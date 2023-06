Denuncian que Venezuela está rezagada en materia de derechos de la comunidad LGBTQ+

Provea afirmó que en Venezuela “no hay matrimonio igualitario, no hay reconocimiento de identidad, no hay salud digna” y “no hay protección” para este colectivo (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró este miércoles, a propósito de conmemorarse el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que la nación caribeña “sigue rezagada en materia de derechos LGBTIQ+” en comparación con otros países de América Latina.

En su cuenta en Twitter, la ONG afirmó que en Venezuela “no hay matrimonio igualitario, no hay reconocimiento de identidad, no hay salud digna” y “no hay protección” para este colectivo.

La organización manifestó que las personas LGBTQ+ se enfrentan, además, a la “Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país” y que afecta a toda la población.

“Solo en 2022 se registraron unas 97 agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela”, mientras que en los primeros cuatro meses de 2023 se registraron “60 casos”, detalló la ONG, citando datos del Observatorio de Violencia LGBTIQ+.

Miembros de la comunidad LGBTQ+ participan en una marcha en Caracas (EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo)

Además, Provea reconoció la labor de activistas y asociaciones que luchan por la igualdad de los derechos en Venezuela, e instó a la ciudadanía y al Estado a promover “una sociedad con más educación y respeto”.

Más temprano, activistas LGBTQ+ llamaron a participar en la marcha que el colectivo realizará este domingo en Caracas, en la que esperan contar con un “mar de gente” que se manifieste a favor de los derechos de esta comunidad.

En una rueda de prensa, la abogada Richelle Briceño llamó a los ciudadanos a manifestarse para exigir respeto al derecho de ser quiénes y cómo son, así como “de poder vivir en una sociedad sin discriminación”, si bien el país es uno de los más atrasados de Sudamérica en cuanto a conquistas para el colectivo.

Aseguró que el Estado carece de políticas públicas que garanticen la dignidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, por lo que llamó “a las personas que creen en la inclusión y el respeto”, aún sin estar en la comunidad LGBTQ+, a participar en la marcha del domingo para pedir igualdad de derechos.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: