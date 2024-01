El Colegio de Periodistas venezolano cuestionó la orden de captura del chavismo contra la reportera de Infobae

Sebastiana Barráez

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela rechazó este miércoles la orden de captura contra la periodista de Infobae Sebastiana Barráez, anunciada este mes por la Fiscalía -que la acusa de estar implicada en una supuesta conspiración para asesinar al dictador Nicolás Maduro-, una medida que el gremio califica como una “criminalización” de la comunicadora.

En un comunicado, el CNP denunció que se trata de “otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información” y al debido proceso.

A su juicio, “algunos funcionarios de alto nivel” de la Fiscalía y “autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos” de la ONU sobre “abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores” de DDHH.

El CNP repudió que se pretenda “continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados”.

Tarek William Saab

El pasado 22 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, informó de la detención de más de una treintena de personas -entre civiles y militares- por estar supuestamente involucradas en un total de cinco planes conspirativos desmantelados desde mayo de 2023, el más reciente a principios de este año.

Por este último caso, denominado ‘Brazalete blanco’, fueron emitidas seis órdenes de captura, una de ellas contra Barráez, quien en las redes sociales compartió un video en el que rechazó las acusaciones en su contra y negó su implicación en estos hechos.

“Los delitos por los cuales se les está investigando (a Barráez y otras personas) son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación”, indicó Saab.

Al respecto, Barráez compartió su descargo: “Usted -le expresó a Sabb- ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra. Usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría. A ver... Y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para ello. Pero yo no me apuesto a actos violentos porque yo creo en la vida. Pero más aún, creo en la justicia de Dios porque los que somos cristianos no le apostamos a la muerte”.

Y siguió: “Por eso es que usted está en una acera distinta. Porque le han apostado a la tortura, a la muerte, a la mentira, que se creen impunes porque están en el poder. Ustedes que han tratado de silenciar a los medios de comunicación, que han ido callando voces... Les tengo una mala noticia: eso no dura para siempre. Y no porque gente como yo asumamos. Y la verdad Tarek, la verdad es terca, chico. Es como el amanecer, como esos hermosos amaneceres de las montañas andinas, cuando el sol se va colando entre la oscuridad...”.

(Con información de EFE)