hay dudas sobre su contrincante, ya que María Corina Machado, que arrasó en las primarias de la principal coalición opositora, fue inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos por 15 años.

Los ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) afirmaron este miércoles que las elecciones venezolanas no serán “libres y respetuosas del derecho al sufragio” si no se levanta la inhabilitación de la candidata de la principal coalición antichavista, María Corina Machado.

El plazo para inscribir candidaturas se fijó entre el 21 y el 25 de marzo.

(Con información de AFP)